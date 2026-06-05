Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Health
  • /High Blood Pressure: બીપી અચાનક હાઈ થઈ જાય તો ગભરાવું નહીં, બ્લડ પ્રેશરને તુરંત કંટ્રોલ કરવા અપનાવો આ ઘરેલુ ઉપાય

High Blood Pressure: બીપી અચાનક હાઈ થઈ જાય તો ગભરાવું નહીં, બ્લડ પ્રેશરને તુરંત કંટ્રોલ કરવા અપનાવો આ ઘરેલુ ઉપાય

High Blood Pressure: હાઈ બ્લડ પ્રેશરને સાયલન્ટ કીલર કહેવાય છે. હાઈ બ્લડ પ્રેશરને કંટ્રોલમાં રાખવું જરૂરી છે. જો બીપી કંટ્રોલમાં ન રહે તો હાર્ટ અને મગજને ગંભીર નુકસાન થઈ શકે છે. એટલા માટે જ આજે તમને જણાવીએ અચાનક બ્લડ પ્રેશર વધી જાય તો શું કરવું જોઈએ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 05, 2026, 07:56 AM IST|Updated: Jun 05, 2026, 07:56 AM IST
High Blood Pressure: બીપી અચાનક હાઈ થઈ જાય તો ગભરાવું નહીં, બ્લડ પ્રેશરને તુરંત કંટ્રોલ કરવા અપનાવો આ ઘરેલુ ઉપાય

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
પાર્ટનરે ગુસ્સામાં કહેલી વાતો પર વધારે પડતું વિચારો છો? તો આ રીતે અટકાવો ઓવરથિકિંગ
Overthinking12 min ago
2
high blood pressure45 min ago
3
Congress Rajya Sabha ListJun 04
4
PM Surya Ghar Muft Bijli YojanaJun 04
5
Aloe Vera GelJun 04