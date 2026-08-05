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Health Alert: ગુજરાતમાં કેન્સરના કેસમાં ચિંતાજનક વધારો, રાજ્યમાં રોજ 200 થી વધુ કેસ સામે આવે

Health Alert: ગુજરાતમાં લોકો સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે વધારે સાવધાન થવાની જરૂર છે. કારણ કે ગુજરાતમાં કેન્સર જેવી જીવલેણ બીમારીના કેસમાં ચિંતાજનક વધારો નોંધાઈ રહ્યો છે. આપણું રાજ્ય કેન્સરથી મોત મામલે દેશમાં નવમા સ્થાને છે. એક અંદાજ મુજબ રાજ્યમાં રોજ 200 થી વધુ કેન્સરના નવા કેસ નોંધાય છે જ્યારે 100 થી વધુ વ્યક્તિ કેન્સરના કારણે મોતને ભેટે છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 05, 2026, 07:52 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 07:52 AM IST
Health Alert: ગુજરાતમાં કેન્સરના કેસમાં ચિંતાજનક વધારો, રાજ્યમાં રોજ 200 થી વધુ કેસ સામે આવે
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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