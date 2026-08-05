/Health Alert: ગુજરાતમાં કેન્સરના કેસમાં ચિંતાજનક વધારો, રાજ્યમાં રોજ 200 થી વધુ કેસ સામે આવે

Health Alert: ગુજરાતીઓએ પોતાના સ્વાસ્થ્યને લઈને જાગૃત થઈ જવાનો સમય આવી ગયો છે. ખાસ કરીને કેન્સર પ્રત્યે જાગૃત રહી સમયસર નિદાન અને સારવાર પર ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. કારણ કે રાજ્યાં કેન્સરના કેસમાં છેલ્લા 5 વર્ષમાં ચિંતાજનક વધારો નોંધાયો છે. રાજ્યમાં કેન્સરના કેસ 10 ટકા વધી ગયા છે. ગુજરાતમાં છેલ્લા એક વર્ષની વાત કરીએ તો આ સમય દરમિયાન 79 હજાર નવા કેસ નોંધાય છે જ્યારે 43 હજારથી વધુ લોકોએ એક વર્ષમાં કેન્સરના કારણે જીવ ગુમાવ્યો છે.
કેન્સર એવી બીમારી છે જે એક વ્યક્તિને થાય છે પણ તેની અસર એક પરિવાર પર પડે છે. કેન્સરના કારણે વ્યક્તિ શારીરિક, આર્થિક અને માનસિક રીતે ભાંગી પડે છે. સાથે જ તેના પરિવારની આર્થિક સ્થિતિ પર પણ અસર પડે છે.
વિશ્વ સ્તર પર કેન્સર લોકોના મૃત્યુનું બીજું સૌથી મોટું કારણ છે. દર વર્ષે અંદાજે કરોડ લોકો કેન્સરથી મરે છે. થોડા સમય પહેલા જ વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠને કેન્સરને લઈને ચિંતાજનક સ્થિતિનો રિપોર્ટ શેર કર્યો છે. જે અનુસાર જો કેન્સરની રોકથામ, શીઘ્ર નિદાન અને ઉપચાર માટે તુરંત પગલા નહીં લેવામાં આવે તો આગામી 5 વર્ષમાં દુનિયાભરમાં કેન્સરના કેસ 35 મિલિયન થઈ શકે છે. જેને ધ્યાનમાં લઈએ તો ગુજરાતમાં પણ કેન્સરના કેસની સ્થિતિ ચિંતાજનક છે.
ગુજરાતમાં કેન્સરના કેસ અને મૃત્યુઆંક
વર્ષ 2021 - 71507 કેસ નોંધાયા જ્યારે 39238 દર્દીના મોત થયા.
વર્ષ 2022 - 73382 કેસ નોંધાયા, 40356 દર્દીના મોત.
વર્ષ 2023 - 75290 કેસ નોંધાયા, 41409 દર્દીના મોત.
વર્ષ 2024 - 77205 કેસ નોંધાયા, 42465 દર્દીના મોત
વર્ષ 2025 - 79217 કેસ નોંધયા, 43572 દર્દીના મોત
આ રીતે વર્ષ 2021 ની સરખામણીએ વર્ષ 2025 સુધીમાં કેન્સરના કેસ અને કેન્સરથી મૃત્યુમાં 10 ટકાનો વધારો નોંધાયો છે. 10 ટકાના વધારાની સરેરાશ અનુસાર રાજ્યમાં રોજ નવા 217 કેસ નોંધાય અને 119 વ્યક્તિ કેન્સરના કારણે જીવ ગુમાવે છે.
પુરુષોમાં મોઢાનું કેન્સર, સ્ત્રીઓને બ્રેસ્ટ કેન્સર સૌથી વધુ
રાજ્યમાં નોંધાતા કેન્સરના કેસ પર નજર કરીએ તો પુરુષોમાં સૌથી વધારે મોઢાના કેન્સર નોંધાય છે જ્યારે સ્ત્રીઓમાં સૌથી વધુ બ્રેસ્ટ કેન્સર જોવા મળે છે. અમદાવાદ સિવિલમાં આવેલી કેન્સર હોસ્પિટલના ડેટા અનુસાર નવેમ્બર 2025 સુધીમાં અહીં પુરુષોમાં મોઢાના કેન્સરના 1931 કેસ નોંધાયા જ્યારે બ્રેસ્ટ કેન્સરના કેસ 1456 સામે આવ્યા છે.
ગુજરાતમાં કેન્સરના વધતાં કેસ અને કેન્સરથી થતા મોતના આંકડા પરથી લોકોએ સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે જાગૃત થવાની જરૂર છે તેવું કહી શકાય છે. તેના માટે જરૂરી છે કે શરીરમાં થતા અસામાન્ય ફેરફારને ઈગ્નોર ન કરવા અને સમયસર ડોક્ટરી મદદ લેવી.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)