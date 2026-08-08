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High Blood Pressure: રાતની આ 2 ખરાબ આદતોના કારણે અચાનક વધી જાય બ્લડ પ્રેશર, હાઈ બ્લડ પ્રેશરના પેશન્ટે ખાસ ધ્યાન રાખવું

High Blood Pressure: હાઈ બ્લડ પ્રેશરના પેશન્ટ હોય તેમણે રાતની 2 વસ્તુઓ ખાવાની ખરાબ આદતો સુધારી લેવી જોઈએ. રાતની આ આદત અચાનક બીપી વધી જવાનું કારણ બની શકે છે જેના કારણે હાર્ટ એટેક અને સ્ટ્રોકનું રિસ્ક પણ વધે છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 08, 2026, 02:39 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 02:39 PM IST
High Blood Pressure: રાતની આ 2 ખરાબ આદતોના કારણે અચાનક વધી જાય બ્લડ પ્રેશર, હાઈ બ્લડ પ્રેશરના પેશન્ટે ખાસ ધ્યાન રાખવું

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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