હોમHealthHot Weather Precautions: સતત વધતા તાપમાનમાં આ રીતે રાખો તબીયતનું ધ્યાન, ઘરેથી નીકળો ત્યારે સાથે રાખવી આ વસ્તુઓ

Hot Weather Precautions: સતત વધતા તાપમાનમાં આ રીતે રાખો તબીયતનું ધ્યાન, ઘરેથી નીકળો ત્યારે સાથે રાખવી આ વસ્તુઓ

Hot Weather Precautions: ગુજરાતના તાપમાનનો પારો 44 ડિગ્રીથી વધી ચુક્યો છે. મોટાભાગના શહેરોમાં તાપમાન 40 થી 44 ડિગ્રી રહે છે. આ સમયે તબીયતનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. અતિશય ગરમીમાં હીટસ્ટ્રોકથી બચવા માટે સાથે શું રાખવું ચાલો તમને જણાવીએ.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 28, 2026, 07:55 AM IST
  • હીટવેવમાં કઈ વાતોનું રાખવું ધ્યાન ?
  • ગરમીમાં બહાર નીકળતી વખતે સાથે રાખો આ વસ્તુ
  • આ રીતે ગરમીમાં પણ રહો હેલ્ધી

Hot Weather Precautions: સતત વધતા તાપમાનમાં આ રીતે રાખો તબીયતનું ધ્યાન, ઘરેથી નીકળો ત્યારે સાથે રાખવી આ વસ્તુઓ

Hot Weather Precautions: ગુજરાતમાં તાપમાનનો પારો સતત વધી રહ્યો છે. હવામાન વિભાગ અનુસાર આગામી દિવસોમાં પણ ગરમીમાં વધારો થઈ શકે છે. આ સમયે તબિયતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. લુના કારણે હીટ સ્ટ્રોક આવી શકે છે. કાળઝાળ ગરમીમાં લુ થી કેવી રીતે બચવું ચાલો તમને જણાવીએ. 

મોટાભાગના શહેરોમાં તાપમાનનો પારો 40 થી 44 ડિગ્રી વચ્ચે નોંધાઈ રહ્યો છે આ સમયે ઘરેથી બહાર નીકળો ત્યારે કેટલીક વસ્તુઓ પોતાની સાથે રાખવી જોઈએ. આ સિવાય ઘરેથી નીકળતી વખતે પણ કેટલીક સાવધાની રાખવી જરૂરી છે. કારણ કે આંકરો તડકો અને ગરમ હવા શરીરને ઝડપથી ડીહાઈડ્રેટ કરી દે છે જેના કારણે માથામાં દુખાવો, ચક્કર આવવા, હીટ સ્ટ્રોક જેવી ગંભીર સમસ્યા પણ થઈ શકે છે. આવા સમયે ઘરેથી જ્યારે પણ નીકળો ત્યારે કેટલીક વસ્તુઓ સાથે રાખવી જોઈએ જેથી લૂ થી બચવામાં મદદ મળે. 

ગરમીમાં બહાર નીકળતી વખતે કઈ વાતોનો ધ્યાન રાખવું ?

1. તડકામાં બહાર નીકળવાનું થાય ત્યારે છત્રી અથવા ટોપી સાથે રાખો. જો છત્રી લઈને નીકળો તો સૌથી સારું જેથી તડકાથી બચી શકાય. છત્રી લઈને નીકળવું હોય તો ટોપી પહેરો અને ચહેરાને સ્કાર્ફથી કવર કરો. 

2. ઘરેથી નીકળો ત્યારે પોતાની સાથે પાણીની બોટલ ભૂલ્યા વિના લેવી. પાણીની બોટલ ફક્ત સાથે રાખવાથી કામ નહીં થાય. થોડા થોડા સમયે પાણી પીતા રહેવું. હિટવેવમાં ઝડપથી ડિહાઇડ્રેશન થઈ જાય છે. 

3. ઘરેથી નીકળો ત્યારે બેગમાં ઓઆરએસ અથવા તો ગ્લુકોઝનું પેકેટ રાખો. ગરમીમાં રહ્યા પછી તો એવું લાગે કે ચક્કર આવી રહ્યા છે અથવા તો નબળાઈ છે ઓઆરએસ અથવા ગ્લુકોઝ પીઓ. 

4. ગરમી વધારે હોય ત્યારે ઘરેથી નીકળો ત્યારે લાઈટ રંગના અને લુઝ કપડા પહેરવા. જો કોટનના કપડા પહેરો તો સૌથી સારું. આ સમયે ટાઈટ અને ભારે કપડાં પહેરવાનું ટાળવું તેનાથી ગરમી વધી જાય છે. 

5. હીટ વેવ દરમિયાન બપોરે 12 થી 3 કલાકની વચ્ચે બહાર નીકળવાનું ટાળવું. આ સમયે સૌથી વધુ ગરમી હોય છે જે તબિયત બગાડી શકે છે તેથી શકે હોય તો આ સમયે બહાર નીકળવાનું ટાળવું.

6. હીટ વેવમાં ભૂખ્યા પેટે બહાર નીકળવાની ભૂલ ક્યારે કરવી નહીં. લાઈટ નાસ્તો કરીને જ નીકળો જેથી તમે પાણી પી શકો.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

