Rajgira Roti: 15 દિવસ રાજગરાના લોટની 2 રોટલી ખાવ, 16 માં દિવસથી શરીરમાં દેખાવા લાગશે આ પોઝિટિવ ફેરફાર

Rajgira Roti: રાજગરાના લોટનો ઉપયોગ ઉપવાસ દરમિયાન કરવામાં આવે છે. પરંતુ આજે તમને રાજગરાના લોટના એવા ફાયદા વિશે જણાવીશું જેને જાણીને તમે રોજ રાજગરાના લોટની રોટલી ખાવાનું શરુ કરી દેશો. તો ફટાફટ જાણી લો રાજગરાના લોટની રોટલી ખાવાથી શરીરને કેવા ફાયદા થઈ શકે છે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Feb 21, 2026, 08:15 AM IST
  • રાજગરો ગ્લૂટન ફ્રી અનાજ છે. રાજગરાને સુપરફુડ પણ કહેવામાં આવે છે.
  • રાજગરાના લોટની રોટલી એક હેલ્ધી વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે.
  • રાજગરો ગ્લુટન ફ્રી અને પ્રોટીનથી ભરપુર હોય છે જે વજન ઓછું કરવામાં પણ મદદ કરે છે.

Rajgira Roti: 15 દિવસ રાજગરાના લોટની 2 રોટલી ખાવ, 16 માં દિવસથી શરીરમાં દેખાવા લાગશે આ પોઝિટિવ ફેરફાર

Rajgira Roti: રાજગરો જેને અમરંથ પણ કહેવામાં આવે છે તેનો ઉપયોગ મોટાભાગના ઘરોમાં ઉપવાસ દરમિયાન કરવામાં આવે છે. રાજગરાના લોટમાંથી ફરાળ દરમિયાન રોટલી, પુરી વગેરે વાનગીઓ બને છે. રાજગરો ગ્લૂટન ફ્રી અનાજ છે. રાજગરાને સુપરફુડ પણ કહેવામાં આવે છે કારણ કે તે પ્રોટીન, ફાઈબર, આયરન અને કેલ્શિયમથી ભરપુર હોય છે. આજના સમયમાં જ્યારે લોકો ગ્લુટન ફ્રી અનાજની રોટલી ખાવાનું પસંદ કરવા લાગ્યા છે ત્યારે રાજગરાના લોટની રોટલી એક હેલ્ધી વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે. ખાસ કરીને ડાયાબિટીસ હોય તેવા લોકો માટે રાજગરો બેસ્ટ અનાજ સાબિત થઈ શકે છે. રાજગરાથી થતા ફાયદાનો અનુભવ કરવો હોય તો 2 સપ્તાહ રાજગરાના લોટની રોટલી ખાવાનું રાખો. તમને શરીરમાં સારા ફેરફારનો અનુભવ થવા લાગશે. 

રાજગરાના લોટના ફાયદા

રાજગરાના લોટનો સમાવેશ ડાયટમાં કરવાથી શરીરને ઘણા લાભ થાય છે. કારણ કે રાજગરો ફાઈબરથી ભરપુર હોય છે જે પાચન સુધારે છે, રાજગરામાં કેલ્શિયમ હોય છે જે હાડકા મજબૂત રાખવામાં મદદ કરે છે, રાજગરો ગ્લુટન ફ્રી અને પ્રોટીનથી ભરપુર હોય છે જે વજન ઓછું કરવામાં મદદ કરે છે. રાજગરો શરીરને એનર્જી આપે છે. રાજગરાના લોટનો ઉપયોગ હાર્ટ પેશન્ટ માટે પણ કરી શકાય છે. તેનાથી બેડ કોલેસ્ટ્રોલ ઓછું કરવામાં મદદ મળે છે અને હાર્ટ હેલ્થ સુધરે છે. રાજગરો ગર્ભવતી મહિલાઓ માટે પણ હેલ્ધી ઓપ્શન છે. એક મુલાકાત દરમિયાન અનુષ્કા શર્માએ પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે તે રાજગરાના લોટની રોટલી ખાય છે. 

ડાયાબિટીસમાં રાજગરાના લોટના ફાયદા

ડાયાબિટીસ જેવી ગંભીર બીમારીના દર્દીઓની સંખ્યા દિવસને દિવસે વધતી જાય છે. ડાયાબિટીસનો કોઈ ઈલાજ નથી તેને આહાર અને લાઈફસ્ટાઈલ વડે મેનેજ કરી શકાય છે. અને આ કામમાં રાજગરાનો લોટ મદદરુપ થઈ શકે છે. ડાયાબિટીસમાં રાજગરાના લોટની રોટલી ડાયટમાં સામેલ કરવાથી લાભ બ્લડ શુગર મેનેજ કરવામાં મદદ મળી શકે છે. ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે તો રાજગરાનો લોટ મેજિકલ સાબિત થઈ શકે છે. 

રાજગરાના લોટની રોટલી ખાવાના ફાયદા

1. રાજગરાના લોટનો ગ્લાઈસેમિક ઈંડક્સ ઓછો હોય છે. રાજગરાના લોટની રોટલી ખાવ છો તો શરીરમાં ધીરેધીરે શુગર રિલીઝ થાય છે. જેના કારણે અચાનક સુગર લેવલ વધી જતું નથી.

2. રાજગરાના લોટની રોટલી આયરન, કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ સહિતના પોષકતત્વોથી ભરપુર હોય છે. જે ડાયાબિટીસના દર્દીના સ્વાસ્થ્યને સારું રાખવામાં મદદ કરે છે. 

3. ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે ફાઈબર વધારે જરૂરી હોય છે. અને રાજગરાના લોટમાં ફાઈબર સૌથી વધારે હોય છે. તેનાથી બ્લડ શુગર લેવલ કંટ્રોલ કરવામાં મદદ મળે છે. 

4. રાજગરાના લોટની રોટલી ખાવાથી કબજિયાત જેવી સમસ્યાથી રાહત મળી શકે છે. 

5. રાજગરાના લોટની ખાવાથી ફેટ ઓછું કરવામાં પણ મદદ મળે છે અને તેનાથી હાડકા પણ મજબૂત થાય છે. 

રાજગરાના લોટની રોટલી ખાવાથી શરીરમાં ઉપર જણાવ્યા અનુસારના ફાયદા જોવા મળી શકે છે. પરંતુ આ લોટની રોટલી મર્યાદિત માત્રામાં જ ખાવી જોઈએ. ડાયાબિટીસ, હાર્ટ પ્રોબ્લેમ સહિતની ગંભીર સ્વાસ્થ્ય સમસ્યામાં ડોક્ટરની સલાહ લીધા પછી આહારમાં ફેરફાર કરવો જોઈએ. 

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

