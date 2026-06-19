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Heart Attack: આ 5 કારણોને લીધે 35-40 વર્ષની ઉંમરમાં વ્યક્તિને આવે હાર્ટ એટેક, કારણ દુર કરો તો હાર્ટ એટેકનું જોખમ પણ ઘટે

Heart Attack Reasons: જ્યારે કોઈને 35-40 વર્ષે કે તેનાથી નાની ઉંમરમાં હાર્ટ એટેક આવી જાય ત્યારે લોકોના મનમાં પ્રશ્ન થાય છે કે એવું તો શું કારણ હોય કે આટલી નાની ઉંમરે હાર્ટ એટેક આવે? તો ચાલો આજે તમને નાની ઉંમરમાં હાર્ટ એટેક આવવાના 5 કારણો વિશે જણાવીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 19, 2026, 08:06 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 08:06 AM IST
Heart Attack: આ 5 કારણોને લીધે 35-40 વર્ષની ઉંમરમાં વ્યક્તિને આવે હાર્ટ એટેક, કારણ દુર કરો તો હાર્ટ એટેકનું જોખમ પણ ઘટે
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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Heart Attack:આ 5 કારણોને લીધે 35-40 વર્ષની ઉંમરમાં વ્યક્તિને આવે હાર્ટ એટેક
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