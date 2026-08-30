/High Blood Pressure: રોજ ઓછી ઊંઘ કરતાં લોકો થઈ જાવ સાવધાન, અપુરતી ઊંઘ વધારી શકે હાઈપરટેન્શનનું જોખમ

High Blood Pressure: લોકોને સોશિયલ મીડિયાની લત એવી લાગી ગઈ છે કે મોડી રાત સુધી લોકો ફોનમાં બીઝી રહે છે. જ્યાં સુધી આંખ બંધ ન થઈ જાય ત્યાં સુધી લોકો ફોન ચલાવે છે. આખા દિવસની દોડધામ પછી શરીરને આરામની જરૂર હોય છે પરંતુ લોકો સોશિયલ મીડિયા પર કલાકોનો સમય બગાડે છે. જેના કારણે રોજના ઉજાગરા લોકોની લાઈફ સ્ટાઈલમાં નોર્મલ બની ગયા છે. ઉજાગરાના કારણે બીજા દિવસે સુસ્તી રહે, માથું દુખે જેવી સમસ્યાઓ થાય તે તો સામાન્ય વાત છે પરંતુ શું તમે જાણો છો કે રોજ અપૂરતી ઊંઘ કરતા લોકોને હાઈ બ્લડ પ્રેશર થવાનું જોખમ વધી જાય છે ?
6 કલાકથી ઓછી ઊંઘની આડઅસર
જો તમે એવું માનતા હોય કે રોજ 5-6 કલાકની ઊંઘ કરો એ પૂરતું છે તો આવું બિલકુલ નથી. જે લોકો મોડી રાત સુધી જાગે છે તેમને હાઈ બ્લડ પ્રેશર એટલે કે હાઇપર ટેન્શન થવાનું જોખમ વધી જાય છે. હાયપરટેન્શનને સાઇલેન્ટ કિલર પણ કહેવાય છે એક વખત આ સમસ્યા થઈ ગઈ તો પછી આજીવન તેની દવાઓ ખાવી પડે છે. અને હાઇપર ટેન્શન થવાનું મુખ્ય કારણ મોડી રાત સુધી જાગવાની ખરાબ ટેવ બની શકે છે.
શરીર માટે ઊંઘ શા માટે જરૂરી ?
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર રોજ પૂરતી ઊંઘ કરવી આપણા શરીર માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. જ્યારે આપણે સમયસર ઊંઘીએ છીએ તો આપણું શરીર રેસ્ટ મોડમાં હોય છે. આ સમયે મગજની ગતિવિધિ પણ ધીમી થઈ જાય છે અને રક્તવાહિની પણ રિલેક્સ થઈ જાય છે જેના કારણે હાર્ટ પર પ્રેશર ઓછું આવે છે. અને બ્લડ પ્રેશર પણ કંટ્રોલમાં રહે છે. જો તમે રાત્રે ઊંઘવાને બદલે જાગો છો તો શરીર પર વિપરીત અસર પડે છે.
રોજ મોડી રાત સુધી જાગવાની આડઅસર
જે લોકો રોજ મોડી રાત સુધી જાગે છે તેમની ઊંઘ પૂરી થતી નથી. આ સિવાય સતત સોશિયલ મીડિયા પર સમય પસાર કરવાથી શરીર એલર્ટ મોડમાં રહે છે. રાત્રે મગજની ગતિવિધિ પણ સોશિયલ મીડિયાના કારણે ફાસ્ટ થઈ જાય છે. જે સમય શરીર અને મગજને આરામ આપવાનો હોય છે તે સમયે આરામ કરવામાં ન આવે તો શરીરમાં સ્ટ્રેસ ઉત્પન્ન કરતા હોર્મોન વધવા લાગે છે. ધીરે ધીરે આ પ્રક્રિયા નર્વસ સિસ્ટમને નુકસાન કરે છે. જેમાં હાઈ બ્લડ પ્રેશર થવાનું જોખમ પણ અનેક ઘણું વધી જાય છે.
રોજ છ કલાકથી ઓછી ઊંઘ હાઈ બ્લડ પ્રેશરનું કારણ બને
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર જે લોકોની ઊંઘ છ કલાકથી ઓછી હોય છે તેમને હાઈ બ્લડ પ્રેશર થવાનું જોખમ 40% સુધી વધી જાય છે. આવું એટલા માટે થાય છે કે આપણા શરીરની સિસ્ટમને પૂરતો આરામ મળતો નથી. સારા ખાનપાન સાથે શરીરને આરામ આપવો પણ જરૂરી હોય છે. જો રાત્રે શરીરને આઠ થી નવ કલાકની ઊંઘ ન મળે તો તેનાથી અલગ અલગ સમસ્યાઓ થવાનું જોખમ વધે છે જેમાંથી એક હાઈ બ્લડ પ્રેશર પણ છે.
પૂરતી ઊંઘ કરવાથી શું થાય ?
રોજ પર્યાપ્ત માત્રામાં અને ગુણવત્તા પૂર્ણ ઊંઘ કરવામાં આવે તો શરીરની રિકવરી ઝડપથી થાય છે. રાતના સમયે શરીર રિકવરી મોડમાં હોય છે. રાત્રે સોશિયલ મીડિયા પર સમય પસાર ન કરીને ઊંઘ પર ધ્યાન આપવામાં આવે તો હાર્ટ રેટ નોર્મલ રહે છે રક્તવાહિકા રિલેક્સ રહે છે. સ્ટ્રેસ ઓછો થઈ જાય છે અને બ્લડ પ્રેશર પણ કંટ્રોલમાં રહે છે. એટલા માટે જ હેલ્થ એક્સપર્ટ સલાહ આપે છે કે રાત્રે સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ ટાળવો જોઈએ. સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ બંધ કરી દેવામાં આવે તો રાત્રે આઠથી નવ કલાકની ઊંઘ આરામથી થઈ શકે. અને શરીર માટે રોજ 8 થી 9 કલાકની ઊંઘ ખૂબ જ જરૂરી હોય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)