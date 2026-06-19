/Heart Attack: આ 5 કારણોને લીધે 35-40 વર્ષની ઉંમરમાં વ્યક્તિને આવે હાર્ટ એટેક, કારણ દુર કરો તો હાર્ટ એટેકનું જોખમ પણ ઘટે

Heart Attack Reasons: હાર્ટ સંબંધિત બીમારીઓમાં છેલ્લા એક દાયકામાં ચિંતાજનક ફેરફાર જોવા મળી રહ્યો છે. ખાસ કરીને હાર્ટ એટેકની વાત હોય તો 30-40 વર્ષની ઉંમરમાં લોકો હાર્ટ એટેકના કારણે મોતને ભેટે છે. હાર્ટ એટેકની ઘણી ઘટનાઓ વિશે જાણીને પણ આશ્ચર્ય થાય જેમ કે વ્યક્તિ એકદમ સ્વસ્થ હોય જીમના એક્સરસાઇઝ કરી રહ્યો હોય અને હાર્ટ એટેક આવી જાય, ક્રિકેટ કે અન્ય કોઈ રમત રમતા હોય અને વ્યક્તિને હાર્ટ એટેક આવી જાય, ઓફિસ જઈને કામ કરી રહ્યા હોય અને વ્યક્તિને એટેક આવી જાય. આવી ઘટનાઓમાં વ્યક્તિને અચાનક સીરીયલ એટેક આવી જાય છે.
ડોક્ટરોના જણાવ્યા અનુસાર હાર્ટ એટેક આવે તેના માટે વ્યક્તિની જ 5 આદતો જવાબદાર હોય છે. જેને નાની ઉંમરમાં હાર્ટ એટેક આવવાનું કારણ પણ ગણી શકાય છે. જે રીતે યુવાનોમાં હાર્ટ એટેકના કેસ વધી રહ્યા છે તે ચિંતાજનક છે. પરંતુ મોટાભાગના મામલામાં વ્યક્તિની જ 5 આદતો હાર્ટ એટેક માટે જવાબદાર કારણ હોય છે. જો વ્યક્તિ આ 5 કારણોને દૂર કરી દે તો હાર્ટ એટેકનું જોખમ પણ ઘટી શકે છે.
યુવાનોમાં હાર્ટ એટેકના 5 મુખ્ય કારણ
બેઠાડું જીવનશૈલી
મોટાભાગના લોકો ડેસ્ક જોબ કરતા હોય છે, જેના કારણે કલાકનો સમય તેઓ બેસીને પસાર કરે છે અને તેમનો સ્ક્રીન ટાઈમ પણ વધારે હોય છે. આ સ્થિતિમાં તેમની ફિઝિકલ એક્ટિવિટી ખૂબ જ ઓછી હોય છે. ફિઝિકલ એક્ટિવિટી ન હોવાના કારણે વજન વધી જાય છે હાઈ બ્લડ પ્રેશર થઈ શકે છે ડાયાબિટીસનું જોખમ વધે છે. આ બધી જ બીમારીનો સરવાળો હાર્ટ એટેક હોઈ શકે છે કારણ કે આ સમસ્યાઓની અસર હાર્ટ પર પડે છે અને હાર્ટ અટેક આવવાની સંભાવના વધી જાય છે. હાર્ટ એટેકનું જોખમ ટાળવું હોય તો દિવસ દરમિયાન ફિઝિકલ એક્ટિવિટી વધારવી.
