/હાઈ બ્લડ પ્રેશર બની શકે છે હાર્ટ એટેકનું કારણ, આ સંકેતોને ન કરો નજરઅંદાજ

જ્યારે બ્લડ પ્રેશર હાઈ રહે છે તો હાર્ટને લોહી પંપ કરવા માટે વધુ મહેનત કરવી પડે છે. તેનાથી હાર્ટના સ્નાયુઓ પર દબાવ વધે છે અને સમયની સાથે હાર્ટ એટેક, હાર્ટ ફેલિયર અને સ્ટ્રોકનો ખતરો પણ વધી શકે છે.
હાઈ બ્લડ પ્રેશર એક સાયલન્ટ કિલર છે, કારણ કે ઘણીવાર તેના લક્ષણ લાંબા સમય સુધી નજર આવતા નથી, પરંતુ આ શરીરની અંદર ધીમે-ધીમે ગંભીર નુકસાન પહોંચાડતા રહે છે. નિષ્ણાંત ડોક્ટરે જણાવ્યું કે હાઈ બ્લડ પ્રેશર કઈ રીતે હાર્ટ એટેકનું કારણ બની શકે છે?
હાઈ બ્લડ પ્રેશરનો હાર્ટ એટેક સાથે સીધો સંબંધ
હાઈ બ્લડ પ્રેશરનો હાર્ટ એટેક સાથે સીધો સંબંધ છે. સતત વધી રહેલું બ્લડ પ્રેશર ધમનીઓ (આર્ટરીઝ) ને નુકસાન પહોંચાડે છે. જેનાથી તેમાં ફેટ અને કોલેસ્ટ્રોલ જમા થવા લાગે છે. આ સ્થિતિને એથેરોસ્કલેરોસિસ કહેવામાં આવે છે. જ્યારે ધમનીઓ સાંકળી થઈ જાય છે તો હાર્ટ સુધી પર્યાપ્ત ઓક્સીજન અને લોહી પહોંચી શકતું નથી, જેનાથી હાર્ટ એટેકનો ખતરો અચાનક વધી જાય છે.
ક્યા સંકેત જોવા મળે છે?
છાતીમાં દુખાવો કે દબાવનો અનુભવ થવો, શ્વાસ ફુલાવો, અચાનક વધુ થાક, ચક્કર આવવા, ધબકારા વધી જવા, માથામાં દુખાવો અને વધુ પરસેવો આવવા જેવા લક્ષણ છે, જેના પર તત્કાલ ધ્યાન આપવું જોઈએ. ઘણીવાર દુખાવો માત્ર છાતી સુધી સીમિત રહેતો નથી, પરંતુ જડબા, ગરદન, ખભા, પીઠ કે ડાબા હાથ સુધી ફેલાઈ શકે છે.
મહિલાઓ અને વૃદ્ધોના સંકેત અલગ હોઈ શકે છે
મહિલાઓ અને વૃદ્ધોમાં હાર્ટ એટેકનો સંકેત અલગ હોઈ શકે છે. તેમાં છાતીમાં ભારે દુખાવાને કારણે નબળાઈ, ઉબકા, અપચા જેવો અનુભવ, બેચેની કે શ્વાસ લેવામાં મુશ્કેલી જેવા લક્ષણો જોવા મળી શકે છે. આવા સંકેતોને સામાન્ય સમજી ટાળવા ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે.
હાઈ બીપીમાં થઈ શકે છે આ સમસ્યા
જો કોઈ વ્યક્તિનું બ્લડ પ્રેશર લાંબા સમય સુધી હાઈ રહે છે અને સાથે ડાયાબિટીસ, મેદસ્વિતા, ધૂમ્રપાન, વધુ તણાવ કે ખરાબ ખાનપાન જેવી સમસ્યા પણ છે, તો હાર્ટ એટેકનું જોખમ વધી જાય છે. તેથી નિયમિત બ્લડ પ્રેશર તપાસ, સંતુલિત આહાર, નમકનું સીમિત સેવન, દરરોજ વ્યાયામ અને તણાવને નિયંત્રિત કરવો જરૂરી છે.
જો અચાનક છાતીમાં દબાણ, શ્વાસ લેવામાં મુશ્કેલી, વધુ નબળાઈ કે બેચેનીનો અનુભવ થાય તો તેને નજરઅંદાજ ન કરો અને ડોક્ટરનો સંપર્ક કરો. સમય પર સારવારથી હાર્ટ એટેક જેવી ગંભીર બીમારીમાં બચી શકાય છે.