Healthy White Food: દરેક સફેદ વસ્તુ ખરાબ નથી હોતી, હેલ્થ માટે આ 3 સફેદ વસ્તુઓ સારી અને જરૂરી

Healthy White Food: ખાંડ, મેંદો સહિતની સફેદ વસ્તુઓને શરીર માટે હાનિકારક ગણવામાં આવે છે. પણ 3 સફેદ વસ્તુઓ એવી છે જે હેલ્થ માટે લાભકારી અને જરૂરી છે. આ 3 સફેદ વસ્તુઓ વિશે આજે તમને જણાવીએ. આ 3 માંથી ત્રીજી વસ્તુને લોકો હાનિકારક માને છે પણ હકીકતમાં આ વસ્તુ શરીર માટે જરૂરી છે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 30, 2026, 07:45 AM IST
Healthy White Food: સમય બદલાય છે તેની સાથે લોકોના વિચાર અને આદતો પણ બદલાતી હોય છે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી લોકો પોતાના સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે વધારે જાગૃત થવા લાગ્યા છે. જે લોકો પોતાના સ્વાસ્થ્યને પ્રાધાન્ય આપતા હોય તેવો ખાવા પીવાની બાબતમાં પણ સાવધાની રાખે છે. ખાવા પીવાની વાતમાં લોકો અમુક પ્રકારની સફેદ વસ્તુઓને ખાવાનું ટાળે છે. જેમાં ખાંડ, મેંદો જેવી વસ્તુઓનો સમાવેશ થાય છે. 

અમુક સફેદ વસ્તુઓ શરીર માટે હાનિકારક હોઈ શકે છે પરંતુ 3 સફેદ વસ્તુ એવી છે જેને ખાવાથી શરીરને ફાયદા થાય છે. આ ત્રણ વસ્તુ ખાવી જરૂરી પણ છે. જે 3 સફેદ વસ્તુની અહીં વાત થઈ રહી છે તે પોષક તત્વોથી ભરપૂર હોય છે અને આપણા શરીરની જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે સમર્થ હોય છે. આ વસ્તુઓ ખાવાથી શરીરને પોષણ પણ મળે છે અને બીમારીઓથી બચાવ પણ થાય છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ આ 3 સફેદ વસ્તુઓ કઈ છે. 

3 હેલ્ધી સફેદ વસ્તુઓ

દૂધ 

શરીર માટે જરૂરી અને ફાયદાકારક સફેદ વસ્તુઓમાં સૌથી પહેલા દૂધ આવે છે. દરેક વ્યક્તિએ દિવસમાં એક ગ્લાસ દૂધ તો પીવું જ જોઈએ. દૂધથી શરીરને કેલ્શિયમ, વિટામિન ડી, પ્રોટીન સહિતના પોષક તત્વો મળે છે. દૂધ પીવાથી પેટ સંબંધિત, હાડકા સંબંધિત અને ઊંઘ સંબંધિત સમસ્યામાં ફાયદો થાય છે. રોજ એક ગ્લાસ દૂધ સવારે અથવા રાત્રે પીવું જોઈએ. જો તમે દૂધ ખાંડ વિના પીઓ તો સૌથી સારું. 

લસણ 

રસોઈમાં જે લસણનો ઉપયોગ થાય છે તે શરીર માટે વરદાન છે. લસણ એન્ટી બેક્ટેરિયલ અને એન્ટિ વાયરલ ગુણથી ભરપૂર હોય છે. લસણ ઇમ્યુનિટી બુસ્ટ કરે છે અને શરીરને બીમારીઓથી બચાવે છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર સ્વસ્થ રહેવા માટે રોજ લસણ ખાઈ શકાય છે. રોજ માત્ર એક કળી લસણ ખાવામાં આવે તો પણ તેનાથી ફાયદો થાય છે. એક કડી લસણ ખાઈ લેવાથી બ્લડ પ્રેશર, બેડ કોલેસ્ટ્રોલ, હાર્ટ સંબંધિત સમસ્યાઓથી રાહત મળી શકે છે 

ચોખા 

ચોખાને લોકો હાનિકારક અને વજન વધારનાર ગણે છે પરંતુ હકીકતમાં ચોખા મેગ્નેશિયમ, આયરન, કાર્બોહાઇડ્રેટ, વિટામીન બી થી ભરપૂર હોય છે. ચોખા ગ્લુટન ફ્રી અનાજ છે. ભાત સરળતાથી પચી જાય છે અને તેમાં રહેલ કાર્બોહાઈડ્રેટ શરીરને તુરંત એનર્જી આપે છે તેનાથી થાક દૂર થઈ જાય છે. ડાયાબિટીસ હોય તેમના માટે બ્રાઉન રાઈસ બેસ્ટ વિકલ્પ છે. ચોખાને યોગ્ય માત્રામાં અને યોગ્ય રીતે ડાયટમાં સામેલ કરવામાં આવે તો તેમાંથી શરીરને એનર્જી મળે છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

About the Author
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

