Black Sesame: શિયાળામાં રોજ કાળા તલ ખાવાથી કેવા ફાયદા થાય ? જાણો ઠંડીમાં કેવી રીતે ખાવા જોઈએ તલ
Black Sesame Seeds Benefits: હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર કાળા તલ શિયાળામાં ખાવા જોઈએ. શિયાળામાં કાળા તલ ખાવાથી શરીરની 3 સમસ્યામાં રાહત થાય છે. તો ચાલો આજે તમને જણાવીએ શિયાળામાં તલ કેવી રીતે ખાવા અને તલ ખાવાથી કેવા ફાયદા થાય.
Black Sesame Seeds Benefits: શિયાળામાં સ્વાસ્થ્યનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. ઠંડી વધે ત્યારે શરીરની રોગપ્રતિકારક શક્તિ નબળી પડવા લાગે છે. જેના કારણે નાની મોટી પરેશાનીઓ અને સાંધાના દુખાવા વધી જાય છે. ઠંડીની ઋતુમાં શરીરને ગરમ રાખવા માટે અને શરીરના શક્તિ આપવા માટે કેટલી ખાસ વસ્તુઓ ખાવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. જેમાંથી એક વસ્તુ છે કાળા તલ.
કાળા તલ શિયાળાનું સુપર ફુડ ગણાય છે. આયુર્વેદિક હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર શિયાળામાં કાળા તલ ખાવાથી શરીરને સૌથી વધુ લાભ થાય છે. શિયાળામાં શરીરની કેટલીક સમસ્યાઓ વધી જતી હોય છે તેના માટે કાળા તલનું સેવન કરવું લાભકારી સાબિત થઈ શકે છે. ઠંડીમાં રોજ કાળા તલ ખાવાથી શરીરને થતા ત્રણ ફાયદા વિશે તમને જણાવીએ. જો તમને પણ આ સમસ્યાઓ રહેતી હોય તો કાળા તલ ખાવાનું શરૂ કરી દેવું.
સાંધાના દુખાવા
ઠંડી શરૂ થાય કે લોકોને ઘૂંટણ, કમર અને સાંધામાં દુખાવા વધી જાય છે. તેવામાં કાળા તલ શરીરને ગરમી અને શક્તિ બંને આપશે જેથી દુખાવાથી રાહત મળી જશે. તેના માટે 220 ગ્રામ કાળા તલ, 100 ગ્રામ સૂંઠ પાવડર, 100 ગ્રામ મેથી દાણા અને 100 ગ્રામ ગોળ લેવો. બધી જ વસ્તુને મિક્સ કરી લાડુ બનાવી લેવા. તેમાંથી રોજ એક લાડુ ખાઈ લેવો. આ લાડુ શિયાળામાં થતા સાંધાના દુખાવાની સમસ્યામાં રાહત કરશે.
યુરીન લીક થવું
શિયાળામાં બાળકોમાં પથારીમાં પેશાબ થઈ જવાની સમસ્યા વધી જતી હોય છે. ઘણી વખત વડીલોને પણ યુરિન લીક થવાની પરેશાની રહે છે. ઘણી વખત ઉધરસ ખાતી વખતે કે છીંક આવે ત્યારે પણ યુરીન લીક થઈ જતું હોય છે. જે લોકોને પણ આવી સમસ્યા રહેતી હોય તેમણે કાળા તલ ખાવા જોઈએ. આ સમસ્યાને દૂર કરવા માટે 200 ગ્રામ કાળા તલ 100 ગ્રામ અજમા અને 100 ગ્રામ ખસખસ ને લોઢાની કઢાઈમાં શેકી લેવી. ત્યાર પછી તેમાં 200 ગ્રામ સાકર મિક્સ કરી પાવડર બનાવી લેવો. આ પાવડરને દિવસમાં બેથી ત્રણ વખત થોડા દિવસ લઈ લેવો. તેનાથી યુરીન લીક ની સમસ્યાથી રાહત મળી જશે.
વાળની સમસ્યાઓ માટે
કાળા તલમાં કેલ્શિયમ, આયરન અને હેલ્ધી ફેટ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે જે વાળના મૂળને પોષણ આપે છે અને ખરતા વાળની સમસ્યા અટકાવે છે. તેના માટે 200 ગ્રામ કાળા તલ 200 ગ્રામ આમળાનો પાવડર અને 200 ગ્રામ સૂકું નાળિયેર લેવું. ત્રણેય વસ્તુને મિક્સ કરી બારીક પાવડર તૈયાર કરી લો. નિયમિત આ મિશ્રણની એક ચમચી હૂંફાળા પાણી સાથે દિવસમાં બે થી ત્રણ વખત લેવાનું રાખો. તેનાથી સફેદ વાળની સમસ્યા પણ ઓછી થશે અને વાળ મજબૂત થશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
