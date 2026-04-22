અતિશય ગરમીમાં પણ આવી શકે છે હાર્ટ એટેક ! જો તમને આ 5 લક્ષણો દેખાય, તો તરત જ થઈ જાઓ સાવધાન, જાણો

ગુજરાતી ન્યૂઝHealthઅતિશય ગરમીમાં પણ આવી શકે છે હાર્ટ એટેક ! જો તમને આ 5 લક્ષણો દેખાય, તો તરત જ થઈ જાઓ સાવધાન, જાણો

Summer Heart Attack Symptoms: ઉનાળામાં, તીવ્ર સૂર્યપ્રકાશ અને ગરમી ડિહાઇડ્રેશનનું કારણ બની શકે છે, જેનાથી હાર્ટ એટેકનું જોખમ વધી શકે છે. ઉનાળામાં હૃદયરોગનું જોખમ પણ વધી જાય છે, તેથી આને ટાળવા માટે, તમારે કેટલીક બાબતોનું ખાસ ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 22, 2026, 01:43 PM IST
Summer Heart Attack Symptoms: હાર્ટ એટેક સતત આવી રહ્યા છે, અને હવે કોઈ વય મર્યાદા નથી. 30 વર્ષની ઉંમરના લોકો પણ હાર્ટ ફેલ્યોરનો અનુભવ કરી રહ્યા છે, અને આ ઘણા કારણોસર હોઈ શકે છે. જેમ અતિશય ઠંડી હૃદયરોગના હુમલાનું જોખમ વધારે છે, તેવી જ રીતે અતિશય ગરમી પણ ખતરનાક છે. દરરોજ તડકામાં બહાર જવાથી હાર્ટ એટેકનું જોખમ વધી શકે છે. 

ઉનાળામાં, આપણે ઘણીવાર થાક, નબળાઈ, ડિહાઇડ્રેશન અને પરસેવો જેવી બાબતોને અવગણીએ છીએ, પરંતુ આ ઘણીવાર ચેતવણીના સંકેતો હોઈ શકે છે. ચોક્કસ પરિબળો તમારા રક્ત પરિભ્રમણને અસર કરી શકે છે, હૃદય પર કામનો ભાર વધારી શકે છે અને હાર્ટ એટેકનું જોખમ વધારી શકે છે. અમેરિકન હાર્ટ એસોસિએશન (AHA) અનુસાર, ઉનાળા દરમિયાન હૃદયરોગના દર્દીઓ અને વૃદ્ધોએ ખાસ કાળજી લેવાની જરૂર છે. આજે, અમે સમજાવીશું કે હીટસ્ટ્રોક કેવી રીતે હાર્ટ એટેકનું કારણ બની શકે છે અને કયા લક્ષણો દેખાય તો ડૉક્ટર પાસે જવું જોઈએ.

ગરમીમાં જોખમ કેમ વધે છે?

ડોક્ટરે જણાવ્યું કે ગરમીમાં હાર્ટ એટેકનું જોખમ કેમ વધે છે તે સમજાવવામાં આવ્યું છે. ગરમીમાં પરસેવો થવાથી ડિહાઇડ્રેશન થાય છે. આનાથી શરીરમાંથી મીઠું પણ દૂર થાય છે, જેનાથી લોહી જાડું થાય છે. હૃદય લોહી પંપ કરવા માટે સંઘર્ષ કરે છે અને વધુ પ્રયત્નો કરે છે. વધુ પડતી ગરમી અને ઓછું બ્લડ પ્રેશર હૃદય પર તણાવ વધારે છે, જેનાથી હાર્ટ એટેકનું જોખમ વધે છે.

હાર્ટ એટેકનું કારણ બની શકે છે હીટસ્ટ્રોક

તમે ઘણા કિસ્સા જોયા હશે કે લોકો ચાલતી વખતે હાર્ટ એટેકનો અનુભવ કરે છે અને મૃત્યુ પામે છે. આનું કારણ એ છે કે ગરમીના મોજા ડિહાઇડ્રેશન અને ઇલેક્ટ્રોલાઇટ અસંતુલનનું કારણ બને છે, જેનાથી હાર્ટ એટેકનું જોખમ વધે છે. હીટ સ્ટ્રોક હૃદય પર દબાણ લાવે છે, અને તે ડિહાઇડ્રેશનને કારણે પણ થઈ શકે છે. લોહી જાડું થવાથી ગંઠાઈ જવાનું જોખમ વધે છે, અને ઇલેક્ટ્રોલાઇટ અસંતુલન અનિયમિત ધબકારા તરફ દોરી શકે છે.

