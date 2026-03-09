Prev
High Blood Pressure: હાઈ બ્લડ પ્રેશર બ્લડ વેસલ્સમાં કરી નાખે છે કાણાં, હાર્ટ માટે કોલેસ્ટ્રોલ ડાયાબિટીસ કરતાં પણ ખરાબ

High Blood Pressure: હાર્ટને હેલ્ધી રાખવા માટે બેડ કોલેસ્ટ્રોલ ઓછું કરવાની વાત જ કરવામાં આવે છે. પરંતુ હાર્ટ માટે બેડ કોલેસ્ટ્રોલ કરતાં વધારે ખરાબ હાઈ બ્લડ પ્રેશર છે. હાઈ બ્લડ પ્રેશર હાર્ટ એટેક અને હાર્ટ ફેલિયરનું કારણ બની શકે છે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 09, 2026, 11:31 PM IST
  • હાઈ બ્લડ પ્રેશરના કારણો અને જોખમો.
  • હાઈ બ્લડ પ્રેશરના કારણે થતી ગંભીર સમસ્યાઓ.
  • હાઈ બ્લડ પ્રેશર હાર્ટ એટેક અને હાર્ટ ફેલિયરનું કારણ બની શકે છે.

High Blood Pressure: શરીરમાં થતી ગંભીર સમસ્યાઓની વાત આવે તો મોટાભાગે બેડ કોલેસ્ટ્રોલ, સ્થૂળતા, ડાયાબિટીસ જેવી બીમારીઓનું જ નામ લેવામાં આવે છે પરંતુ શું તમે જાણો છો કે હાઈ બ્લડ પ્રેશર પણ એક ગંભીર સમસ્યા છે? હાઈ બ્લડ પ્રેશર એવી સમસ્યા છે જે એકવાર થઈ જાય તો તેને મટાડી શકાતું નથી. જે રીતે બેડ કોલેસ્ટ્રોલ હાર્ટ હેલ્થ માટે ખરાબ છે તે રીતે જ હાઈ બ્લડપ્રેશર પણ હાર્ટ માટે ખરાબ છે.  હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર હાઈ બ્લડપ્રેશરના કારણે કોરોનરી હાર્ટ ડીસીઝ થવાનું રિસ્ક વધી જાય છે. જેના કારણે હાર્ટ અટેક સહિતની સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે. તો ચાલો જાણીએ હાઇ બ્લડ પ્રેશરના કારણે શરીરમાં કેવી સમસ્યાઓ થતી હોય છે. 

હાઈ બ્લડ પ્રેશરના લક્ષણો

હાઈ બ્લડ પ્રેશરના લક્ષણોની વાત કરીએ તો તેમાં વ્યક્તિને માથાનો દુખાવો, છાતીમાં દુખાવો, ચક્કર આવવા, શ્વાસ લેવામાં સમસ્યા થવી, ધુંધળુ દેખાવા જેવા લક્ષણો જોવા મળે છે. 

હાઈ બ્લડ પ્રેશરના કારણે થતી ગંભીર સમસ્યાઓ 

1. જો કોઈ વ્યક્તિને હાઈ બ્લડ પ્રેશરની સમસ્યા હોય તો તેના કારણે બ્લડની નસોની અંદરની લાઇનિંગ ડેમેજ થઈ શકે છે. ઘણા કેસમાં લોહીની નસોમાં ઝીણા ઝીણા કાણા પણ પડી શકે છે, જેના કારણે બ્લડ ફ્લો બરાબર રીતે થતું નથી. આ કારણે કોરોનરી આર્ટરી ડિસીઝ થવાનું રિસ્ક વધી જાય છે. 

2. હાઈ બ્લડ પ્રેશરના કારણે આર્ટરી સંકુચિત થવા લાગે છે. આર્ટરી વોલ ડેમેજ થવાના કારણે તેમાં પ્લાક જામી જાય છે અને પ્લાકના કારણે લોહીની નસો સંકોચાવવા લાગે છે. તેના કારણે હૃદય સુધી પહોંચતા લોહીનો પ્રવાહ ઘટી જાય છે. 

3. હાઈ બ્લડ પ્રેશરના કારણે હાર્ટ પર વધારે પ્રેશર આવે છે. કારણ કે હાઈ બ્લડ પ્રેશરના કારણે આર્ટરી વોલ્સ ડેમેજ થઈ ગઈ હોય છે અને બ્લડ યોગ્ય રીતે ફ્લો થતું નથી. તેના કારણે હાર્ટને બ્લડ પંપ કરવામાં વધારે મહેનત કરવી પડે છે. આવી સ્થિતિમાં હાર્ટ ફેલ્યોર કે હાર્ટ અટેક જેવી તકલીફ પણ થઈ શકે છે. 

4. હાઈ બ્લડ પ્રેશરના કારણે ફક્ત હાર્ટ એટેક કે હાર્ટ ફેલ્યોરની સમસ્યા થાય છે તેવું નથી. પરંતુ હાઈ બ્લડ પ્રેશરના કારણે વ્યક્તિને અન્ય ગંભીર તકલીફો પણ થઈ શકે છે. તેથી જ જે લોકોને હાઈ બ્લડ પ્રેશર હોય તેમણે નિયમિત રીતે ડોક્ટર પાસે પોતાનું ચેકઅપ કરાવવું જોઈએ અને દવાના ડોઝ નિયમિત લેવા જોઈએ. 

હાઈ બ્લડ પ્રેશર એવી સમસ્યા છે જેને જળમૂળથી ખતમ ન કરી શકાય. હાઈ બ્લડ પ્રેશર લાઇફ સ્ટાઇલ સંબંધિત બીમારી છે જેને દવા સાથે અને લાઈફ સ્ટાઈલ બદલીને મેનેજ કરી શકાય છે. હાઈ બ્લડ પ્રેશરના દર્દીઓએ સારી ડાયેટ ફોલો કરવી અને લાઈફ સ્ટાઈલ સંબંધિત ખરાબ આદતો છોડી દેવી જોઈએ. સાથે જ ડોક્ટરે જણાવેલી દવા સમયસર લેવી જોઈએ.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

 

