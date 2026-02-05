Salt Water: રોજ સવારે ખાલી પેટ મીઠાવાળું પાણી પીવાથી થતા લાભ વિશે જાણો
Salt Water Benefits: સવારે ખાલી પેટ સાદુ પાણી નહીં પરંતુ થોડું મીઠું ઉમેરેલું પાણી પીવાનું શરુ કરશો તો શરીરને એવા ફાયદા થશે જેના વિશે તમે કલ્પના પણ નહીં કરી હોય. તો ચાલો તમને જણાવીએ ખાલી પેટ પાણીમાં મીઠું ઉમેરીને પીવાથી થતા લાભ વિશે.
Salt Water Benefits: મીઠું આપણા આહારમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ હોય છે. મીઠાનું મહત્વ એ વાત પરથી સમજી શકાય કે જો કોઈ વસ્તુમાં મીઠું ઉમેરવામાં ન આવે તો તે વસ્તુ બેસ્વાદ લાગે છે. ચપટી મીઠું પણ રસોઈનો સ્વાદ વધારી દે છે. જે મીઠા વિના આપણું ભોજન બેસ્વાદ લાગે છે તે મીઠું શરીર માટે પણ લાભકારી છે. મીઠું શરીરને હાઈડ્રેટ કરે છે, થાઇરોડ હોર્મોનને બેલેન્સ કરવાનું કામ કરે છે, પાચનને દુરસ્ત રાખે છે, ઇમ્યુનિટીને પણ સ્ટ્રોંગ કરે છે. મીઠાથી થતા આ ફાયદા મેળવવાનો સૌથી સારો રસ્તો છે સવારે એક ગ્લાસ પાણીમાં થોડું મીઠું ઉમેરીને પીવું.
સવારે જાગીને ખાલી પેટ સૌથી પહેલા પાણી પીવું જોઈએ. એ વાત સાચી જ છે. પરંતુ આ પાણીમાં જો તમે ચપટી મીઠું ઉમેરી દેશો તો તેના ફાયદા વધી જશે. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર સવારે પ્લેન પાણી પીવાથી શરીર હાઈડ્રેટ થાય છે તેવી જ રીતે જો તમે સવારે મીઠા વાળું પાણી પીશો તો શરીરમાં જે ઇલેક્ટ્રોલાઇટની ખામી સર્જાઇ હોય છે તે પૂરી થઈ જાય છે. સવારે પાણીમાં મીઠું ઉમેરીને એવા લોકોએ ખાસ પીવું જોઈએ જેવો એક્સરસાઇઝ કરતા હોય છે. જો સવારે તમે હર્બલ ટેતા હોય તો તેમાં પણ મીઠું ઉમેરી શકો છો. પાણીમાં કે હર્બલ ટી માં મીઠું ઉમેરીને પીવાથી શરીર હાઈડ્રેટ રહે છે અને ઓવર ઓલ હેલ્થમાં સુધારો જોવા મળે છે. સવારે ખાલી પેટ પાણીમાં મીઠું ઉમેરીને પીવાથી શરીરને થતા ફાયદા વિશે વિસ્તારપૂર્વક જાણવું હોય તો ચાલો તમને જણાવીએ.
બોડી હાઇડ્રેટ થશે
મીઠામાં સોડિયમ, પોટેશિયમ અને ક્લોરાઇડ જેવા ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ હોય છે. સવારે પાણીમાં મીઠું ઉમેરીને પીવાથી બોડી હાઇડ્રેટ થાય છે અને નર્વ સિસ્ટમનું ફંક્શન સુધરે છે.. એક્સરસાઇઝ કર્યા પછી પણ તમે જ્યારે પાણી પીવો ત્યારે તેમાં મીઠું ઉમેરવું જોઈએ.
પાચન સુધરશે
મીઠા વાળું પાણી પીવાથી પાચન સુધરે છે. તે પેટમાં પાચન એન્જાઈમ અને હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડના ઉત્પાદનને ઉત્તેજિત કરે છે. તેનાથી ખોરાકના માધ્યમથી જે પોષક તત્વો શરીરમાં ગયા હોય તેના પાચનમાં સહાયતા મળે છે.
સ્કિન હેલ્થ સુધરશે
મીઠાવાળા પાણીનું સેવન કરવાથી સ્કિન હેલ્થ પણ સુધરે છે.. પાણીમાં મીઠું ઉમેરીને પીવાથી સ્કીનના સોજા ઓછો થાય છે અને રિકવરી પણ ઝડપથી થાય છે. મીઠા વાળું પાણી સ્કીનના ph લેવલને બેલેન્સ કરવામાં મદદ કરે છે અને સ્કીનનો ઓવરઓલ લુક સુધારે છે.
કબજિયાતથી રાહત થશે
મીઠાવાળા પાણીનું સેવન કરવાથી કબજિયાતનો ઈલાજ થઈ જાય છે. મીઠા વાળું પાણી મળને સોફ્ટ કરી આંતરડા સાફ કરવામાં મદદ કરે છે. જે લોકોને કબજિયાત રહેતી હોય તેઓ રોજ સવારે પાણીમાં મીઠું ઉમેરી પીવે તો થોડા દિવસમાં કબજિયાત દવા વિના મટી જાય છે.
બોડી ડિટોક્ષ થશે
પાણીમાં મીઠું ઉમેરીને પીવાથી બોડી ડીટોક્ષ થાય છે. મીઠાવાળા પાણીમાં મૂત્રવર્ધક ગુણ હોય છે. સવારે ખાલી પેટ મીઠાવાળુ પાણી પીવાથી યુરેન પ્રોડક્શન વધે છે અને શરીરમાંથી ટોક્સિન બહાર કાઢવામાં મદદ મળે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