અનહેલ્ધી ડાયેટ
એક તો લોકોની જીવનશૈલી બેઠાડું થતી જાય છે અને તેમાં તેમનો આહાર અને હેલ્ધી. મોટાભાગના લોકો પ્રોસેસ્ડ ફૂડ, ફાસ્ટ ફૂડ, વધારે પડતી ખાંડવાળી વસ્તુઓ, તળેલી વસ્તુઓ ખાવાનું વધારે પસંદ કરતા હોય છે જેના કારણે 30-40 વર્ષની ઉંમરમાં યુવાનો હાર્ટ એટેકનો શિકાર થઈ જાય છે. અનહેલ્ધી ફાસ્ટ ફૂડથી શરીરમાં એલડીએલ એટલે કે બેડ કોલેસ્ટ્રોલ વધે છે અને ધમનીઓમાં ફેટ જમા થવા લાગે છે. આ ફેટના કારણે ધમનીઓ બ્લોક થતી જાય છે અને હાર્ટ એટેકનું રિસ્ક વધે છે.
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પૂરતી ઊંઘ ન કરવી
હાર્ટ અટેકનું ત્રીજું કારણ છે અપૂરતી ઊંઘ. લોકો રાત્રે સુવાને બદલે મોબાઈલનો ઉપયોગ કરીને કલાકો સુધી જાગતા રહે છે જેના કારણે તેમની ઊંઘ પણ અનિયમિત થઈ જાય છે. અપૂરતી ઊંઘ હૃદય પર ખરાબ અસર કરે છે. એક્સપર્ટ અનુસાર જે લોકો પૂરતી ઊંઘ ન કરતા હોય તેમને હાર્ટ એટેક આવવાનું જોખમ અન્ય લોકો કરતા વધી જાય છે.
સ્ટ્રેસ
આજના સમયમાં દરેક વ્યક્તિના જીવનમાં કોઈને કોઈ વાતનો સ્ટ્રેસ હોય છે નોકરી, આર્થિક સમસ્યા, પારિવારિક સમસ્યાઓના કારણે વ્યક્તિને તણાવનો સામનો કરવો પડે છે. આ તળાવના કારણે શરીરમાં સ્ટ્રેસ હોર્મોનનું સ્તર વધી જાય છે અને તેના કારણે બ્લડ પ્રેશર પણ વધારે રહે છે જે હાર્ટ એટેકનું જોખમ અનેક ગણું વધારે છે.
વ્યસન
હાર્ટ એટેકનું પાંચમું કારણ છે વ્યસન. આજના સમયમાં ધૂમ્રપાન, દારૂ યુવાનો માટે ફેશનની વસ્તુ બની ગઈ છે પરંતુ આવા વ્યસન હાર્ટ એટેકનું જોખમ અનેક ગણું વધારે છે. નેશનલ લાઇબ્રેરી ઓફ મેડિસિનની રિસર્ચ અનુસાર ધુમ્રપાન ધમનીઓને નુકસાન કરે છે અને તેના કારણે લોહી જમવાની સંભાવના અનેક ઘણી વધી જાય છે. આ સિવાય દારૂ પીવાથી પણ હૃદય પર ખરાબ અસર પડે છે.
હાર્ટ એટેકના શરૂઆતથી લક્ષણો
હાર્ટ એટેકના 5 કારણો વિશે તો જાણી લીધું. હવે એ પણ જાણીએ કે હાર્ટ એટેકની શરૂઆતમાં લક્ષણ કેવા જોવા મળે. કારણકે હાર્ટ અટેક હંમેશા અચાનક નથી આવતો હાર્ટ અટેક પહેલા શરીર કેટલાક સંકેતો આપે છે જો વ્યક્તિ આ સંકેતોને ઇગ્નોર ન કરે અને સમયસર ડોક્ટરી તપાસ કરાવે તો હાર્ટ અટેકથી બચી શકાય છે.
-છાતીમાં દુખાવો કે છાતીમાં ભારનો અનુભવ
- વધારે પડતો થાક લાગવો અને શ્વાસ ફુલવો
- ચક્કર આવવા અને ઠંડો પડશેવો થવો
- ખભા, ગરદન, પીઠ અને જડબામાં દુખાવાનો અનુભવ થવો.
- અચાનક બેચેની કે ગભરામણ થવી.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)