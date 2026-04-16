ગુજરાતી ન્યૂઝHealthHealth Warning Signs: શરીરના આ સામાન્ય સંકેતોનો અવગણો નહીં, બાકી ડેમેજ થઈ શકે છે લિવર અને કિડની

Health Warning Signs: શરીરના આ સામાન્ય સંકેતોનો અવગણો નહીં, બાકી ડેમેજ થઈ શકે છે લિવર અને કિડની

How To Detect Health Issues Early: મોટા ભાગના અંગોને થનાર નુકસાન કોઈ સ્પષ્ટ લક્ષણ વગરના હોય છે. લોકો આ સંકેતોને એટલા માટે નજરઅંદાજ કરે છે કારણ કે તે સ્પષ્ટ જોવા મળતા નથી.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 16, 2026, 02:55 PM IST
  • શરીર ક્યારેય અચાનક બીમાર પડતું નથી
  • શરીરમાં જોવા મળતા સંકેતોને ઓળખવા જરૂરી
  • નિયમિત સમયે હેલ્થ ચેકઅપ કરાવવાથી થશે ફાયદો

Health Warning Signs: શરીરના આ સામાન્ય સંકેતોનો અવગણો નહીં, બાકી ડેમેજ થઈ શકે છે લિવર અને કિડની

Early Signs Your Body Is In Trouble: આપણું શરીર ક્યારેય અચાનક બીમાર પડતું નથી, પરંતુ તે પહેલા નાના-નાના સંકેત આપે છે. થાક, માથુ ભારે લાગવું, ત્વચામાં ફેરફાર કે અસહજતા, આ બધુ અચાનક થતું નથી. આ સંકેત જણાવે છે કે શરીરની અંદર ક્યાંકને ક્યાંક દબાવ બની રહ્યો છે. સમસ્યા છે કે મોટા ભાગના લોકો આ સંકેતને નજરઅંદાજ કરે છે અને ત્યારે ધ્યાન આપે છે જ્યારે સમસ્યા શરૂ થઈ જાય છે.

શું કહે છે એક્સપર્ટ?
ડો. ભાનુ મિશ્રાએ TOI ને જણાવ્યું કે મોટા ભાગના અંગોમાં થનાર નુકસાન કોઈ સ્પષ્ટ લક્ષણ વગર થાય છે. લોકો આ સંકેતોને એટલા માટે નજરઅંદાજ કરે છે કારણ કે તે સ્પષ્ટ દેખાતા નથી. આ સૌથી મોટો ખતરો છે કે જ્યાં સુધી લક્ષણ ગંભીર બને છે ત્યાં સુધી નુકસાન વધુ થઈ ગયું હોય છે.

થાક સૌથી સામાન્ય સમસ્યા
થાક એક સામાન્ય સમસ્યા છે, પરંતુ જો ઊંઘ બાદ પણ થાક રહે છે તો તેને હળવાશમાં ન લો. આ માત્ર વ્યસ્ત દિનચર્ચાને કારણે થતું નથી. ડોક્ટર અનુસાર ક્રોનિક થાકનો મતલબ માત્ર ઊંઘની કમી નહીં, પરંતુ લિવર કે કિડનીમાં સમસ્યા હોઈ શકે છે. આ થાક ધીમે-ધીમે તમારા વિચાર અને ઉર્જા બંનેને પ્રભાવિત કરે છે.

મગજના આ સિગ્નલને ન કરો નજરઅંદાજ
મગજ પોતાની રેત સંકેત આપે છે. વારંવાર માથામાં દુખાવો થવો, ધ્યાન લગાવવામાં સમસ્યા કે માથુ ભારે લાગવું લોકો તેને તણાવ કે સ્ક્રીન ટાઇમની અસર માને છે. પરંતુ એક્સપર્ટ જણાવે છે કે ડિહાઇડ્રેશન, હાઈ બ્લડ પ્રેશર કે શરીરમાં ટોક્સિન્સ વધવાનો સંકેત હોઈ શકે છે. યાદશક્તિમાં ઘટાડો કે ફોકસમાં ઘટાડો મગજ પર પડી રહેલા દબાવોનો સંકેત છે.

આ સંકેતોને પણ નજરઅંદાજ ન કરો
શરીરના અન્ય સંકેત પણ ઘણું જણાવે છે. જેમ કે પેશાબના રંગમાં ફેરફાર, પગમાં સોજા કે આંખની આસપાસ સોજા, આ બધુ કિડની સ્ટ્રેસની તરફ ઈશારો કરે છે. આ રીતે વારંવાર પેટ ફૂલાવું, ભૂખ ઓછી લાગવી કે ભોજન બાદ અસહજતા થવી લિવર કે સ્વાદુપિંડની સમસ્યાનો સંકેત હોઈ શકે છે. ત્વચા, વાળ અને નખ પણ શરીરની અંદરની સ્થિતિને દર્શાવે છે. એક્સપર્ટ અનુસાર ત્વચા ફીકી પડવી, ખંજવાળ કે પીળાશ તે વાતનો સંકેત હોઈ શકે છે કે શરીરની અંદર બધુ ઠીક નથી. આ સિવાય વાળ પાતળા થવા કે નખ નબળા પડવા પણ પોષણની કમી કે આંકરિક અસંતુલનને દર્શાવે છે.

તેનાથી બચવા માટે શું કરી શકો?
આ બધા સંકેતોથી બચાવની સૌથી સારી પદ્ધતિ છે દરરોજની સારી આદતો અપનાવવી. પર્યાપ્ત પાણી પીવું, સંતુલિત આહાર લેવો, પ્રોસેસ્ડ ફૂડ અને વધુ નમક-ખાંડથી દૂર રહેવું, નિયમિત વ્યાયામ કરવો અને સંપૂર્ણ ઊંઘ લેવી. આ સાથે સમયે-સમયે હેલ્થ ચેકઅપ પણ કરાવી લેવું જોઈએ. 

