/Heart Attack: હાર્ટ એટેકની શરૂઆતી 10 મિનિટ સૌથી મહત્વની, આ કામ તુરંત કરો તો બચી શકે કોઈનો જીવ

Life Saving 10 Minutes: હાર્ટ એટેકમાં 1-1 મિનિટ વ્યક્તિ માટે કિમતી હોય છે. વ્યક્તિનો જીવ બચાવવા માટે શરુઆતની 10 મિનિટ સૌથી ખાસ હોય છે. ઘરમાં કોઈને હાર્ટ એટેક આવે અથવા તો કામની જગ્યાએ કે ક્યાંય પણ કોઈ વ્યક્તિને હાર્ટ એટેક આવે તો શરુઆતમાં કેવા લક્ષણ દેખાય છે અને આ સમયમાં શું કરવું અને શું ન કરવું એ જાણકારી હોવી જોઈએ. આ જાણકારી એક વ્યક્તિનો જીવ બચાવી શકે છે.
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર વ્યક્તિને હાર્ટ એટેક આવે ત્યારે 10 મિનિટ સૌથી મહત્વપૂર્ણ હોય છે. શરુઆતમાં વ્યક્તિને જડબામાં દુખાવો, છાતીમાં દુખાવો, શ્વાસ લેવામાં સમસ્યા જેવી તકલીફો થઈ શકે છે. આવા સમયે દર્દીને હોસ્પિટલ સુધી પહોંચાડતા સુધીમાં આ કામ કરવા જોઈએ. આ કામો એવા છે જે દર્દીનો જીવ બચાવવાની સંભાવના વધારી દે છે.
હાર્ટ એટેકની શરુઆતની 10 મિનિટ
હાર્ટ એટેકની શરુઆતમાં અચાનક ડાબા હાથમાં દુખાવો થાય છે અને છાતીમાં પ્રેશરનો અનુભવ થઈ શકે છે. આ પ્રેશર એવું હોય જાણે છાતી પર કોઈ બેસી ગયું હોય. આ સિવાય ડાબી તરફના જડબામાં પણ દુખાવો થઈ શકે છે. ઘણા લોકોને આ લક્ષણોની સાથે ઉલટી-ઉબકા, પરસેવો થવો જેવા સંકેતો પણ જોવા મળે છે. આ લક્ષણો પછીની 10 મિનિટ સૌથી કિમતી હોય છે.
હાર્ટ એટેક દરમિયાન શું કરવું ?
- ઉપર જણાવ્યા અનુસારના લક્ષણો દેખાય એટલે સૌથી પહેલા એમ્બ્યુલન્સને અને ડોક્ટરને કોલ કરો.
- બીજું કામ છે કે ઘરમાં રહેલી એસ્પિરિન કે કોઈપણ બ્લડ થિનર દવા દર્દીને ચાવીને ખવડાવો. દવા ચાવવાથી શરીરમાં ઝડપથી ભળી જાય છે.
- હાર્ટ પેશન્ટ ઘરમાં હોય તો ઘરમાં ડોક્ટરની સલાહ લઈ દવાઓ તૈયાર રાખવી. જેથી ઈમરજન્સીમાં દર્દીને તુરંત આપી શકાય.
- હાર્ટ એટેકના પેશન્ટ ટટ્ટાર રહે તે રીતે બેસાડો. દર્દી હલન ચલન ન કરે તે વાતનું ધ્યાન રાખો. શરીરની એક્ટિવિટીથી હાર્ટ પર વધારે જોર પડી શકે છે.
- દર્દીએ ટાઈટ કપડા પહેર્યા હોય તો કપડા ઢીલા કરી દેવા. બેલ્ટ ખોલી ઢીલો કરી દેવો.
હાર્ટ એટેકમાં શું ન કરવું ?
- હાર્ટ એટેકના લક્ષણોને ગેસ કે એસિડીટી સમજવાની ભુલ કરી ઈગ્નોર ન કરો.
- હાર્ટ એટેકમાં દર્દીને સુવડાવી ન દો. દર્દીને બેસાડી રાખવા.
- સારવાર માટે તુરંત લઈ જવા. રાહત થાય ત્યાં સુધી રાહ ન જોવી.
- શ્વાસ ફુલવો, થાક લાગવા જેવા લક્ષણો અનુભવતા હોય તો ઈગ્નોર ન કરો.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)