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હાઈ બીપીમાં શું ખાવું અને શું ન ખાવું? જાણો બ્લડ પ્રેશર કંટ્રોલ કરવા માટેના બેસ્ટ અને સૌથી ખરાબ ફૂડ્સ

High Blood Pressure Diet: હાઈ-બીપીની સમસ્યા લોકોને પરેશાન કરે છે, જેનાથી અનેક લોકો પરેશાન છે. હંમેશા લોકોના મનમાં સવાલ રહે છે કે બ્લડ પ્રેશરને કંટ્રોલ રાખવા માટે ક્યા સૌથી સારા અને ક્યા સૌથી ખરાબ ફૂડ્સ છે?

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 21, 2026, 02:21 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 02:21 PM IST
હાઈ બીપીમાં શું ખાવું અને શું ન ખાવું? જાણો બ્લડ પ્રેશર કંટ્રોલ કરવા માટેના બેસ્ટ અને સૌથી ખરાબ ફૂડ્સ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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