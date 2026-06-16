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Cough Syrup: ​હવે દવાની દુકાનેથી મનફાવે ત્યારે કફ સિરપ નહીં લઈ શકાય, સિરપ લેતાં પહેલા ડોક્ટરને મળવું અનિવાર્ય

Cough Syrup New Rule: ઉધરસ થઈ હોય તો મોટાભાગે લોકો દવાની દુકાને જઈ પોતાની રીત કફ સિરપ ખરીદી શકતા હતા. પરંતુ હવેથી આવું નહીં થાય. હવે ડોક્ટરનું પ્રિસ્ક્રિપ્શન હશે તો જ તમને કફ સિરપ મળશે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 16, 2026, 12:56 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 12:56 PM IST
Cough Syrup: ​હવે દવાની દુકાનેથી મનફાવે ત્યારે કફ સિરપ નહીં લઈ શકાય, સિરપ લેતાં પહેલા ડોક્ટરને મળવું અનિવાર્ય

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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