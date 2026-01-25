Prev
Healthy Food: રાત્રે 12 વાગ્યા પછી ભુખ લાગે તો શું ખાવું ? અડધી રાત્રે શું ખાવું જેથી પેટ પણ ભરાય અને તબિયત પણ ન બગડે

Healthy Food for Midnight Hunger: તમને પણ ઘણીવાર મોડી રાત્રે ભુખ લાગતી હશે. અથવા તો અચાનક કંઈક ખાવાની ક્રેવિંગ થતી હશે. આ સમયે એવો વિચાર પણ મનમાં આવતો હોય છે કે રાત્રે શું ખાવું જેથી પેટ ભરાય જાય અને સ્વાસ્થ્ય પર ખરાબ અસર પણ ન થાય. તો ચાલો આજે તમને આ સમસ્યાનું સમાધાન આપીએ અને જણાવીએ રાત્રે શું ખાવું.
 

Jan 25, 2026

Healthy Food for Midnight Hunger: હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર મોડી રાત્રે કોઈપણ વસ્તુ ખાવી પીવી નહીં કારણ કે મોડી રાત્રે ખાવાની આદતથી તબિયતને નુકસાન થઈ શકે છે. પરંતુ ઘણી વખત મોડી રાત્રે એટલી ભૂખ લાગે છે કે તેના કારણે ઊંઘ પ્રભાવિત થાય છે. રાત્રે ભૂખ લાગે ત્યારે મનમાં એવો પ્રશ્ન ચોક્કસથી થાય કે એવી કઈ વસ્તુ ખાવી જોઈએ જેનાથી પેટ પણ ભરાઈ અને તબિયતને નુકસાન પણ ન થાય. કારણકે ભૂખ લાગે પછી જો કંઈ ખાવામાં ન આવે તો ઊંઘ પણ આવતી નથી. તેથી ભૂખ લાગે એટલે કંઈક ખાવું પણ જરૂરી હોય છે પરંતુ આ સમયે એવી વસ્તુ ખાવી જોઈએ જે શરીરને નુકસાન ન કરે. તો ચાલો તમને જણાવીએ મોડી રાત્રે લાગતી ભૂખ ને શાંત કેવી રીતે કરવી? 

લાઈટ વસ્તુ ખાવી 

જ્યારે પણ મોડી રાત્રે ભૂખ લાગે તો એવી વસ્તુ ખાવી જોઈએ જે પચવામાં હળવી હોય. જો તમે રાત્રે પચવામાં ભારે હોય તેવી વસ્તુ ખાસો તો ગટ હેલ્થ પર નેગેટીવ અસર પડશે. તેથી રાત્રે ભૂખ લાગે તો પચવામાં ભારે ખોરાક ખાવો નહીં. રાત્રે કંઈ ખાવાની ઈચ્છા થાય અથવા ખરેખર ભૂખ લાગે તો પોષક તત્વથી ભરપૂર મખાના ખાઈ શકાય છે. મખાનામાં કેલેરી ઓછી હોય છે અને તેને ખાધા પછી પેટ ભરેલું લાગે છે. 

ડ્રાયફ્રુટ 

મોડી રાત્રે વધારે ભૂખ લાગે તો તમે બદામ અથવા અખરોટ જેવા ડ્રાયફ્રુટ ખાઈ શકો છો. પરંતુ રાત્રે એક લિમિટમાં રહીને ડ્રાયફ્રુટ થવા જોઈએ. જો તમે રોજ રાત્રે ડ્રાયફ્રુટ ખાશો તો ગટ હેલ્થ ખરાબ થશે. રાત્રે ભૂખ લાગે તો થોડા ડ્રાયફ્રુટ ખાવા જોઈએ. આ સિવાય રાત્રે ભૂખ લાગે તો તમે પોષક તત્વોથી ભરપૂર પમ્પકીન સીડ પણ ખાઈ શકો છો અથવા તો ઓટ્સ કે પછી દલીયાનું સેવન પણ કરી શકો છો. દલિયા અને ઓટ્સ ફાઇબરથી ભરપૂર હોય છે અને તે પચવામાં પણ સરળ રહે છે 

મોડી રાત્રે ભૂખ લાગે તો આ વસ્તુઓ તમે ખાઈ શકો છો તેનાથી તબિયતને નુકસાન નહીં થાય. પરંતુ એક વાત ધ્યાનમાં રાખવી કે જો તમે રોજ રાત્રે 12 વાગ્યે કંઈક ખાવાની આદત પાડશો તો રોજ ભૂખ લાગશે. આવું એટલા માટે થાય છે કે તમે રાત્રે જમવાનો સમય નક્કી ન રાખો. જો રોજ મોડી રાત્રે સ્નેકિંગની આદત પડી જશે તો તેની અસર તબિયત પર ચોક્કસથી થશે. 

મોડી રાત્રે કંઈપણ વસ્તુ ખાવાથી ગટ હેલ્થ અને સ્લીપ ક્વોલિટી પર ખરાબ અસર પડે છે સાથે જ ધીરે ધીરે બીજી સમસ્યાઓ પણ થવા લાગે છે. તેથી જો સ્વાસ્થ્ય સારું રાખવું હોય તો પ્રયત્ન કરો કે રોજ રાત્રે સાતથી આઠ વાગ્યા વચ્ચે ડિનર કરી લેવું અને મોડી રાત સુધી જાગ્યા વિના વહેલા સુઈ જવું. જેથી મોડી રાત્રે નાસ્તો કરવાની ક્રેવિંગ ન થાય.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

