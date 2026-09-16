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Heart Attack: હાર્ટ એટેકની શરૂઆતી 10 મિનિટ સૌથી મહત્વની, આ કામ તુરંત કરો તો બચી શકે કોઈનો જીવ

Life Saving 10 Minutes: હાર્ટ એટેકની શરુઆતની 10 મિનિટ નિર્ણાયક હોય છે. આ 10 મિનિટના સમયમાં કોઈ વ્યક્તિનો જીવ બચાવી શકાય છે. શરુઆતની 10 મિનિટમાં શું કરવું અને શું ન કરવું એ જાણકારી દરેકને હોવી જોઈએ. 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 16, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 01:50 PM IST
Heart Attack: હાર્ટ એટેકની શરૂઆતી 10 મિનિટ સૌથી મહત્વની, આ કામ તુરંત કરો તો બચી શકે કોઈનો જીવ
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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