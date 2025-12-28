Winter Health Care: ગોળમાં હળદર અને કાળા મરી મિક્સ કરીને ખાવાથી થતા લાભ વિશે જાણો
Winter Health Care: જો તમે રોજ ગોળમાં હળદર અને કાળા મરીનો પાવડર મિક્સ કરીને ખાવાનું શરુ કરો છો તો તમને ઘણા લાભ થઈ શકે છે. આ 3 વસ્તુનું મિશ્રણ પાચન તંત્રને મજબૂત કરે છે અને સાથે જ અન્ય કેટલાક લાભ પણ થાય છે. આ લાભ કયા છે ચાલો જાણીએ વિસ્તારપૂર્વક.
Winter Health Care: શિયાળાની ઋતુ આવે એટલે ખાવા પીવાની આદતો બદલી જાય છે. મોટાભાગે શિયાળામાં જે વસ્તુઓ ખવાય છે તેના કારણે પેટ ભારે થઈ જાય છે. કારણ કે આ વસ્તુઓ પચવામાં ભારે હોય છે અને શરીરને ગરમ રાખનારી હોય છે. વાતાવરણમાં જેમ જેમ ઠંડક વધે તેમ આપણે પણ ગરમ અને પૌષ્ટિક ભોજન લેવાની જરૂર પડે છે. શિયાળામાં ગરમ અને પૌષ્ટિક આહાર લેવાથી શરીરને એનર્જી અને ગરમી મળે છે. આ ઋતુમાં ગોળ, હળદર અને કાળા મરી જેવા મસાલા હેલ્થને ફાયદો કરી શકે છે.
હળદર એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ અને એન્ટી ઇન્ફ્લેમેટરી ગુણથી ભરપૂર હોય છે જે શરીરને ગરમી આપે છે અને એનર્જી પ્રદાન કરે છે. કાળા મરીમાં પેપરીન નામનું યૌગીક હોય છે જે પાચનતંત્રને મજબૂત બનાવે છે અને શરીરને ગરમ રાખવાનું કામ કરે છે સાથે જ ગોળ અને ખનીજ તત્વોથી ભરપૂર હોય છે જે આપણા શરીરને એનર્જી અને ગરમી આપે છે. આ ત્રણેય વસ્તુનું મિશ્રણ શિયાળામાં સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક સાબિત થાય છે. આ વસ્તુઓ પાચનતંત્રને મજબૂત બનાવે છે. આ ત્રણ વસ્તુનું કોમ્બિનેશન રોગપ્રતિકારક શક્તિને મજબૂત બનાવવાનું કામ કરે છે.
ગોળ, હળદર અને મરી પાવડરનો ઉપયોગ તમે ડેઇલી લાઇફમાં પણ કરી શકો છો. ગોળમાં તમે હળદર અને મરી પાવડર મિક્સ કરીને ખાઈ શકો છો. આ સિવાય પાણીમાં ગોળ, હળદર અને મરી પાવડર ઉમેરી તેને ઉકાળીને હુંફાળું ગરમ હોય ત્યારે ગોળનું પાણી પી પણ શકો છો. ઠંડીની ઋતુમાં આ ત્રણ વસ્તુઓ સાથે લેવાથી શરીર નિરોગી રહી શકે છે.
ગોળ, હળદરનું હેલ્ધી ડ્રિંક બનાવવાની રીત
સૌથી પહેલા 1 કપ દૂધ કે પાણી ગરમ કરો. તેમાં ચપટી હળદર અને કાળા મરીનો ફ્રેશ પાવડર ઉમેરો. ત્યારબાદ તેમાં ગોળ મિક્સ કરો. ગરમ પાણીમાં ગોળ ઓગળી જાય પછી આ પાણી હુંફાળુ હોય ત્યારે પી લેવું.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે.)
