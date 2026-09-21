/હાઈ બીપીમાં શું ખાવું અને શું ન ખાવું? જાણો બ્લડ પ્રેશર કંટ્રોલ કરવા માટેના બેસ્ટ અને સૌથી ખરાબ ફૂડ્સ

સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે, ભલે વ્યક્તિને કોઈ બીમારી ન હોય. હંમેશા લોકો વિચારે છે કે અત્યારે કોઈ સમસ્યા નથી, આપણી ઉંમર ઓછી છે, તો ખાનપાન વગેરેની આદતમાં કોઈ કમી રહેતી નથી, તો શરીર પર વધુ અસર પડશે નહીં. પરંતુ તેવું નથી, પહેલા જે બીમારીઓ મોટી ઉંમરની વ્યક્તિમાં જોવા મળતી હતી, તે હવે નાની ઉંમરના યુવાઓમાં પણ જોવા મળી રહી છે. આ બીમારીઓમાં સૌથી સામાન્ય પરંતુ ગંભીર છે હાઈ-બીપીની સમસ્યા, જેનાથી આજે મોટી સંખ્યામાં લોકો પરેશાન છે. હંમેશા લોકોનો સવાલ રહે છે કે હાઈ-બીપીની સ્થિતિમાં શું ખાવું જોઈએ અને શું નહીં? આવો જાણીએ તમારી હેલ્ધી લાઇફ માટે શું જરૂરી છે.
કેમ વ્યક્તિમાં જોવા મળે છે બીપીની સમસ્યા
બ્લડ પ્રેશર એટલે કે બીપીની સમસ્યા આજકાલ ઘણા લોકોમાં જોવા મળે છે. તેનું મુખ્ય કારણ ખોટા ખાનપાન, વધુ નમકનું સેવન, પર્યાપ્ત ઊંઘ ન લેવી અને શારીરિક કસરતનો અભાવ હોઈ શકે છે. આ સિવાય વધુ વજન, ધૂમ્રપાન અને દારૂનું સેવન પણ બીપી વધારે છે. વધતી ઉંમરની સાથે તેનો ખતરો વધી જાય છે. CDC અનુસાર બ્લડ પ્રેશર (High Blood Pressure કે Hypertension) ત્યારે પેદા થાય છે જ્યારે ધમનિઓની આંતરિક દીવાલો પર રહેતા લોહીનું દબાણ સતત અસામાન્ય રહે છે. જ્યારે ધમનિઓ સંકોચાઈ જાય છે કે પાળતી થઈ જાય છે તો હાર્ટે શરીરમાં લોહી પંપ કરવા માટે વધુ તાકાત લગાવવી પડે છે.
હાઈ બીપીની સમસ્યામાં શું ખાવું?
હવે વાત મુખ્ય સવાલની કરીએ તો હાઈ બીપીની સ્થિતિમાં શું ખાઈ શકાય છે? જેથી સ્વાસ્થ્ય ખરાબ ન થાય અને બીપીની સમસ્યા કંટ્રોલમાં રહે. British Heart Foundation અનુસાર જો તમે ડાયટમાં કેટલીક વસ્તુને સામેલ કરો છો તો આ સમસ્યાનો ખતરો ઓછો થઈ શકે છે.
ફળ-શાકભાજીનું સેવન કરોઃ બ્રિટિશ હાર્ટ ફાઉન્ડેશનના કેટલાક રિસર્ચ અનુસાર, બીટનું જ્યુસ બ્લડ પ્રેશરને ઘટાડવામાં મદદ કરી શકે છે. બીટનું જ્યુસ નાઇટ્રેટ્સનો એક કન્સ્ટ્રેટેડ સોર્સ હોઈ શકે છે અને માનવામાં આવે છે કે તેની અસર બ્લડ પ્રેશર ઘટાડે છે. એટલું જ નહીં નાઇટ્રેટ્સ બીજા ફળો અને શાકભાજીમાં હોય છે, જેમ કે પાલક, અજમો, કેળા, સ્ટ્રોબેરી. પરંતુ સેવન કરતાં પહેલા ડોક્ટરની સલાહ જરૂર લો.
સંપૂર્ણ અનાજઃ બ્રાઉન ચોખા, સંપૂર્ણ અનાજવાળી બ્રેડ અને ઓટ્સ, સંપૂર્ણ અનાજમાં સફેદ બ્રેડ, પાસ્તા અને ચોખા જેવા રિફાઇન્ડ સ્ટાર્ચવાળા કાર્બ્સની તુલનામાં વધુ પોષક તત્વો અને ફાઇબર હોય છે. વધુ ફાઇબર ખાવાથી હાર્ટ અને બ્લડ સર્કુલેશનની બીમારીનો ખતરો ઓછો થઈ શકે છે. પરંતુ ફાઇબરની માત્રા વધારવા માટે તમારા દરેક ભોજનમાં વધુ ફાઇબરવાળા સ્ટાર્ચ કાર્બ્સને પસંદ કરો. બીન્સ અને દાળ, નટ્સ, બીજ અને ફળ, શાકભાજી વગેરેને ડાયટમાં સામેલ કરો.
લીન પ્રોટીનઃ પ્રોટીન લીન (ઓછા ફેટ) સ્ત્રોતમાં ફેટવાળા સ્ત્રોતની તુલનામાં કેલેરી ઓછી હોય છે, પરંતુ તેનાથી પેટ ભરાઈ જાય છે. આ સિવાય તમને વજન કંટ્રોલ કરવામાં મદદ મળી શકે છે, જે બ્લડ પ્રેશર ઘટાડવામાં પણ મદદ રૂપ છે. BHF અનુસાર રેડ મીટ અને પ્રોસેસ્ડ મીટની જગ્યાએ ચિકન, ટર્કી, માછલી, ઈંડા અને બીન્સને ડાયટમાં સામેલ કરો.
ઓછા ફેટવાળી ડેરી પ્રોડક્ટઃ હેલ્ધી અને બેલેન્સ ડાયટમાં દૂધ અને ડેરી ફૂડ્સને સામેલ કરવાથી બ્લડ પ્રેશર ઘટાડવામાં મદદ મળે છે. ડેરી પ્રોડક્ટમાં ઘણા પોષક તત્વો હોય છે, જેમાં કેલ્શિયમ પણ સામેલ છે. કેલ્શિયમ બ્લડ પ્રેશરને ઘટાડવામાં મદદરૂપ સાબિત થઈ શકે છે.
હાઈ-બીપીની બીમારીમાં શું ન ખાવું?