/હાઈ બ્લડ પ્રેશરના આ સંકેતોને ન કરો ઈગ્નોર: જાણો ક્યારે કરાવવી જોઈએ બીપીની તપાસ

સારૂ સ્વાસ્થ્ય આજના જમાનામાં કોઈ મોટા ખજાનાથી ઓછું નથી. લોકોની જીવનશૈલીમાં એવી આદતો સામેલ થઈ ગઈ છે, જેનાથી શરીરમાં કોઈ ગંભીર બીમારી પેદા થવા લાગે છે. તેમાં એક મોટું નામ બ્લડ પ્રેશરની સમસ્યાનું છે, જેના કારણે ભારતમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો જીવ ગુમાવે છે. હંમેશા લોકો હીપીની સમસ્યાને એક સામાન્ય કે નાની સમસ્યા સમજે છે. પરંતુ તેને નજરઅંદાજ કરવાથી હાર્ટ એટેકનું જોખમ વધી શકે છે, જે ભારતમાં થતાં મૃત્યુનું એક મોટું કારણ છે. પરંતુ જો સમય રહેતા લક્ષણોને સમજી અને સારવાર કરવામાં આવે તો તેને કંટ્રોલ કરી શકાય છે અને ગંભીર સ્થિતિથી બચી શકાય છે.
શું હોય છે બ્લડ પ્રેશર અને કેટલું હોય છે નોર્મલ?
બ્લડ પ્રેશર તે દબાવ છે, જેને આપણું લોહી ધમનિઓની દીવાલો પર વહેવા સમયે દબાવ ઉભું કરે છે. તેને બે સંખ્યાઓમાં માપવામાં આવે છે ઉપરનું સિસ્ટોલિક અને નીચલું ડાયસ્ટોલિક. લગભગ 120/80 mmHg ને સ્વસ્થ બીપી માનવામાં આવે છે. પરંતુ સતત 140/90 mmHg કે તેનાથી વધુ રહે તો હાઈ બ્લડ પ્રેશર કહેવાય છે, જે લાંબા સમયમાં હાર્ટ, મગજ અને કિડનીને નુકસાન પહોંચાડવાનું કારણ બની શકે છે. 180/120 mmHg કે તેનાથી વધુ ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે, ખાસ કરી જો સાથે છાતીમાં દુખાવો, શ્વાસ લેવામાં સમસ્યા, માથાનો દુખાવો, નબળાઈ કે દ્રષ્ટિમાં સમસ્યા, આવી સ્થિતિમાં તત્કાલ મેડિકલ સહાયતા લેવી જરૂરી થઈ જાય છે.
બીપી વધવામાં કેવા લક્ષણ જોવા મળે છે?
હાઈ બીપી દરમિયાન શરીરમાં ઘણા લક્ષણ જોવા મળે છે, જેને નજરઅંદાજ ન કરી શકાય. તેમાં
તો તમારા શરીરમાં ઉપર જણાવેલા લક્ષણોમાંથી કોઈ સંકેત જોવા મળે તો ડોક્ટરની સલાહ લેવી જરૂરી છે. જો બેદરકારી રાખશો તો ગંભીર પરિણામનું કારણ બની શકે છે.
હાઈ બીપીને નજરઅંદાજ કરવું કેટલું ખતરનાક?
NHLBI માં પ્રકાશિત સ્ટડી પ્રમાણે હાઈ બીપીને નજરઅંદાજ કરવું દર્દીને મોટી મુશ્કેલીમાં ધકેલી શકે છે, જેમાં તેનું મોત થઈ શકે છે.
કઈ રીતે પોતાના શરીરને સ્વસ્થ રાખશો?
જો તમે હાઈ બીપીની સમસ્યાથી દૂર રહેવા ઈચ્છો છો અને સ્વસ્થ રહેવા ઈચ્છો છો તો તમારે તમારી લાઇફસ્ટાઇલમાં ફેરફાર કરવો જોઈએ. હાર્ટ માટે ફાયદાકારક વસ્તુ પસંદ કરો, દારૂનું સેવન બંધ કરો, દરરોજ એક્સરસાઇઝ કરો, સિગારેટ પીવાની આદતથી દૂર રહો, રાત્રે આરામ કરો, નિયમિત બીપીની તપાસ કરાવો. આ યોગ્ય આદતો અપનાવવાથી તમારૂ સ્વાસ્થ્ય સારૂ રહેશે.