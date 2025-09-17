Health Scheme: સ્થૂળતાથી લઈ મેન્ટલ હેલ્થ, પીએમ મોદીની પ્રાયોરિટી છે સ્વાસ્થ્ય, જાણો તેમની 5 મોટી સ્વાસ્થ્ય યોજનાઓ વિશે
PM Modi Health Scheme: વડાપ્રધાન મોદીએ તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન હેલ્થને હંમેશા પ્રાયોરિટી આપી છે. આ દરમિયાન તેમણે મેન્ટલ હેલ્થ, સ્થૂળતા અને ટીબી જેવી ગંભીર સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા દુર થાય તે માટે ફોકસ કરી કેટલીક યોજનાઓ પણ અમલમાં મુકી છે. આ યોજનાઓ કઈ છે ચાલો જાણીએ.
PM Modi Health Scheme: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો ત્રીજો કાર્યકાળ ચાલી રહ્યો છે. છેલ્લા 11 વર્ષોમાં તેમણે દેશના અલગ અલગ ક્ષેત્રોમાં કામ કર્યું છે પરંતુ હેલ્થ તેમના માટે પ્રાયોરિટી રહી છે. તેમણે ભારતની હેલ્થ સિસ્ટમને મજબૂત કરી લોકોને હેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલ અપનાવવા માટે પ્રોત્સાહિત કર્યા છે. પીએમ મોદીએ યોગને દુનિયાભરમાં ઓળખ અપાવી છે અને લોકોને ફિટ રહેવા માટે મોટીવેટ કર્યા છે. વડાપ્રધાન મોદીએ તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન ફીટ ઇન્ડિયા મુવમેન્ટ, આયુષ્માન ભારત અને પોષણ માસ જેવી યોજનાઓ શરૂ કરીને દેશમાં લોકોને હેલ્ધી જીવન તરફ આગળ વધારવાનું કામ કર્યું છે.
આ વર્ષે વડાપ્રધાન મોદી તેમનો 75 મો જન્મદિવસ ઉજવી રહ્યા છે. આ તો કે તેઓ સ્વસ્થ નારી સશક્ત પરિવાર અભિયાન અને આઠમું પોષણ માસ શરૂ કરી રહ્યા છે. આ અભિયાનનો હેતુ છે મહિલાઓ, બાળકો અને કિશોરોને સ્વાસ્થ્ય અને પોષણ સુવિધાઓ આપવી. આ સાથે જ આજે તમને જણાવીએ વડાપ્રધાન મોદી કેવી રીતે હેલ્થ સમસ્યા પર ધ્યાન આપે છે.
સ્થુળતા અને લાઈફસ્ટાઈલ
પીએમ મોદીનું ફોકસ સ્થુળતા અને હેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલ પર રહ્યું છે. આ વર્ષની શરૂઆતમાં તેમણે ભારતમાં વધતી સ્થૂળતાની સમસ્યા પર ભાર મૂક્યો હતો. તેમણે લોકોને પોતાની લાઈફસ્ટાઈલમાં ફેરફાર કરવા કહ્યું હતું. ખાસ કરીને એડિબલ ઓઇલથી દૂર રહેવાની સલાહ આપી હતી. આ સાથે જ તેમને જણાવ્યું હતું કે જો દરેક વ્યક્તિ મહિનામાં 10% તેલનો ઉપયોગ ઓછો કરે તો તે સ્થૂળતા અને બીજી ખતરનાક બીમારીઓનું જોખમ ઓછું કરી શકે છે.
મહિલાઓ અને બાળકોનું સ્વાસ્થ્ય
પોતાના 75 માં જન્મદિવસ પર વડાપ્રધાન મોદીએ સ્વસ્થ નારી સશક્ત પરિવાર અભિયાન અને આઠમું પોષણ માસ શરૂ કર્યું છે. આ યોજનામાં મહિલાઓ, કિશોરીઓ અને બાળકોના હેલ્થ અને પોષણને મજબૂત કરવા પર ફોકસ કરવામાં આવશે. સાથે જ મહિલાઓને તપાસ સેવા પ્રદાન કરવા પર ધ્યાન મૂકવામાં આવશે. આ યોજના અંતર્ગત એનિમિયા રોકવાના ઉપાય અને માતા તેમજ શિશુની હેલ્થ સર્વિસ પર ભાર મૂકવામાં આવશે.
ટીબી ફ્રી ભારત
સરકારે વર્ષ 2025 સુધીમાં ભારતને ટીબી મુક્ત કરવાનું લક્ષ્ય નક્કી કર્યું છે. પીએમ મોદી ટીબી મુક્ત ભારત અભિયાન ચલાવી રહ્યા છે.જે અંતર્ગત કોમ્યુનિટી અને વોલન્ટિયરની મદદથી દર્દીઓની સારવાર અને સંભાળ રાખવામાં આવે છે.
મેન્ટલ હેલ્થ
પીએમ મોદી પોતાના મન કી બાત કાર્યક્રમમાં હંમેશા મેન્ટલ હેલ્થ પર ભાર મૂકે છે. તેઓ મેન્ટલ હેલ્થને જરૂરી માને છે. તેમના જણાવ્યા અનુસાર વ્યક્તિએ ફક્ત શરીરથી નહીં પરંતુ મગજથી પણ હેલ્ધી રહેવું જોઈએ.. તેઓ હંમેશા યુવાનોને યોગ, રોજ એક્સરસાઇઝ અને સ્ટ્રેસ ઓછો થાય તેવા ઉપાયો અપનાવવાની સલાહ આપે છે.
પોષણ અને આહાર
પીએમ મોદી બાળકો અને યુવાનોને હેલ્થી ડાયટ લેવાની સલાહ આપે છે. ખાસ કરીને જંક ફૂડ, વધારે પડતું ઓઇલી ફૂડ અને મેંદો ખાવાથી બચવાની સલાહ આપતા હોય છે. તેમના સંબોધનમાં ઘણી વખત તેઓ મિલેટ અને સીઝનલ ફળ ખાવાનો આગ્રહ કરે છે. સાથે જ તેઓ પૂરતી ઊંઘ અને તડકામાં સમય પસાર કરવા પર ભાર મૂકે છે.
