Clove Benefits: જમ્યા પછી લવિંગ ખાવાથી થતા ફાયદા જાણી મુખવાસને બદલે રોજ લવિંગ ખાવા લાગશો

Clove Benefits: જમ્યા પછી લોકો અલગ અલગ પ્રકારના મુખવાસ ખાતા હોય છે. જો કે આ ફાયદા વિશે જાણ્યા પછી તમે મુખવાસમાં લવિંગ ખાવાનું શરુ કરી દેશો. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 16, 2026, 07:50 AM IST
  •  જમ્યા પછી લવિંગ ચાવીને ખાવાથી મોઢામાં વધેલા હાનિકારક બેક્ટેરિયાનો નાશ થઈ જાય છે.
  • જમ્યા પછી એક લવિંગ પણ ચાવીને ખાવામાં આવે તો તેનાથી શરીરને ઘણા બધા ફાયદા થાય છે. 
  • ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ આ કામ ખાસ કરવું. 
     

Clove Benefits: જમ્યા પછી એવી વસ્તુ ખાવી જોઈએ જે મોઢું પણ સાફ કરે અને શરીરને ફાયદો પણ કરે સાથે જ ખાધેલા ખોરાકનું પાચન સારી રીતે થાય તેમાં પણ શરીરને મદદ કરે. આ બધા જ કામ લવિંગ દ્વારા થઈ શકે છે. જમ્યા પછી તમે પણ અલગ અલગ પ્રકારના મુખવાસ ખાતા હોય તો થોડા દિવસ મુખવાસને બદલે લવિંગ ખાવાનું શરૂ કરો. જમ્યા પછી બસ એક લવિંગ પણ ચાવીને ખાવામાં આવે તો તેનાથી શરીરને ઘણા બધા ફાયદા થાય છે. 

લવિંગ નો ઉપયોગ રસોઈમાં અથવા તો દાંતની તકલીફ હોય ત્યારે જ કરવામાં આવે છે. પરંતુ લવિંગ એવો મસાલો છે જેનો ઉપયોગ રોજ કરી શકાય છે. જમ્યા પછી એક લવિંગ ખાઈ લેવાથી શરીરને કેવા ફાયદા થાય છે તેના વિશે તમને જાણકારી ન હોય તો ચાલો જણાવીએ. આ ફાયદા વિશે જાણીને તમે લવિંગ ખાવાનું ચોક્કસથી શરૂ કરી દેશો. 

ઓરલ હેલ્થ સારી રાખે  

લવિંગમાં એન્ટી બેક્ટેરિયલ ગુણ હોય છે. જમ્યા પછી લવિંગ ચાવીને ખાવાથી મોઢામાં વધેલા હાનિકારક બેક્ટેરિયાનો નાશ થઈ જાય છે. લવિંગ ચાવીને ખાવાથી દાંતની સફાઈ પણ થાય છે અને દાંતમાં બેક્ટેરિયા વધતા નથી. લવિંગ ખાવાથી મોઢામાંથી આવતી વાસ ની તકલીફ પણ દૂર થાય છે. જમ્યા પછી લવિંગ જવાનને ખાવાથી ઓરલ હેલ્થ સારી રહે છે 

ભોજનનું પાચન સારી રીતે થશે 

જમ્યા પછી લવિંગ ખાવાનો બીજો સૌથી મોટો ફાયદો એ છે કે તે ભોજનનું પાચન સારી રીતે કરવામાં મદદ કરશે. તમે પણ જાણતા હશો કે લવિંગમાં યુજેનૉલ નામનું તત્વ હોય છે. યુજેનોલ પાચન એન્જાઈમને સક્રિય કરે છે. જમ્યા પછી લવિંગ ખાઈ લેવાથી ગેસ અને પેટ ફુલવા જેવી સમસ્યા ઓછી થઈ જાય છે. જમ્યા પછી લવિંગ ખાવાથી ભોજન નું પાચન સારી રીતે થાય છે અને એસીડીટી થવાની શક્યતા પણ ઘટી જાય છે. 

બ્લડ સુગર સ્પાઇક અટકાવશે 

આ ફાયદા વિશે ખૂબ ઓછા લોકો જાણે છે. રિસર્ચમાં એવું સામે આવ્યું છે કે લવિંગ શરીરની ઇન્સ્યુલિન કાર્યક્ષમતાને વધારવામાં મદદ કરી શકે છે. જમ્યા પછી સામાન્ય રીતે બ્લડ સુગર સ્પાઇકનું જોખમ વધી જાય છે. જમીને જો લવિંગ ચાવીને ખાવામાં આવે તો તેનાથી શરીરમાં બ્લડ સુગર અચાનકથી વધતું નથી. એટલે કે લવિંગ બ્લડ સુગરને કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરી શકે છે. 

લવિંગ ખાવાથી આ ફાયદા ઉપરાંત અન્ય એક ફાયદો પણ થાય છે જે છે શરીરની રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધવી. લવિંગના પોષક તત્વ અને વિટામિન સી શરીરની રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારવામાં મદદ કરે છે. આ બધા જ ફાયદાનો લાભ તમારે પણ લેવો હોય અથવા તો એ ચેક કરવું હોય કે લવિંગ ખાવું ફાયદાકારક છે કે નહીં તો થોડા દિવસ જમ્યા પછી લવિંગ ખાવાનું શરૂ કરી દો.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

