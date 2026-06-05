/High Blood Pressure: બીપી અચાનક હાઈ થઈ જાય તો ગભરાવું નહીં, બ્લડ પ્રેશરને તુરંત કંટ્રોલ કરવા અપનાવો આ ઘરેલુ ઉપાય

High Blood Pressure: હાઈ બ્લડ પ્રેશર જેને હાઇપરટેન્શન પણ કહેવાય છે તેને કંટ્રોલમાં રાખવું જરૂરી હોય છે. હાઇપર ટેન્શન એટલું ખતરનાક છે કે તેને મેડિકલ ભાષામાં સાઇલેન્ટ કિલર પણ કહેવામાં આવે છે. હાઈ બ્લડ પ્રેશરમાં શરૂઆતમાં કોઈ લક્ષણ દેખાતા નથી. પરંતુ તેને કંટ્રોલમાં કરવું એટલા માટે જરૂરી છે કે હાઈ બ્લડ પ્રેશર વધારે હોય તો હાર્ટ એટેક આવી શકે છે, સ્ટ્રોક આવી શકે છે, કિડની ખરાબ થઈ શકે છે, અંધાપો આવી શકે છે. એટલા માટે જ હાઈ બ્લડ પ્રેશર હોય તો તેની દવાઓ નિયમિત લેવી જોઈએ. આ સિવાય જો અચાનક બ્લડ પ્રેશર વધી જાય તો તુરંત શું કરવું તેના વિશે પણ જાણકારી હોવી જોઈએ.
અચાનક હાઈ બ્લડ પ્રેશર વધી જાય તો કેટલાક સ્ટેપ ફોલો કરવાથી શરીરને મોટા નુકસાનથી બચાવી શકાય છે. આજે તમને જણાવીએ કે બ્લડપ્રેશર અચાનક વધી જાય તો શું કરવું જોઈએ જેથી બ્લડ પ્રેશર ધીરે ધીરે નોર્મલ થવા લાગે અને જીવલેણ પરિસ્થિતિ ન સર્જાય.
હાઈ બ્લડ પ્રેશરને તુરંત કંટ્રોલ કરવાના ઘરેલુ ઉપાય
ઊંડા શ્વાસ લેવા લીંબુ પાણી પીવું
બ્લડ પ્રેશર વધી જાય તો પોતાને શાંત રાખવાનો પ્રયત્ન કરવો અને શાંત જગ્યાએ બેસી ઊંડા શ્વાસ લેવા અને છોડવાની પ્રક્રિયા કરવી. ઊંડા શ્વાસ લેવા અને છોડવાથી ધબકારા સ્લો થઈ જાય છે અને સ્ટ્રેસ ઓછો થાય છે. આ સિવાય એક ગ્લાસ પાણીમાં અડધું લીંબુ નીચોવી ધીરે ધીરે પીવું. લીંબુમાં રહેલા વિટામિન સી અને એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ બીપીને ઓછું કરવામાં મદદ કરે છે.
હુંફાળા પાણીથી નહાવું અથવા પગ પલાળવા
હાઈ બ્લડ પ્રેશરને કંટ્રોલ કરવા માટે પગને હુંફાળા પાણીમાં રાખી દેવા અથવા તો હુંફાળા પાણીથી નહાઈ લેવું. તેનાથી સ્નાયુને આરામ મળે છે અને બ્લડ પ્રેશર સામાન્ય થવામાં મદદ મળે છે.
કાચું લસણ અથવા તુલસીના પાન ખાવા
બ્લડ પ્રેશર કંટ્રોલમાં રહે તે માટે કાચું લસણ ખાવું અથવા તો પાણી સાથે તેને ગળી જવું. કાચું લસણ ખાવાથી ધમની રિલેક્સ થાય છે. હાઈ બ્લડ પ્રેશરને કંટ્રોલ કરવા માટે તુલસીના પાન ખાઈ શકાય છે. ચારથી પાંચ તુલસીના તાજા પાન ચાવીને તેનો રસ ગળે ઉતારવાથી પણ રાહતનો અનુભવ થઈ શકે છે.
હાઈ બ્લડ પ્રેશર માટે જરૂરી સુચના
ઉપર જણાવેલા ઉપાય હાઈ બ્લડ પ્રેશરમાં પ્રાથમિક સહાયતા માટે છે. જો બ્લડ પ્રેશર થોડું વધ્યું હોય તો આ રીતે બીપીને કંટ્રોલ કરી શકાય છે પરંતુ તેનો અર્થ એવો નથી કે ડોક્ટર પાસે ન જવું. પ્રાથમિક સારવાર પછી પણ તુરંત જ ડોક્ટર પાસે જવું જરૂરી છે. બ્લડ પ્રેશર જો 180/120 થી ઉપર હોય, દર્દીનો શ્વાસ ફૂલી રહ્યો હોય કે તેને છાતીમાં દુખાવો કે ચક્કર આવવાની ફરિયાદ થઈ રહી હોય તો પ્રાથમિક સારવાર આપવાની રાહ પણ ન જોવી અને દર્દીને તુરંત જ હોસ્પિટલ લઈ જવા.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)