Health Care: ગરમીના દિવસોમાં આવો દુખાવો થાય તો ગેસ સમજી ઈગ્નોર ન કરતાં, જીવ જોખમમાં મુકાઈ જશે
Heart Attack Pain: ઘણા કેસમાં એવું જોવા મળે છે કે હાર્ટ એટેકના શરુઆતી લક્ષણોને લોકો સામાન્ય ગેસ સમજી ઈગ્નોર કરે છે. આ ભુલ જીવલેણ પણ સાબિત થઈ શકે છે. ગરમીના દિવસોમાં હાર્ટનું ધ્યાન રાખવું વધારે જરૂરી છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ દઈએ હાર્ટ એટેકના કારણે થતા દુખાવામાં અને ગેસના કારણે થતા દુખાવામાં શું અંતર હોય.
- હાર્ટ એટેકમાં કેવો દુખાવો થાય?
- ગેસના કારણે થતા દુખાવા અને હાર્ટ એટેકના દુખાવામાં અંતર
- ગરમીમાં દિવસોમાં હાર્ટ પેશન્ટ એ આ લક્ષણોને ન કરવા ઈગ્નોર.
Heart Attack Pain:ઉનાળામાં હાર્ટ એટેકથી મોત થયાના બનાવો વધવા લાગે છે. આવું એટલા માટે પણ બનતું હોય છે કે લોકો ઘણી વખત હાર્ટ એટેકના લક્ષણોને ગેસ સમજીને ઇગ્નોર કરી દે છે. ગરમીના દિવસોમાં જંક ફૂડ કે વધારે તેલ મસાલાવાળી વસ્તુઓ ખાધા પછી અપચાના કારણે ગેસ અને બ્લોટિંગની તકલીફ પણ થઈ જતી હોય છે. હાર્ટ એટેકના લક્ષણોને લોકો ગેસ સમજીને ઇગ્નોર કરી દે છે અને તેનું પરિણામ ગંભીર આવી જાય છે. જાણકારીના અભાવના કારણે પણ લોકો હાર્ટ એટેકને ગેસ સમજીને ઇગ્નોર કરે છે. આજે તમને હાર્ટ અટેક અને ગેસના દુખાવા વચ્ચેના અંતર વિશે જણાવીએ.
ઘણી વખત છાતીમાં અચાનક દુખાવો ઉપડે છે અને થોડીવારમાં શાંત થઈ જાય છે. આવા લક્ષણોને લોકો ઇગ્નોર કરી દેતા હોય છે જે આગળ જઈને તેમની ગંભીર સ્થિતિ કે પછી મોતનું કારણ પણ બની શકે છે. તો ચાલો જાણીએ હાર્ટ એટેકના શરૂઆતથી સંકેતો કેવા હોય અને કઈ સ્થિતિમાં ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો જરૂરી હોય છે.
ગેસના કારણે થતો દુખાવો કેવો હોય ?
ગરમીના કારણે ઘણી વખત ગેસ, એસિડિટી, અપચો તેવી તકલીફ પણ થઈ જાય છે. ભોજન બરાબર ન પચે અથવા તો જે લોકોનું પાચનતંત્ર નબળું હોય તેમને ગેસની સમસ્યા અવારનવાર થતી હોય છે. ગેસના કારણે થતો દુખાવો ફક્ત પેટમાં જ થાય એવું નથી. ઘણી વખત લોકોને ગેસ ઉપરની તરફ ચઢે તો છાતીમાં અને માથામાં દુખાવો પણ થાય છે. ગેસના કારણે જો દુખાવો થતો હોય તો પેટમાં દુખાવાની સાથે વારંવાર ઓડકાર પણ આવે છે અને ઉલટી જેવું પણ થાય છે. ઘણી વખત ઊલટી થઈ ગયા પછી આ દુખાવો શાંત થઈ જાય છે. ગેસના કારણે દુખાવો થતો હોય તો મોટાભાગે જમ્યા પછી આવો દુખાવો થાય છે.
હાર્ટ એટેકનો દુખાવો કેવો હોય ?
હાર્ટ એટેકના કારણે થતો દુખાવો ગેસના કારણે થતા દુખાવાથી અલગ હોય છે. હાર્ટ એટેકના કારણે છાતીમાં કંઈક ખુંચતું હોય તેવો દુખાવો થાય છે. સાથે જ છાતી પર વજન આવી ગયું હોય તેવું દબાણ અનુભવાય છે. ઘણી વખત છાતી કસાતી હોય તેવો દુખાવો થાય છે. ઘણા દર્દીને છાતીથી શરૂ થયેલો દુખાવો ડાબી તરફના ખભા અને હાથ, ગરદન અને જડબા સુધી ફેલાવવા લાગે છે. હાર્ટ એટેક આવ્યો હોય અને દુખાવો થતો હોય તો તેની સાથે ગભરામણ થવી અને શ્વાસમાં તકલીફ જેવી સમસ્યાનો અનુભવ થાય છે. વ્યક્તિને હાર્ટ અટેક આવે ત્યારે ઠંડો પરસેવો પડે છે અને ધબકારા વધી જાય છે.
ઉપર જણાવ્યા અનુસારના લક્ષણ પરથી એ સ્પષ્ટ રીતે સમજી શકાય છે કે ગેસના કારણે થતો દુખાવો અને હાર્ટ એટેકના કારણે થતો દુખાવો અલગ અલગ હોય છે. હાર્ટ એટેકમાં જે લક્ષણો જોવા મળે છે તેને દરેક વ્યક્તિએ ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ. જેથી ઘરમાં કોઈપણ વ્યક્તિને આવા લક્ષણો દેખાય તો તુરંત જ તેને હોસ્પિટલ ખસેડી શકાય. દરેક વ્યક્તિએ આ બાબતોને ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ જેથી હાર્ટ એટેકની ગંભીર સમસ્યાને ગેસ સમજીને તેને ઇગ્નોર કરવાની ભૂલ કરવામાં ન આવે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
