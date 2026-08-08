/High Blood Pressure: રાતની આ 2 ખરાબ આદતોના કારણે અચાનક વધી જાય બ્લડ પ્રેશર, હાઈ બ્લડ પ્રેશરના પેશન્ટે ખાસ ધ્યાન રાખવું

High Blood Pressure: હાઇપરટેન્શન એટલે કે હાઈ બ્લડ પ્રેશરને સાઇલેન્ટ કિલર કહેવામાં આવે છે. સાઇલેન્ટ કિલર એટલા માટે કે હાઈ બ્લડ પ્રેશરના શરૂઆતી લક્ષણ દેખાતા જ નથી. હાઈ બ્લડ પ્રેશરને કંટ્રોલ કરવા માટે નિયમિત દવા લેવી પડે છે સાથે જ આહારમાં પણ કેટલાક ફેરફાર કરવા પડે છે. હાઈ બ્લડ પ્રેશરને કંટ્રોલ કરવામાં ન આવે તો તે હાર્ટ એટેક કે સ્ટ્રોકનું કારણ પણ બની શકે છે. હાયપરટેન્શન જે લોકોને હોય તેમણે સાંજ પછી કેટલીક વસ્તુઓ ખાવાનું ટાળવું જોઈએ. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર આ વસ્તુઓ બ્લડ પ્રેશર અચાનક વધવાનું કારણ બની શકે છે.
હાઈ બ્લડ પ્રેશર હાર્ટ એટેક અને સ્ટ્રોકનું જોખમ વધારતું સૌથી મોટું કારણ છે. હાઈ બ્લડ પ્રેશરમાં નિયમિત દવાની સાથે આહાર પર પણ ધ્યાન આપવું જોઈએ. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર સાંજના 6 વાગ્યા પછી કેટલીક વસ્તુઓ હાઈ બ્લડ પ્રેશરના પેશન્ટે ખાવાનું ટાળવું જોઈએ કારણ કે આ વસ્તુઓ બ્લડ પ્રેશર ટ્રિગર કરી શકે છે.
કાર્બોહાઈડ્રેટથી ભરપૂર વસ્તુઓ
જે લોકોને હાઈ બ્લડ પ્રેશર ની સમસ્યા હોય તેમણે મોડી રાત્રે પીઝા, પાસ્તા, બ્રેડ, મીઠાઈ સહિતની કાર્બોહાઈડ્રેટથી ભરપૂર વસ્તુઓ ખાવાનું ટાળવું જોઈએ. મીઠાઈ, આઈસ્ક્રીમ જેવી વસ્તુઓ બ્લડ સુગર ઝડપથી વધારે છે તેના કારણે બ્લડ પ્રેશર વધવાનું જોખમ પણ વધે છે.
નમકીન નાસ્તા
શનિ રવિ હોય એટલે ટીવી જોતા જોતા લોકો નમકીન, ચીપ્સ, પોપકોર્ન વગેરે ખાવાનું પસંદ કરે છે. પરંતુ હાઈ બ્લડ પ્રેશર ની સમસ્યા હોય તેમણે વધારે પડતી સોડિયમ વાળી કે નમકીન વસ્તુઓ રાત્રે ખાવી જોખમી છે. ડોક્ટરોનું કહેવું છે કે રાતે વધારે પડતું સ્નેકિંગ વજન વધારે છે અને બ્લડ પ્રેશર વધવાનું કારણ પણ બની શકે છે.
બ્લડ પ્રેશર કંટ્રોલમાં રાખવા શું કરવું?
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)