/હાર્ટ એટેક દરમિયાન પહેલા 10 મિનિટ સૌથી મહત્વપૂર્ણ! જાણો શું કરવું અને શું નહીં

Heart Attack: હાર્ટ એટેક આવવા પર વ્યક્તિનો જીવ પણ જઈ શકે છે. તેવામાં પાર્ટ એટેક આવવા પર તત્કાલ સતર્ક રહેવું જરૂરી છે. કાર્ડિયોલોજિસ્ટ ડો. શ્રીકાંતે પોતાના ઈન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલથી એક વીડિયો પોસ્ટ કર્યો છે અને જણાવ્યું છે કે હાર્ટ એટેકમાં કઈ વાતનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. કાર્ડિયોલોજિસ્ટ જણાવે છે કે હાર્ટ એટેક આવે ત્યારે પ્રથમ 10 મિનિટ સૌથી મહતત્વની હોય છે, તે હકીકતમાં જીવ બચાવનારી હોય છે. તેવામાં તત્કાલ કાર્ય કરવું જરૂરી છે. અહીં જાણો કોઈને હાર્ટ એટેક આવે તો તત્કાલ શું કરવું.
હાર્ટ એટેક આવે તો પ્રથમ 10 મિનિટમાં શું કરો
કોઈને હાર્ટ એટેક આવે તો સૌથી પહેલા તેને આરામથી બેસાડો અને તત્કાલ ડોક્ટર કે એમ્બ્યુલન્સને ફોન કરી બોલાવો. તમારા ઘર કે ઓફિસમાં એસ્પિરિન અને સોરબિટ્રેટ ગોળીઓ જરૂર રાખો. દર્દીને એસ્પિરિન 150ની 2 ગોળી ચાવવા માટે આપો અને સોરબિટ્રેટની ગોળી જીભની નીચે રાખવા માટે આપો.
ડોક્ટર જણાવે છે કે હાર્ટ એટેકમાં જેટલો વિલંબ કરવામાં આવે એટલું નુકસાન વધુ થાય છે, તેથી સારવારમાં વિલંબ ન કરો. દર્દીને દવા આપતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ જરૂર લો. જો કોઈ હાર્ટના દર્દી છે તો પહેલાથી ડોક્ટર પાસે ઈમરજન્સી દવા વિશે માહિતી લઈ લેવી જોઈએ.
હાર્ટ એટેક આવવાના લક્ષણો ક્યા છે
આ ભાગમાં દુખાવોઃ છાતીમાં દુખાવો થાય છે, ખેંચાણ અને જકડાઈ જાય તેવો અનુભવ થાય છે. થોડી મિનિટોમાં દુખાવો વારંવાર પરત ફરે છે. ડાબા હાથ, ગરદન, જડબા, પીઠ અને પેટના ઉપરના ભાગમાં દુખાવો અનુભવી શકાય છે.
શ્વાસ લેવામાં મુશ્કેલીઃ હાર્ટ એટેક આવવા પર દર્દીને શ્વાસ લેવામાં મુશ્કેલી થાય છે.
ઠંડો પરસેવો વળવોઃ કોઈ કારણ વગર શરીરમાં ઠંડો પરસેવો આવવા લાગે છે.
ચક્કર કે બેભાનઃ અચાનક માથુ ફરવા લાગે છે, ચક્કર આવે છે, શરીરમાં નબળાઈ લાગે છે અને વ્યક્તિને ઉભા રહેવામાં મુશ્કેલી થાય છે.
હાર્ટ એટેકમાં ક્યારેય આ ભૂલ ન કરો