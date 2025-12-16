Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝHealth

Health Tips: સવારે ખાલી પેટ આ ફળ ખાવા ભારે પડશે, ખાવાથી શરીરને થઈ શકે છે ગંભીર નુકસાન

Health Tips: સવારના સમયે ફળ ખાવા શરીર માટે ફાયદાકારક ગણાય છે. પરંતુ સવારે કયા ફળ ખાવા અને કયા ન ખાવા તે જાણવું જરૂરી છે. કારણ કે દરેક ફળ સવારે ખાવું હેલ્થ માટે યોગ્ય નથી. કેટલાક ફળ ખાલી પેટ ખાવાથી નુકસાન પણ થાય છે. તો ચાલો જાણીએ કયા ફળ સવારે ખાલી પેટ ન ખાવા. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Dec 16, 2025, 08:09 AM IST

Trending Photos

Health Tips: સવારે ખાલી પેટ આ ફળ ખાવા ભારે પડશે, ખાવાથી શરીરને થઈ શકે છે ગંભીર નુકસાન

Health Tips: ફળ પોષક તત્વોનું પાવરહાઉસ છે. વિટામીન, મિનરલ, ફાઇબર અને એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ જેવા તત્વો શરીરને ફળમાંથી મળે છે. નાના મોટા સૌ કોઈએ દિવસ દરમિયાન સીઝનલ ફ્રુટ ખાવા જોઈએ. પરંતુ સવારે ખાલી પેટ ફળ ખાવાની વાત હોય તો કેટલાક ફળ ખાવાનું ટાળવું જોઈએ. સવારે જ્યારે ખાલી પેટ ફળ ખાવાના હોય તો કયા ફળ ખાઈ શકાય અને કયા ફળ ન ખાવા તે જાણવું જરૂરી છે. કેટલાક ફળ એવા હોય છે જેનો સવારે ખાલી પેટ ખાવાથી નુકસાન થઈ શકે છે. સવારે ખાલી પેટ હોય ત્યારે પેટની સેન્સેટિવિટી ફળની નેચરલ પ્રોપર્ટી સાથે મળીને પાચન સંબંધિત સમસ્યા, બેચેની, અપચો જેવી તકલીફ કરાવી શકે છે. તેથી જ સવારે ખાસ પ્રકારના ફળ ખાવાનું ટાળવું જોઈએ. આ ફળ કયા છે આજે તમને જણાવી દઈએ. 

સવારે કયા ફળ ન ખાવા ?

Add Zee News as a Preferred Source

ખાટા ફળ 

ખાટા ફળનું સેવન સવારે ખાલી પેટ ક્યારેય કરવું નહીં. ખાટા ફળ સવારે ખાલી પેટ ખાવાથી ગેસ્ટ્રીક એસિડ, અલ્સર અને પેટમાં બળતરા ની ફરિયાદ થઈ શકે છે. ખાલી પેટ સંતરા, મોસંબી પણ ખાવા નહીં.. તેનું જ્યુસ પણ પીવું નહીં. વિટામીન સી થી ભરપૂર આ ફળ પેટમાં બળતરા કરાવી શકે છે કારણકે તેમાં સાઈટ્રિક એસિડ હોય છે. 

સફરજન 

રોજ એક સફરજન ખાવાથી ડોક્ટર પાસે જવું પડતું નથી કેવું કહેવામાં આવે છે. પરંતુ જો સવારે ખાલી પેટ સફરજન ખાશો તો ડોક્ટર પાસે જવું પડશે.  સફરજનમાં ફાઇબર અને ફ્રુકટોઝ જેવી નેચરલ સુગર ભરપૂર પ્રમાણમાં હોય છે. જે પાચન અને હાર્ટ હેલ્થ માટે સારું હોય છે. પરંતુ ખાલી પેટ સફરજન ખાવામાં આવે તો સફરજનમાં રહેલું ફાઇબર પેટની અંદરની લેયરને ઉત્તેજિત કરે છે જેના કારણે બેચેની, પેટ ફૂલી જવું અને પેટમાં દુખાવો પણ થઈ શકે છે. વળી સફરજનમાં રહેલી નેચરલ સુગર સવારે ખાલી પેટ બ્લડ સુગર લેવલને ઝડપથી વધારી શકે છે. 

કેળા 

કેળા પોષક તત્વોથી ભરપૂર હોય છે તેમાં પોટેશિયમ, મેગ્નેશિયમ અને નેચરલ સુગર હોય છે. ખાલી પેટ કેળું ખાવાથી બ્લડમાં મેગ્નેશિયમનું લેવલ અચાનક વધી શકે છે. સવારે ખાલી પેટ કેળા ખાવાથી શરીરમાં કેલ્શિયમ અને મેગ્નેશિયમ અસંતુલિત થઈ શકે છે આ અસંતુલન હૃદયના સ્વાસ્થ્યને અસર કરી શકે છે. 

અનાનસ

અનાનસ પણ ખાલી પેટ ક્યારે ખાવું નહીં. આ ફળ વિટામિન સી થી ભરપૂર હોય છે અને પાચન માટે સૌથી બેસ્ટ ગણાય છે. પરંતુ જો સવારે ખાલી પેટ અનાનસ ખાવામાં આવે તો તેનાથી પાચન બગડી પણ શકે છે. 

કાચી કેરી 

કાચી કેરી એસિડિક અને ખાટી હોય છે, સવારે ખાલી પેટ કાચી કેરી ખાવાથી પેટમાં વધારે પ્રમાણમાં એસિડ બનવા લાગે છે. સવારે કોઈ પણ વસ્તુ સાથે કાચી કેરી ખાઓ તો તેના કારણે પેટમાં બળતરા અપચો અને છાતીમાં બળતરાની તકલીફ થઈ શકે છે.. કાચી કેરીમાં રહેલું વિટામિન સી પાચન સિસ્ટમને નુકસાન કરી શકે છે તેથી સવારે ખાલી પેટ કાચી કેરી પણ ન ખાવી.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
Health TIPSFruitsખાલી પેટ કયા ફળ ન ખાવા

Trending news