/Cough Syrup: ​હવે દવાની દુકાનેથી મનફાવે ત્યારે કફ સિરપ નહીં લઈ શકાય, સિરપ લેતાં પહેલા ડોક્ટરને મળવું અનિવાર્ય

Cough Syrup New Rule:સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયે કફ સીરપને લઈને એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયે કફ સીરપને શેડ્યુલ K દવાઓમાંથી બાકાત કરી દીધું છે. જેના કારણે હવે દવાની દુકાનેથી ડોક્ટરની પ્રિસ્ક્રિપ્શન વિના કફ સીરપ નહીં મળી શકે. કફ સિરપની ખરીદી માટે ડોક્ટરનું પ્રિસ્ક્રિપ્શન અનિવાર્ય હશે.
અત્યાર સુધી દેશભરની કોઈપણ દવાની દુકાનેથી કફ સીરપ સરળતાથી મળી જતું હતું. કારણ કે તેના માટે ડોક્ટરનું પ્રિસ્ક્રિપ્શન ફરજિયાત ન હતું. પરંતુ હવે કોઈ પણ હોસ્પિટલ કે દવાની દુકાન પરથી ડોક્ટરની ચિઠ્ઠી વિના કફ સીરપ નહીં મળે કફ સીરપના વેચાણને લઈને સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયે નિયમો કડક કર્યા છે આ અંગે નોટિફિકેશન પણ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે કેન્દ્ર સરકારના સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયે ડ્રગ રુલ એટલે કે ઔષધી નિયમ 1945 માં સંશોધન કર્યું છે તે અંતર્ગત સિરપના પ્રિસ્ક્રિપ્શન વિનાના વેચાણ પર રોક લગાવી દીધી છે. આ નિયમ શહેરોમાં પહેલાથી જ લાગુ હતો અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં પણ હવે લાગુ કરી દેવામાં આવ્યો છે. આ નવા નિયમ પછી ફાર્મસી કે કોઈપણ દવાની દુકાનેથી કફ સીરપ ખરીદવું હશે તો ડોક્ટર દ્વારા લખવામાં આવેલું પ્રિસ્ક્રિપ્શન દેખાડવું ફરજિયાત હશે. કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય આ નિર્ણય દવાના દુરુપયોગને રોકવા માટે અને દર્દીની સુરક્ષા ને સુનિશ્ચિત કરવા માટે લીધો છે.
કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય જાહેર કરેલા નવા નિયમો અનુસાર શિડયુલ કે દવાઓની યાદીમાંથી સીરપ શબ્દ હટાવી દેવામાં આવ્યો છે. શિડયુલ કે દવાઓ એવી હોય છે જેની ખરીદી માટે ડોક્ટરની પ્રિસ્ક્રિપ્શનની જરૂર પડતી નથી. પરંતુ હવે આ લિસ્ટમાંથી સીરપ નીકળી ગયું હોવાથી કફ સીરપ માટે પ્રિસ્ક્રિપ્શન અનિવાર્ય થઈ ગયું છે. જોકે આ દવાઓની યાદીમાંથી ફક્ત સીરપની બાદબાકી કરવામાં આવી છે ઉધરસ માટેની દવા, ટેબલેટ આ યાદીમાં સામેલ છે.
આ નવા નિયમના લાગુ પડ્યા પછી જો હવે તમને ઉધરસની દવાની જરૂર પડશે તો તમે ફાર્મસીમાંથી ડોક્ટરની પ્રિસ્ક્રિપ્શન વિના સીરપ નહીં ખરીદી શકો તેના માટે ડોક્ટરને મળવું જ પડશે.
ઉલ્લેખનીય છે કે ગત વર્ષે મધ્યપ્રદેશના છીંદવાડા જિલ્લામાં દૂષિત કફ સીરપ પીવાના કારણે 22 બાળકોના મોત થયા હતા તે સમયે રાજસ્થાનમાં પણ કફ સીરપ પીધા પછી બાળકોના મોતની ખબર સામે આવી હતી. આ મામલામાં એવું સામે આવ્યું હતું કે બાળકોએ એવું સીરપ પીધું હતું જે બાળકો માટે હતું જ નહીં. આ ઘટનાઓ પછી ઔષધિ નિયામકની ઔષધી સલાહકાર સમિતિ દ્વારા દૂષિત કફ સીરપ અંગે એક પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો જેના પર વિચાર વિમર્શ કર્યા પછી પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપવામાં આવી. આ નિયમના કારણે એ સુનિશ્ચિત થઈ જશે કે બાળકોને એવી કોઈ દવા ન મળે જે તેમના માટે હાનિકારક હોય. આ નિયમથી કફ સીરપનો દુરુપયોગ પણ અટકશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)