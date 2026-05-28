/Heat Rash: ગરમીના કારણે નીકળતી અળાઈથી રાહત આપે તેવા ઘરેલુ ઉપાયો, નાના-મોટા સૌ કોઈ કરી શકે છે ટ્રાય

Heat Rash Home Remedies: ઉનાળામાં અળાઈ નીકળવાની સમસ્યા ખૂબ જ સામાન્ય છે. અળાઈ સૌથી વધુ પીઠ પર અને ગરદન પર વધારે નીકળે છે. અળાઈમાં લાલ ઝીણીઝીણી ફોડલીઓ સ્કિન પર વધી જાય છે. આ ફોડલીઓમાં અતિશય ખંજવાળ આવે છે અને પરસેવાના કારણે બળતરા થાય છે. અળાઈની બળતરા અને ખંજવાળ શાંત કરે તેવા ઉપાયો આજે તમને જણાવીએ.
Heat Rash Home Remedies: ગરમીની અસર સ્કિન પર ઝડપથી થાય છે. તડકો, પરસેવો વધારે પ્રમાણમાં થતા હોય તે લોકોને અળાઈ પણ નીકળતી હોય છે. અળાઈમાં શરીર પર ઝીણી ઝીણી લાલ દાણા જેવી ફોડલીઓ નીકળે છે. અળાઈમાં ખંજવાળ અને બળતરા વધારે પ્રમાણમાં થાય છે. અળાઈ સૌથી વધારે શરીરના એ ભાગ પર થાય છે જ્યાં પરસેવો વધારે થતો હોય. એટલા માટે જ ગરદન પર, પીઠ પર, કમર પર અને છાતીના ભાગે અળાઈ વધારે નીકળે છે.
અળાઈ નાના બાળકોને પણ વધારે પ્રમાણમાં નીકળતી હોય છે. નાના મોટા સૌ કોઈને અળાઈથી રાહત આપે અને શરીરને ઠંડક કરે તેવા ઘરેલુ ઉપાય આજે તમને જણાવીએ. જો ઘરમાં કોઈને પણ અળાઈ વધારે પ્રમાણમાં નીકળતી હોય તો અળાઈથી રાહત મેળવવા માટે અહીં દર્શાવેલા ઉપાયમાંથી કોઈપણ એક ઉપાય ટ્રાય કરવો.
અળાઈથી રાહત મેળવવાના ઉપાય
લીમડાના પાણીનો ઉપયોગ
અળાઈ નીકળી હોય તો નહાવા માટે લીમડાના પાણીનો ઉપયોગ કરવો.. તેના માટે કડવા લીમડાના પાન તોડી તેને પાણીથી બરાબર સાફ કરી લેવા. ત્યાર પછી એક તપેલામાં પાણી ભરી તેમાં લીમડાના પાન ઉમેરી પાણી બરાબર ઉકાળી લેવો. પાણીનો રંગ લીલો થઈ જાય પછી ગેસ બંધ કરી દો અને પાણીને ઠંડુ થવા દો. આ રીતે તૈયાર કરેલા લીમડાના પાણીનો ઉપયોગ નહાવા માટે કરવો. લીમડાના પાણીથી નહાવાથી અળાઈની બળતરા અને ખંજવાળ ધીરે ધીરે ઓછી થવા લાગશે.
ચંદનનો લેપ લગાડો
બાળકોને કે મોટાને અળાઈ નીકળી હોય તો તેના પર ચંદનનો લેપ લગાડવો અસરકારક રહે છે. ચંદનથી શરીરને ઠંડક મળે છે અને અળાઈ ઓછી થાય છે. ચંદન પાવડર અને ગુલાબજળને મિક્સ કરીને લેપ બનાવો અને જ્યાં પણ અળાઈ નીકળી હોય ત્યાં આ પેસ્ટ લગાવી દો. રોજ ચંદનનો લેપ અળાઈ પર લગાડવાથી ઝડપથી રાહત થાય છે.
આ પણ વાંચો:પાલતૂ કૂતરામાં હડકવાના લક્ષણો
એલોવેરા જેલ
અળાઈના કારણે સ્કીન પર થતી બળતરા અને ખંજવાળને શાંત કરવા માટે એલોવેરા જેલ પણ ઉપયોગી છે. જ્યાં પણ અળાઈ નીકળી હોય ત્યાં દિવસમાં બે વખત એલોવેરા જેલ લગાડો. એલોવેરા જેલને 10 થી 15 મિનિટ લગાવી રાખો અને પછી ઠંડા પાણીથી સ્કિન સાફ કરી લો.
સફાઈનું ધ્યાન રાખો
અળાઈ નીકળે પછી સફાઈનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. દિવસમાં બે વખત ઠંડા પાણીથી નહાઈ લેવું જેથી શરીર પર પડલેવો સુકાઈ નહીં અને સાફ થઈ જાય. શરીર પર પરસેવો સુકાય તો બેક્ટેરિયા વધે છે અને અળાઈ પણ વધી જાય છે. તેથી દિવસમાં બે વખત ઠંડા પાણીથી નહાવું.
ઘરેલુ ઉપાય કર્યા પછી પણ અળાઈથી રાહત ન મળે અને અળાઈ વધી જાય તો ડોક્ટરનો સંપર્ક કરે યોગ્ય સારવાર લેવી.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)