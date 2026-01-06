Prev
બાળકોમાં હાઈ બ્લડ પ્રેશર પહેલા જોવા મળે છે આ લક્ષણ, માતા-પિતા રાખવી જોઈએ નજર

High blood pressure in children: બાળકોમાં હાઈ બ્લડ પ્રેશર એક ગંભીર સમસ્યા બની રહી છે. ચક્કર, માથામાં દુખાવો, શ્વાસ લેવામાં મુશ્કેલી અને આંખ સાથે જોડાયેલી સમસ્યા તેના મુક્ષ્ય લક્ષણ હોઈ શકે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 06, 2026, 02:33 PM IST

Health News: આજના સમયમાં હાઈ બ્લડ પ્રેશર એટલે કે હાઇપર ટેન્શન લોકો વચ્ચે વધી રહ્યું છે, જે સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક છે. હાઈ બ્લડ પ્રેશરની સમસ્યા હવે બાળકોને પણ પોતાના શિકાર બનાવી રહી છે. શરીરમાં લોહીનું ભ્રમણ સારી અને યોગ્ય રીતે થાય તે માટે એક નિશ્ચિત માત્રામાં બ્લડ પ્રેશરની જરૂરિયાત હોય છે. પરંતુ હાઈ બ્લડ પ્રેશરની સમસ્યા દરમિયાન જ્યારે લોહીનો પ્રવાહ આપણા શરીરની આર્ટરી વોલ કે દીવાલ પર વધુ માત્રામાં પડે છે, તો તેને હાઈ બ્લડ પ્રેશર કહેવામાં આવે છે. તે આપણા શરીર માટે ખતરનાક છે. જો આ સમસ્યા બાળકોમાં થાય છે તો શરીરની અંદર કેટલાક લક્ષણ જોવા મળે છે, જેને જાણવા ખૂબ જરૂરી છે.

હાઈ બ્લડ પ્રેશર શું છે?
આર્ટરી આપણા શરીરમાં લોહીની નસને કહેવામાં આવે છે. જ્યારે લોહીનું દબાણ આ નસની સપાટી પર વધુ જીય છે, તો શરીરમાં ઘણા પ્રકારની બીમારીઓ જેમ કે હાઈ બ્લડ પ્રેશરની સમસ્યા ઉભી થાય છે. આ ધમનિઓ કે નસોનું કામ આપણા હાર્ટમાંથી નીકળતા ભારે દબાણવાળા લોહીને શરીરના અંગો સુધી લઈ જવાનું છે. જો બાળકોમાં બ્લડ પ્રેશર તેના શરીર, ઉંમર અને લિંગ પ્રમાણે વધુ હોય એટલે કે 95 પરસેન્ટાઇલથી ઉપર હોય તો તેને બાળકોમાં હાઈ બ્લડ પ્રેશરની સમસ્યા માનવામાં આવે છે. જો કોઈને હાઈ બ્લડ પ્રેશરની સમસ્યા છે તો તેના લક્ષણ ઓળખવામાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે, કારણ કે તેના લક્ષણો સામાન્ય રીતે દેખાતા નથી. ઘણીવાર શરીર કોઈ સંકેત આપતું નથી, જ્યાં સુધી સમસ્યા વધી જતી નથી. બાળકોમાં હાઈ બ્લડ પ્રેશરના કેટલાક એવા લક્ષણ છે, જેના પર ધ્યાન આપવું જરૂરી છે.

બાળકોમાં હાઈ બ્લડ પ્રેશરની ઓળખ
ચક્કર આવવા કે બેભાન થવું હાઈ બ્લડ પ્રેસરના સૌથી સામાન્ય લક્ષણમાંથી એક છે. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ કે બાળકને ચક્કર કે બેભાન થવાની સમસ્યા હોય તો હાઈ બ્લડ પ્રેશરની તપાસ કરાવવી જોઈએ. ચક્કર અને બેભાનીનું કારણ તે હોય છે કે મગજ સુધી પૂરતી માત્રામાં ઓક્સીજન પહોંચી શકતું નથી.

જો કોઈ વ્યક્તિ કે બાળકને હાઈ બ્લડ પ્રેશરની સમસ્યા છે તો શરૂઆતી લક્ષણોમાં માથાનો દુખાવો થવો પણ સામેલ છે. આ એક સામાન્ય સમસ્યા લાગી શકે છે, પરંતુ હાઈ બ્લડ પ્રેશરને કારણે સતત માથામાં દુખાવો થાય છે. 

માતા-પિતાએ બાળકો પર ધ્યાન આપવું જોઈએ કે રમવા કે કોઈ શારીરિક કામ કરવા સમયે તેને શ્વાસ લેવામાં સમસ્યા થઈ રહી છે કે નહીં. જો બાળકને શ્વાસ લેવામાં મુશ્કેલી થતી હોય તો ડોક્ટરને જરૂર દેખાડવું જોઈએ.

માતા-પિતાએ બાળકોની આંખ પર ધ્યાન આપવું જોઈએ. જો બાળકને દેખાવામાં સમસયા થઈ રહી છે તો તે હાઈ બ્લડ પ્રેશરનો સંકેત હોઈ શકે છે. હાઈ બ્લડ પ્રેશરને કારણે આંખના રેટિના પર નકારાત્મક અસર પડે છે.

Disclaimer: પ્રિય પાઠક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા માટે આભાર. આ સમાચાર તમને જાગરૂત કરવાના ઈરાદાથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે તેને લખવામાં ઘરેલુ નુસ્ખા અને સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. તમે સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલા કોઈ ઉપાય અજમાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લો.

