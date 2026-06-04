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Phone Dropping: ઊંઘ આવતાં પહેલા હાથમાંથી ફોન છુટી જવા પાછળ કયું કારણ જવાબદાર જાણો

Dropping Phone on Face While Sleeping: તમારી સાથે પણ એવું ઘણીવાર થયું હશે કે રાત્રે પથારીમાં સૂતા સૂતા ફોન સ્ક્રોલ કરી રહ્યા હોય અને અચાનક જ ફોન ધડામ કરતો ફેસ પર આવી પડે. આવું થવા પાછળનું કારણ શું છે ન્યૂરોલોજિસ્ટે જણાવ્યું છે. ચાલો તમને પણ જણાવીએ આ અંગેનું કારણ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 04, 2026, 08:19 AM IST|Updated: Jun 04, 2026, 10:27 AM IST
Phone Dropping: ઊંઘ આવતાં પહેલા હાથમાંથી ફોન છુટી જવા પાછળ કયું કારણ જવાબદાર જાણો
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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