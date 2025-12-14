Prev
તમને શિયાળામાં બીજા કરતા વધુ ઠંડી લાગે છે? ક્યાંક તમને તો આવી બીમારી નથી ને!

cold in winter season: શું તમને પણ બીજા કરતા ઠંડી વધારે લાગે છે? હોર્મોનની ઉણપને કારણે ઠંડી તમને વધારે પણ લાગી શકે છે

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 14, 2025, 12:31 PM IST

winter health tips : કેટલાક લોકો શિયાળામાં ઓછામાં ઓછા કપડાં પહેરીને પણ આરામદાયક અનુભવે છે અને બિન્દાસ્ત હરેફરે છે. જ્યારે કેટલાક ભારે ભરખમ ગરમ કપડાં પહેરીને પણ ધ્રુજારી અનુભવે છે. આવું કેમ થાય છે, કેમ કેટલાકને ઠંડી વધારે લાગે છે, અને કેમ કેટલાકને ઓછી ઠંડી લાગે છે તે જાણીએ.

આને તબીબી ભાષામાં "કોલ્ડ ઈનટોલરન્સ" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ ફક્ત ઠંડીને કારણે જ નહીં, પરંતુ એનિમિયા અને થાઈરોઈડ જેવી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓને કારણે પણ થઈ શકે છે. સમયસર તેની સારવાર જરૂરી છે.

શિયાળામાં ઘણીવાર એવું જોવા મળે છે કે કેટલાક લોકો ઓછામાં ઓછા કપડાં પહેરીને પણ આરામદાયક લાગે છે, જ્યારે અન્ય લોકો જેકેટ, શાલ અથવા ઊનના કપડાં પહેરીને પણ ધ્રુજારી અનુભવે છે. આ સ્થિતિને તબીબી ભાષામાં "કોલ્ડ ઈનટોલરન્સ" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ સમસ્યા કોઈપણ ઉંમર કે લિંગના લોકોને અસર કરી શકે છે. તે ફક્ત શિયાળામાં નીચા તાપમાનનું કારણ નથી, પરંતુ તે એનિમિયા અને થાઈરોઈડ હોર્મોન અસંતુલન જેવી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓને કારણે પણ થઈ શકે છે. આવા લોકો ઘણીવાર સમગ્ર ઋતુ દરમિયાન ધ્રુજારી અનુભવે છે, તેમના હાથ-પગ ઠંડા રહે છે, અને તેઓ તેમના અંગોમાં નિષ્ક્રિયતા અનુભવી શકે છે.

જો આ બાબતને અવગણવામાં આવે તો, આ ગંભીર સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓનું નિશાની હોઈ શકે છે. તેથી, આ સમસ્યાને સમયસર ઓળખવી અને ડૉક્ટરની સલાહ લઈને સારવાર લેવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. આનાથી માત્ર શરદીથી રાહત મળતી નથી પણ સ્વાસ્થ્યનું પણ રક્ષણ થાય છે.

એનિમિયા
જો એનિમિયા હોય, તો શરીરમાં લાલ રક્તકણોની સંખ્યા ઘટે છે. આના કારણે શરીર પૂરતી ઉર્જા અને ગરમી ઉત્પન્ન કરી શકતું નથી, જેના કારણે ભારે ઠંડી પડે છે. એનિમિયા ઘણીવાર થાક, નબળાઈ અને ઠંડા હાથ-પગનું કારણ બને છે.

થાઇરોઇડ હોર્મોનની ઉણપ (હાયપોથાઇરોડિઝમ)
થાઇરોઇડ હોર્મોનની ઉણપને કારણે કોલ્ડ ઈનટોલરન્સ પણ થઈ શકે છે. આને હાઇપોથાઇરોડિઝમ કહેવામાં આવે છે. આ સ્થિતિ માટે સામાન્ય રીતે આજીવન દવાની જરૂર પડે છે. જો તાત્કાલિક સારવાર ન કરવામાં આવે તો, તે ગંભીર સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ તરફ દોરી શકે છે. પ્રારંભિક લક્ષણોમાં અતિશય થાક, શુષ્ક, નિસ્તેજ ત્વચા, નબળી યાદશક્તિ અને ઝડપી વજનમાં ફેરફારનો સમાવેશ થાય છે.

વહેલાસર તપાસ અને સારવાર જરૂરી છે

જો તમને પૂરતા ગરમ કપડાં પહેર્યા હોવા છતાં સતત ઠંડી, સુન્નત થઈ જવું અથવા ઠંડા હાથ-પગ લાગે છે, તો તેને હળવાશથી ન લો. તાત્કાલિક ડૉક્ટરની સલાહ લેવી અને યોગ્ય સારવાર મેળવવી જરૂરી છે.
 

