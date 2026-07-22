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હાર્ટ એટેક દરમિયાન પહેલા 10 મિનિટ સૌથી મહત્વપૂર્ણ! જાણો શું કરવું અને શું નહીં

What To Do In Heart Attack: હાર્ટ એટેક આવવા પર તત્કાલ ઉપાય કરવા જરૂરી હોય છે, જેથી દર્દીનો જીવ બચાવી શકાય. અહીં જાણો કોઈને હાર્ટ એટેક આવે તો આ સ્થિતિમાં શું કરવું જોઈએ અને શું નહીં.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 22, 2026, 04:06 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 04:06 PM IST
હાર્ટ એટેક દરમિયાન પહેલા 10 મિનિટ સૌથી મહત્વપૂર્ણ! જાણો શું કરવું અને શું નહીં

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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