/High Blood Pressure: બીપી કંટ્રોલમાં નથી રહેતું ? આ 3 આયુર્વેદિક જડીબુટ્ટીઓ કુદરતી રીતે બ્લડ પ્રેશરને રાખશે કાબૂમાં

Herb For High Blood Pressure: સ્ટ્રેસ, અનિયમિત જીવનશૈલી અને શારીરિક પ્રવૃત્તિના અભાવના કારણે હાઈ બ્લડ પ્રેશરની સમસ્યા યુવાવયમાં પણ લોકોને થઈ જાય છે. હાઈ બ્લડ પ્રેશરને સાયલેન્ટ કિલર પણ કહેવાય છે કારણ કે તેના લક્ષણો સરળતાથી દેખાતા નથી અને આ સમસ્યા હૃદય, કિડની, મગજ, આંખ બધા જ મહત્વના અંગોને નુકસાન કરે છે. સમય રહેતા હાઈ બ્લડ પ્રેશરને કંટ્રોલ કરવામાં ન આવે તો હાર્ટ એટેક, સ્ટ્રોક અને કિડની સંબંધિત ગંભીર સમસ્યા થવાનું જોખમ વધી જાય છે. હાઈ બ્લડ પ્રેશરને કંટ્રોલ કરવા માટે હેલ્ધી ડાયટ નિયમિત એક્સરસાઇઝ પૂરતી ઊંઘની સાથે ત્રણ આયુર્વેદિક જડીબુટ્ટીની મદદ પણ લઈ શકાય છે. આ જડીબુટ્ટી બ્લડપ્રેશરને કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરે તેવી છે.
હાઈ બ્લડ પ્રેશરના 2 સ્ટેજ
સૌથી પહેલા તો એ સમજીએ કે હાઈ બ્લડ પ્રેશરમાં રીડિંગ કેટલું આવે ? ડાયાબિટીસની જેમ હાઈ બ્લડ પ્રેશરમાં પણ પ્રિ હાઇપરટેન્શન અને હાઈ બ્લડ પ્રેશર એમ બે સ્ટેજ હોય છે. પ્રી હાયપર ટેન્શનમાં ઉપરનું રીડિંગ 120 થી 139 વચ્ચે અને નીચલું રીડીંગ 80 થી 89 વચ્ચે રહે છે. આ સિવાય જો કોઈ વ્યક્તિનું બીપી સતત 140 થી 90 કે પછી તેનાથી પણ વધારે રહેતું હોય તો તેને હાઈ બ્લડ પ્રેશર ગણવામાં આવે છે અને આવી સ્થિતિમાં વ્યક્તિને સારવારની અને દવાની જરૂર પડે છે.
બ્લડ પ્રેશર કંટ્રોલ કરતી આયુર્વેદિક જડીબુટ્ટીઓ
અશ્વગંધા
અશ્વગંધા આયુર્વેદની લોકપ્રિય અને બહુ ઉપયોગી જડીબુટ્ટી છે. અશ્વગંધાનો ઉપયોગ અલગ અલગ સમસ્યાઓની સાથે હાઈ બ્લડ પ્રેશર કંટ્રોલ કરવામાં પણ કરી શકાય છે. અશ્વગંધા સારી ઊંઘ લાવવા માટે અને માનસિક ચિંતા ઓછી કરવા માટે ઉપયોગી છે. બ્લડ પ્રેશરને નોર્મલ રાખવા માટે 5 ગ્રામ અશ્વગંધા પાવડરનું સેવન દિવસમાં બે વખત પાણી સાથે કરવું.
અર્જુનની છાલ
અર્જુનની છાલ પણ હાઈ બ્લડ પ્રેશર માટે અસરકારક ઉપાય ગણાય છે. અર્જુનની છાલથી લોહીની નસો રિલેક્સ રહે છે અને ધીરે ધીરે બ્લડપ્રેશર નોર્મલ રહેવા લાગે છે. અર્જુનની છાલ કોલેસ્ટ્રોલ ઓછું કરવામાં પણ મદદ કરે છે. બ્લડપ્રેશર નોર્મલ રાખવા માટે 5 ગ્રામ અર્જુનની છાલનો પાવડર દોઢ કપ પાણીમાં ઉકાળો. પાણી એક કપ જેટલું બચે ત્યારે તેને ગાળી અને પી જવું. હાઈ બ્લડ પ્રેશર હોય તેમણે સવારે ખાલી પેટ અર્જુનની છાલનું પાણી પીવું જોઈએ.
સર્પગંધા
સર્પગંધા પણ હાઈ બ્લડ પ્રેશરને મેનેજ કરવાનો પ્રભાવી જડીબુટ્ટી છે. સર્પગંધામાં એવા પ્રાકૃતિક તત્વો હોય છે જે હૃદયના ધબકારા ને સંતુલિત કરવામાં, સ્ટ્રેસ ઓછો કરવામાં અને શરીરને રિલેક્સ રાખવામાં મદદ કરે છે. જોકે સર્પગંધાનો ઉપયોગ ડોક્ટરની સલાહ લીધા પછી જ કરવો જોઈએ કારણ કે આ આયુર્વેદિક જડીબુટી વધારે માત્રામાં લેવામાં આવે તો તેનાથી ચક્કર આવવા, નબળાઈ આવવી કે લો બીપી થઈ જવાની સમસ્યા થઈ શકે છે. સામાન્ય રીતે સર્પગંધાનું એક્સ્ટ્રેટ લેવાની સલાહ ડોક્ટર આપતા હોય છે.
અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે આ આયુર્વેદિક જડીબુટ્ટીઓ બ્લડ પ્રેશરને કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરે છે તેનો મતલબ એવો નથી કે તમે બ્લડપ્રેશરની જે દવાઓ ચાલતી હોય તેને બંધ કરીને આ વસ્તુ લેવાનું શરૂ કરો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)