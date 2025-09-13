Prev
Tea-Coffee Alternatives: ચા-કોફીને કહો અલવિદા, સવારે એનર્જી માટે પી શકો છો આ કૈફીન ફ્રી ડ્રિંક્સ, હેલ્થ પણ રહેશે સારી

Tea-Coffee Alternatives: આપણામાંથી મોટાભાગના લોકો દિવસની શરુઆત ગરમાગરમ કોફી કે ચા પીને કરે છે. પરંતુ આ બંને વસ્તુ સ્વાસ્થ્યને નુકસાન કરી શકે છે. તો પછી સવારે પીવું શું ? આવો પ્રશ્ન તમને પણ થતો હોય તો ચાલો તમને જણાવીએ સવારે ચા- કોફી સિવાય શું પી શકાય. 
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Sep 13, 2025, 03:04 PM IST

આ પીણા સવારે પીવાથી શરીરને એનર્જી મળશે, શરીર હાઈડ્રેટ થશે અને પાચન પણ સ્વસ્થ રહેશે. તો ચાલો તમને જણાવીએ કેટલાક બેસ્ટ કૈફીન ફ્રી ડ્રિંક્સ વિશે. 

હુંફાળુ લીંબુ પાણી

દિવસની શરુઆત હુંફાળા પાણીમાં લીંબુ ઉમેરીને કરવાની આદત પાડી શકાય છે. આખી રાત ઊંઘ દરમિયાન શરીરમાં પાણી ઘટી જાય છે. સવારે લીંબુ પાણી પીવાથી શરીર હાઈડ્રેટ થાય છે. અને શરીરને એનર્જી પણ મળે છે. 

ફ્રેશ ફ્રુટ સ્મુધી

સીઝનલ ફ્રુટમાંથી દૂધ અને ચીયા સીડ્સ સાથે ફ્રેશ સ્મુધી બનાવીને પી શકાય છે. જેમકે કેળા, જાંબુ, સફરજન વગેરે ફ્રુટ ફાઈબર, એન્ટી ઓક્સીડન્ટથી ભરપુર હોય છે. જે શરીરને એનર્જી આપે છે. તેનાથી બ્લડ શુગર પણ કંટ્રોલમાં રહે છે. 

હર્બલ ચા

હર્બલ ચા પણ સારો કૈફીન ફ્રી ઓપ્શન છે. તેનાથી ફ્રેશ ફીલ કરશો. તેના માટે આદુની ચા બેસ્ટ રહે છે. તેનાથી પાચન સારું રહે છે અને બ્લડ ફ્લો પણ સારી રીતે થાય છે. તમે ફુદીનાની ચા પણ પી શકો છો. તેનાથી મગજ એક્ટિવ રહે છે અને ફ્રેશ ફીલ કરો છો. 

ગોલ્ડન મિલ્ક

સવારના સમયે દૂધમાં હળદર, તજ અને આદુ જેવા મસાલા ઉમેરી ગોલ્ડન મિલ્ક બનાવી પીવું જોઈએ. દૂધમાં હળદર ઉમેરી પીવાથી લાભ થાય છે. સાથે જ તેમાં તજનો પાવડર ઉમેરવાથી બ્લડ શુગર સંતુલિત રહે છે. ગોલ્ડન મિલ્કથી એનર્જી લેવલ વધે છે. 

નાળિયેર પાણી

સવારે પોટેશિયમ અને મેગ્નેશિયમથી ભરપુર નાળિયેર પાણી પીવું પણ બેસ્ટ ઓપ્શન છે. નાળિયેર પાણી હાઈડ્રેશનમાં સુધારો કરે છે અને શરીરને એનર્જી પ્રદાન કરે છે. સવારે જે લોકો કસરત કરતા હોય તેમના માટે નાળિયેર પાણી સૌથી સારું છે. તેનાથી શરીરને થાક પણ લાગતો નથી. 

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

