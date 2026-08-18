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હાઈ બ્લડ પ્રેશરના આ સંકેતોને ન કરો ઈગ્નોર: જાણો ક્યારે કરાવવી જોઈએ બીપીની તપાસ

શું તમને પણ બીપીની સમસ્યા છે, પરંતુ તમે તેના વિશે જાણતા નથી? આવો આ સ્ટોરીમાં જાણીએ કેવા હોય છે હાઈ બીપીના સંકેત અને કેટલી ખતરનાક છે આ સમસ્યા.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 18, 2026, 10:42 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 10:42 AM IST
હાઈ બ્લડ પ્રેશરના આ સંકેતોને ન કરો ઈગ્નોર: જાણો ક્યારે કરાવવી જોઈએ બીપીની તપાસ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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