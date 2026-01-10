Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝHealth

પગમાં જોવા મળતા આ સંકેતોને નજરઅંદાજ ન કરો, હોઈ શકે છે હાર્ટની બીમારીનું લક્ષણ

જો તમને સીડી ચઢવા પર પગમાં દુખાવો કે ખેંચાણ અનુભવાય છે, પગ, ઘૂંટણ કે પંજામાં સોજા છે તો તેને હળવાશમાં ન લો અને ડોક્ટરની સલાહ લો. આ સમસ્યા તમારા હાર્ટને પણ નુકસાન કરી શકે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 10, 2026, 05:34 PM IST

Trending Photos

પગમાં જોવા મળતા આ સંકેતોને નજરઅંદાજ ન કરો, હોઈ શકે છે હાર્ટની બીમારીનું લક્ષણ

શિયાળાની સિઝન છે અને આ દરમિયાન હાર્ટની બીમારીનો ખતરો વધી જાય છે. ખાસ કરી હાર્ટ એટેકના કેસ વધુ આવે છે. હાર્ટ એટેકનું સામાન્ય લક્ષણ તો છાપીમાં દુખાવો છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે પગની નસોનું પણ હાર્ટ સાથે કનેક્શન છે. જો પગની નસોમાં બ્લોકેજ કે ખરાબી આવે તો હાર્ટ એટેકની સંભાવના વધી જાય છે. તેને મેડિકલની ભાષામાં પેરિફરલ આર્ટરી ડિઝીસ કહેવામાં આવે છે.

પેરિફરલ આર્ટરી એક એવી બીમારી છે, જેમાં પગની નસોમાં સોજા આવી જાય છે. આવું ત્યાં કોલેસ્ટ્રોલ જામી જવાને કારણે થાય છે. નસોમાં સોજા આવવાને કારણે પગમાં બ્લોકેજ થઈ જાય છે. ત્યાં લોહીનો પ્રવાહ યોગ્ય રહેતો નથી. આ સ્થિતિ પગ સુધી સીમિત રહેતી નથી, પરંતુ બીજી આર્ટરીમાં પણ બ્લોકેજની આશંકા વધારે છે. જેના કારણે હાર્ટ એટેક કે સ્ટ્રોકનો ખતરો વધી જાય છે. પરંતુ આ બધુ અચાનક થતું નથી. આ આ રોગ થતાં પહેલા ઘણા લક્ષણ જોવા મળે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

પેરિફરલ આર્ટરી ડિઝીસના લક્ષણ શું હોય છે
સીડી ચઢવા પર પગમાં દુખાવો કે ખેંચાણ
પગ, ઘૂંટીઓ અથવા અંગૂઠામાં સોજો પણ આવી શકે છે.
પગનો રંગ બદલાઈ શકે છે.
ક્યારેક-ક્યારેક પગ સુન્ન પડી જાય છે.
પગની ત્વસા શુષ્ક, ખરબચડી કે નખ મોટા કે પીળા પણ હોઈ શકે છે.

પગની નસોમાં બ્લોકેજનો હાર્ટ એટેક સાથે સંબંધ?
ડોક્ટર પ્રમાણે કિપેરિફરલ આર્ટરી ડિસીઝમાં પગમાં બ્લોકેજ કે ક્લોટ બને છે, તે હાર્ટને પણ નુકસાન કરી શકે છે. પેરિફરલ આર્ટરી ડિસીઝના દર્દીઓમાં હાર્ટ એટેકના કેસ જોવા મળે છે. મેદસ્વિતા, શારીરિક ગતિવિધિનો અભાવ, હાઈ બ્લડ પ્રેશરના દર્દીઓમાં આ બીમારીનું જોખમ વધુ રહે છે. પરંતુ દરેક કેસમાં આ બીમારી હ્રદયને નુકસાન પહોંચાડતી નથી, પરંતુ આ જોખમી જરૂર છે. તેવામાં તે જરૂરી છે કે પગમાં જોવા મળતા કોઈ ફેરફાર કે લક્ષણને નજરઅંદાજ ન કરો. ખાસ કરી જો તમને પહેલાથી હાર્ટની સમસ્યા છે તો વિશેષ ધ્યાન રાખો.

કઈ રીતે કરશો બચાવ?
નિયમિત રૂપથી કસરત કરો
ખાનપાનનું ધ્યાન રાખો
વધુ ફેટ, મેંદો અને રેડ મીટ ખાવાથી બચો.
માનસિક તણાવ ન લો.

Disclaimer: પ્રિય પાઠક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા માટે આભાર. આ સમાચાર તમને જાગરૂત કરવાના ઈરાદાથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે તેને લખવામાં ઘરેલુ નુસ્ખા અને સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. તમે સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલા કોઈ ઉપાય અજમાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લો.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
heart attackheart disease

Trending news