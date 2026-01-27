Helmet And Hair Fall: શું ખરેખર હેલ્મેટ પહેરવાથી વહેલા ખરી જાય છે વાળ? જાણો આ વાતમાં કેટલી છે હકીકત?
Hair Fall Due To Helmet: એવી ઘણી માન્યતાઓ આપણા મગજમાં ઘર કરી ગઈ છે જેના વિશે સાંભળીને આપણે માનીએ છીએ કે તે સાચી હોઈ શકે છે. ચાલો તમને હેલ્મેટ સંબંધિત આવી જ એક માન્યતા વિશે જણાવીએ.
Does Helmet Cause Hair Loss: જો તમે હેલ્મેટ વગર બાઇક ચલાવો છો, તો તમને દંડ થવાની શક્યતા છે, અથવા કદાચ તમને પહેલાથી જ દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હશે. પરંતુ એક સવાલ હંમેશા મનમાં ઘર કરી ગયો છે કે શું હેલ્મેટ બાઇક સવારોમાં વાળ ખરવાનું કારણ બની શકે છે? આ પ્રશ્ન ખાસ કરીને યુવાનોમાં હાલ ચર્ચાનો વિષય બનેલો છે. મોટાભાગના બાઇક સવારો રોજ હેલ્મેટ પહેરે છે, પરંતુ તેઓ તેમના વાળને નુકસાન થવાની પણ ચિંતા કરે છે. આના કારણે ઘણા લોકો હેલ્મેટ ફરજિયાત બનાવવાના કાયદાનો વિરોધ કરી રહ્યા છે.
આ મુદ્દા પર જાણીતા હેર એક્સપર્ટ જાવેદ હબીબે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા આ મુદ્દા પર પોતાનો અભિપ્રાય શેર કર્યો. તેમણે સમજાવ્યું કે હેલ્મેટ સીધા ટાલ પડવાનું કારણ નથી, પરંતુ કેટલીક ખરાબ ટેવો વાળ ખરવાનું કારણ બની શકે છે. પ્રખ્યાત હેર સ્ટાઈલિસ્ટ જાવેદ હબીબે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક પોસ્ટ શેર કરી છે, જેમાં હેલ્મેટ પહેરવાથી થતી વાળની સમસ્યાઓ અને તેનાથી બચવાના સરળ ટેકનિક વિશે વિગતવાર જણાવ્યું છે.
શું હેલ્મેટ પહેરવાથી ખરેખર વાળ ખરવાનું કારણ બને છે?
હેલ્મેટ અને ખરતા વાળ મુદ્દે ચર્ચા કરતા જાવેદ હબીબ જણાવે છે કે કેટલીક સ્થિતિઓમાં હેલ્મેટ વાળની સમસ્યા વધારી શકે છે. તેમના મતે, હેલ્મેટ પહેરવાથી માથા પર પરસેવો થાય છે, જે વાળના મૂળને નબળા બનાવી શકે છે અને વાળ ખરવાનું કારણ બની શકે છે. વધુમાં, હેલ્મેટ પહેરતી વખતે અને ઉતારતી વખતે વાળ ખેંચવાથી પણ વાળ ખરવાનું એક કારણ બને છે. જો હેલ્મેટ યોગ્ય કદનું ન હોય અથવા ખૂબ ટાઈટ હોય, તો તે વાળને ખેંચે છે, જેના કારણે વાળ તૂટે છે.
તો શું છે ઉકેલ?
જાવેદ હબીબ સલાહ કરે છે કે જો તમે હેલ્મેટ પહેરો છો, તો પરસેવો થતો અટકાવવા માટે દરરોજ તમારા વાળ ધોઈને તેને સાફ રાખો. ઉપરાંત, હંમેશા તમારા કદને અનુરૂપ આરામદાયક હેલ્મેટનો ઉપયોગ કરો.
હેલ્મેટ પહેરતી વખતે વાળ ખરતા કેવી રીતે અટકાવવા?
માર્ચ 2022 માં જાવેદ હબીબે વાળ સુરક્ષા માટે કેટલીક મહત્વપૂર્ણ ટિપ્સ શેર કરી, જેમાં નિયમિતપણે વાળ ધોવા, ધોતા પહેલા તેલ લગાવવું, ભીના વાળમાં હેલ્મેટ પહેરવાનું ટાળવું, હેલ્મેટની અંદર પાતળા સુતરાઉ કાપડ અથવા ટોપી પહેરવી, હેલ્મેટને સ્વચ્છ રાખવું અને બીજા કોઈના હેલ્મેટનો ઉપયોગ ન કરવો. અઠવાડિયામાં એકવાર માથાની ચામડી પર તાજી એલોવેરા જેલ લગાવો.
વાળ ખરવાનું કારણ શું છે?
વાળ ખરવાના કારણોમાં આનુવંશિકતા, હોર્મોનલ ફેરફારો, તણાવ અને પોષણની ઉણપનો સમાવેશ થાય છે. અમુક રોગો પણ વાળ ખરવાનું કારણ બની શકે છે.
