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Black Chana: રોજ 1 વાટકી બાફેલા ચણા ખાવાથી શરીરને થતા લાભ વિશે જાણો

Black Chana Benefits: આ વાત જાણ્યા પછી તમે પણ રોજ 1 વાટકી બાફેલા ચણા ખાવાનું શરુ કરી દેશો. કારણ કે બાફેલા ચણા ખાવાથી શરીરને ગજબના ફાયદા થઈ શકે છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 16, 2026, 08:39 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 08:39 AM IST
Black Chana: રોજ 1 વાટકી બાફેલા ચણા ખાવાથી શરીરને થતા લાભ વિશે જાણો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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