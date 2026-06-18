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High Blood Pressure: બીપી કંટ્રોલમાં નથી રહેતું ? આ 3 આયુર્વેદિક જડીબુટ્ટીઓ કુદરતી રીતે બ્લડ પ્રેશરને રાખશે કાબૂમાં

Herb For High Blood Pressure: હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર હાઈ બ્લડ પ્રેશરને કંટ્રોલમાં રાખવા માટે 3 આયુર્વેદિક જડીબુટ્ટીઓનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આ જડીબુટ્ટીઓ બીપી કંટ્રોલ કરવાની સાથે હાર્ટને હેલ્ધી રાખશે. આ 3 વસ્તુઓ કઈ છે અને તેનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો ચાલો જણાવીએ તમને.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 18, 2026, 07:59 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 07:59 AM IST
High Blood Pressure: બીપી કંટ્રોલમાં નથી રહેતું ? આ 3 આયુર્વેદિક જડીબુટ્ટીઓ કુદરતી રીતે બ્લડ પ્રેશરને રાખશે કાબૂમાં
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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બીપી કંટ્રોલમાં નથી ? આ 3 આયુર્વેદિક જડીબુટ્ટીઓ કુદરતી રીતે બીપીને રાખશે કંટ્રોલમાં
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