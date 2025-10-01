Prev
Next

Healthy Heart: હાર્ટ પેશન્ટ હોય તેમણે રોજ ખાવી જોઈએ આ 5 વસ્તુઓ, નબળું હાર્ટ પણ મજબૂત થઈ જશે

Healthy Heart: હાર્ટ પેશન્ટ માટે કેટલીક વસ્તુઓ ફાયદાકારક હોય છે. આજે તમને જણાવીએ એવી વસ્તુઓ વિશે જેને ખાવાથી હાર્ટ હેલ્થ એકદમ સારી રહે છે. આ વસ્તુઓ હાર્ટને મજબૂત બનાવે છે.
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Oct 01, 2025, 06:11 PM IST

Trending Photos

Healthy Heart: હાર્ટ પેશન્ટ હોય તેમણે રોજ ખાવી જોઈએ આ 5 વસ્તુઓ, નબળું હાર્ટ પણ મજબૂત થઈ જશે

Healthy Heart: હાર્ટ પ્રોબ્લેમ આજના સમયમાં સામાન્ય સમસ્યા થઈ ગઈ છે. એટલે કે અનેક લોકોને આ પ્રોબ્લેમ જોવા મળે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે યોગ્ય ઉંમરે જો હાર્ટને સ્વસ્થ રાખવા માટે આહારમાં ફેરફાર કરી લેવામાં આવે તો નબળું હાર્ટ પણ મજબૂત થઈ શકે છે? આજે તમને 5 એવી વસ્તુઓ વિશે જણાવીએ જેને ડાયટમાં સામેલ કરવાથી હાર્ટ પેશન્ટને ફાયદો થાય છે. આ વસ્તુઓને ડાયટમાં સામેલ કરવી જ જોઈએ. તેનાથી વીક હાર્ટ પણ સ્ટ્રોંગ થઈ જાય છે. 

હાર્ટ હેલ્થ સુધારતી વસ્તુઓ

Add Zee News as a Preferred Source

ઓટ્સ

ઓટ્સ હાર્ટ માટે સૌથી બેસ્ટ ગણાય છે. તેમાં બીટા ગ્લૂકન નામનું ફાઈબર હોય છે જે કોલેસ્ટ્રોલને ઓછું કરવામાં મદદ કરે છે. રોજ સવારે ઓટ્સનો નાસ્તો કરવાથી બ્લડ પ્રેશર કંટ્રોલ કરી શકાય છે. તેનાથી ધમનીઓનું બ્લોકેજ થવાનું જોખમ પણ ઘટે છે. ઓટ્સને દૂધ અથવા દહીં સાથે ખાઈ શકો છો. 

બદામ અને અખરોટ

બદામ અને અખરોટ જેવા નટ્સ હાર્ટ હેલ્થ માટે ફાયદાકારક છે. હેલ્ધી ફેટ, ફાઈબર, વિટામિન ઈથી ભરપુર આ વસ્તુઓ હાર્ટનો સોજો ઓછો કરે છે. રોજ એક મુઠ્ઠી બદામ, અખરોટ ખાવાથી કોલેસ્ટ્રોલનું સ્તર સંતુલિત રહે છે. 

લીલા શાકભાજી

પાલક, મેથી, બ્રોકલી જેવા લીલા શાકભાજી પણ હાર્ટ હેલ્થ માટે રામબાણ છે. તેમાં વિટામિન, મિનરલ્સ, એન્ટી ઓક્સીડન્ટ હોય છે જે નસોને સ્વસ્થ રાખે છે. આ શાકભાજી બ્લડ પ્રેશરને કંટ્રોલ કરે છે અને હાર્ટ એટેકનું જોખમ પણ ઓછું કરે છે. 

સફરજન

સફરજનમાં પેક્ટિન નામનું ફાઈબર હોય છે જે બેડ કોલેસ્ટ્રોલને કંટ્રોલ કરે છે. રોજ એક સફરજન ખાવાથી હાર્ટ હેલ્થ સુધરે છે. તેમાં એન્ટી ઓક્સીડન્ટ હોય છે જે ધમનીઓને મજબૂત કરે છે. સફરજનને હંમેશા છાલ સાથે ખાવું જોઈએ. છાલમાં વધારે પોષકતત્વો હોય છે. 

અળસી

અળસીમાં ઓમેગા 3 ફેટી એસિડ હોય છે. જે હાર્ટના સોજા ઓછા કરે છે. અળસીના બીજ નિયમિત ખાઈ શકાય છે. અળસીને પીસીને દહીં સાથે કે સ્મુધી સાથે ડાયટમાં સામેલ કરી શકો છો. 

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

Trending news