Fatty Liver: ફેટી લીવર હોય તેમણે નાસ્તામાં ખાવી જોઈએ આ વસ્તુઓ, લીવરનું ફેટ ફટાફટ ઘટશે અને શરીર પણ ફિટ રહેશે

Healthy Breakfast For Fatty Liver: ફેટી લીવર એટલે કે લિવરમાં ફેટ જમા થવું. ફેટી લીવરની સમસ્યાને ડાયટની મદદથી ઠીક કરી શકાય છે. આજે તમને જણાવીએ ફેટી લીવરની સમસ્યામાં દર્દીએ સવારે નાસ્તામાં શું ખાવું જોઈએ.
Healthy Breakfast For Fatty Liver: ભારતમાં ઝડપથી ફેલાતી બીમારીઓના લિસ્ટમાં ફેટી લીવરનો પણ સમાવેશ થાય છે. ફેટી લીવર એટલે કે લીવરમાં જરૂર કરતાં વધારે ફેટ જામી જવું. જ્યારે લીવર ફેટથી ભરાઈ જાય છે તો ફેટ લોહીમાં ભરીને શરીરના અન્ય અંગોમાં પણ પહોંચવા લાગે છે અને શરીરમાં ફેટનું પ્રમાણ વધી જાય છે. ફેટી લીવરમાં બ્લડ ક્લોટિંગનું જોખમ પણ વધી જાય છે. ફેટી લીવરના કારણે લીવર ફંક્શન પણ ખરાબ થવા લાગે છે જેના કારણે હાર્ટ એટેક અને સ્ટ્રોકનું જોખમ પણ અનેક ગણું વધી જાય છે.
એટલા માટે જ જરૂરી છે કે ફેટી લીવરને શરૂઆતથી જ ગંભીર રીતે ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ. શરૂઆતના સમયમાં તમે લાઈફ સ્ટાઈલ અને ડાયટમાં ફેરફાર કરીને ફેટી લીવરને કંટ્રોલ કરી શકો છો. જે લોકોને ફેટી લીવરની તકલીફ હોય તેમણે સવારે નાસ્તામાં એવી વસ્તુનો સમાવેશ કરવો જોઈએ જે લીવરમાં જામેલા ફેટને ઓગાળે અને શરીરને ફીટ પણ રાખે છે. ફેટી લીવરમાં સવારનો નાસ્તો કેવો હોવો જોઈએ આજે તમને જણાવીએ.
સવારનો હેલ્ધી નાસ્તો
1. ફેટી લીવરના દર્દી સવારે નાસ્તામાં ફાઇબરથી ભરપૂર ઓટ્સનું સેવન કરે તો સૌથી સારું. જો તમે સૌથી બનેલા ઓટ્સ ખાવ છો તો તેનાથી લીવરની સફાઈ પણ સારી રીતે થાય છે અને વજન પણ ઓછું થવા લાગે છે. સૌથી બનેલા ઓટ્સ ખાવાથી પેટ કલાકો સુધી ભરેલું પણ રહે છે.
2. ફેટી લીવરના દર્દીએ રોજ સવારે એક સફરજન ખાવું જ જોઈએ. સફરજનમાં એવા તત્વ હોય છે જે લીવર હેલ્થ સુધારે છે. ફેટી લીવર હોય તેમણે દિવસ દરમિયાન 2 સફરજન રોજ ખાવા જોઈએ. જો તમે ઈચ્છો તો સવારે નાસ્તામાં પણ બે સફરજન ખાઈ શકો છો અથવા તો આખા દિવસમાં બે સફરજન ખાવા. ફેટી લીવરમાં પપૈયું અને બેરીઝ પણ ફાયદો કરે છે.
3. જે લોકોને ફેટી લીવર સંબંધિત સમસ્યા હોય તેમણે રોજ થોડા બીજ અને ડ્રાયફ્રુટ નાસ્તામાં સામેલ કરવા જોઈએ. સવારે પલાળેલી બદામ અને અખરોટ ખાવા સૌથી હેલ્ધી ગણાય છે તેનાથી લીવરનું સ્વાસ્થ્ય સુધરે છે.
4. ફેટી લીવર હોય તેમણે ગ્રીન ટી અથવા તો બ્લેક કોફી પીવી સૌથી બેસ્ટ છે. સવારે નાસ્તા સાથે અથવા તો નાસ્તા પછી બ્લેક કોફી પી શકાય છે. તેમાં રહેલા એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ લીવરનો સોજો ઓછો કરે છે અને ફેટ પણ ઓછું કરે છે. તમે ઈચ્છો તો ગ્રીન ટી પણ પી શકો છો.
5. દલીયા ફેટી લીવરના રોગીઓ માટે બેસ્ટ નાસ્તો છે.. લીવર હેલ્થ માટે આ અનાજ બેસ્ટ ગણાય છે. ફેટી લીવર માટે કીનોવા પણ હેલ્ધી નાસ્તો સાબિત થઈ શકે છે. આ વસ્તુઓ ખાવા સાથે એક વાતનું ધ્યાન રાખવું કે સવારના સમયે તેલ કે મેંદાવાળી વસ્તુઓથી દૂર રહેવું.
