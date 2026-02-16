Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝHealth

શરીરને એક નહીં મળશે પાંચ-પાંચ ફાયદા, બસ રસોડામાં પડેલી આ વસ્તુનું દરરોજ કરો સેવન

Garlic Health Benefits: શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે લસણ તમારા સ્વાસ્થ્ય માટે કેટલું ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે? આવો ગાર્લિકના કેટલાક સ્વાસ્થ્ય લાભ વિશે જાણીએ.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 16, 2026, 05:30 PM IST

Health News: લસણમાં એલિસિન, મેંગનીઝ, વિટામિન બી6, વિટામિન સી, સેલેનિયમ, ફાઇબર, કેલ્શિયમ, પોટેશિયમ, આયરન અને કોપર સહિત ઘણા પોષક તત્વો હોય છે. લસણને પોષક તત્વોનું પાવરહાઉસ માનવામાં આવે છે. જો તમે યોગ્ય માત્રામાં યોગ્ય રીતે લસણની કળીઓને ડાયટ પ્લાનમાં સામેલ કરો છો તો તમને ઘણા લાભ મળી શકે છે.

રોગપ્રતિકારક શક્તિમાં સુધાર
જો તમે નબળી રોગપ્રતિકારક શક્તિને કારણે વારંવાર બીમાર પડી જાવ છો? તો તમારે ઇમ્યુનિટી મજબૂત બનાવવા માટે એક દિવસમાં બે લસણની કળી ચાવવાનું શરૂ કરી દેવું જોઈએ. તમને જણાવી દઈએ કે સારૂ પરિણામ હાસિલ કરવા માટે પોષક તત્વોથી ભરપૂર લસણનું સેવન કાચુ કે પછી થોડું પકાવી કરી શકાય છે.

બીપી-કોલેસ્ટ્રોલ થશે કંટ્રોલ
બ્લડ પ્રેશરને કંટ્રોલ કરવા માટે લસણની કળીને ડાયટમાં સામેલ કરી શકાય છે. એટલું જ નહીં લસણની કળી કોલેસ્ટ્રોલ કંટ્રોલકરવામાં અસરકારક સાબિત થઈ શકે છે. કુલ મળી લસણમાં રહેલા તત્વ હાર્ટના સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. નિષ્ણાંતો પ્રમાણે લસણ તમારી ગટ હેલ્થને સુધારવામાં પણ અસરકારક સાબિત થઈ શકે છે.

ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે ફાયદાકારક
શું તમે જાણોછો કે લસણ ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે? બ્લડ સુગર લેવલ પર કાબુ મેળવવા માટે દરરોજ સવારે લસણ ખાવાની સલાહ આપવામાંઆવે છે. સારૂ પરિણામ મેળવવા માટે સવારે ખાલી પેટ લસણની એક કળી ચાવો. તમારે 1-2થી વધુ લસણની કળીનું સેવન ન કરવું જોઈએ. બાકી સ્વાસ્થ્ય પર ખરાબ અસર પડી શકે છે.
 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