અવગણવા ન જોઈએ તેવા લક્ષણો

  • ઉનાળાની ઋતુમાં, શરીર ઘણા લક્ષણોનો અનુભવ કરે છે જેને આપણે હવામાન સંબંધિત ગણાવી શકીએ છીએ, પરંતુ તે ખતરનાક હોઈ શકે છે. ચાલો પાંચ મુખ્ય લક્ષણો સમજાવીએ.
  • હાંસની તકલીફ: જો તમને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ હોય અથવા શ્વાસ લેવામાં તકલીફ હોય, તો તમે જોખમમાં હોઈ શકો છો. ઉપરાંત, છાતીમાં બળતરા અથવા દબાણ.
  • વધુ પડતો પરસેવો: જો તમે એર-કન્ડિશન્ડ રૂમમાં બેઠા છો, છતાં પણ તમને પરસેવો થઈ રહ્યો છે. આ હૃદયની સ્થિતિ અથવા લો બ્લડ પ્રેશરને કારણે હોઈ શકે છે. ઉનાળામાં લો બ્લડ પ્રેશર પણ એક જોખમી પરિબળ છે.
  • ઉલટી અને ચિંતા: જો તમને ગરમીમાં સતત ઉલટી અથવા ચિંતાનો અનુભવ થાય છે, અથવા જો તમારા હૃદયના ધબકારા અચાનક વધી જાય છે, તો આ ચિહ્નો ચેતવણી સંકેત હોઈ શકે છે.
  • ચક્કર અથવા બેહોશ: ગરમી અથવા સૂર્યપ્રકાશના સંપર્કમાં આવવા પર ચક્કર અથવા બેભાન અનુભવવું. આ સૂચવે છે કે તમારું શરીર ડિહાઇડ્રેટેડ છે, જે તમારા હૃદય માટે જોખમ ઊભું કરે છે.
  • ઝાડા: ઉનાળામાં ગંભીર ઝાડા પણ હૃદયના જોખમમાં વધારો કરે છે. છૂટક મળ શરીરમાંથી પાણી અને મીઠું દૂર કરે છે, જેનાથી હૃદય પર દબાણ આવે છે.

કોને વધુ જોખમ છે?

જે લોકો હૃદયના દર્દીઓ છે, જેમને હાઈ બ્લડ પ્રેશર, હાઈ કોલેસ્ટ્રોલ અથવા ડાયાબિટીસ છે તેમના માટે હૃદયરોગના હુમલાનું જોખમ વધારે છે. મેદસ્વી, વૃદ્ધ લોકો, ભારે ધૂમ્રપાન કરનારાઓ અને જેઓ તડકામાં કામ કરે છે તેમના માટે પણ વધુ જોખમ રહેલું છે.

શું કરવું?

ડોક્ટરોના મતે, જો તમે બહાર જઈ રહ્યા છો, તો દર અડધા કલાકે પાણી પીવો. તડકામાં સતત કામ કરવાનું ટાળો, વચ્ચે વિરામ લો. તાજા ફળો અને ખોરાક ખાઓ. તરબૂચ અને કાકડી જેવી વસ્તુઓ ખાઓ, કારણ કે તેમાં ઘણું પાણી હોય છે. બહાર તળેલું ખોરાક ખાવાનું ટાળો.

Disclaimer: પ્રિય વાંચક, અમારો આ લેખ વાંચવા બદલ તમારો આભાર. આ લેખ તમને જાગૃત કરવાના હેતુથી લખવામાં આવ્યો છે. અમે તેને લખવા માટે સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત કઈ પણ તમે વાંચો તો તેને અપનાવતા પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ ચોક્કસપણે લો. 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

