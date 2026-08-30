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High Blood Pressure: રોજ ઓછી ઊંઘ કરતાં લોકો થઈ જાવ સાવધાન, અપુરતી ઊંઘ વધારી શકે હાઈપરટેન્શનનું જોખમ

High Blood Pressure: ઊંઘ ઓછીના કારણે માથું દુખે, સુસ્તી રહે એ તો સામાન્ય છે. જે લોકો રોજ અપૂરતી ઊંઘ કરતાં હોય તેમને તો હાઈ બ્લડ પ્રેશર એટલે કે હાઈપરટેન્શન થવાનું જોખમ પણ વધી જાય છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 30, 2026, 07:59 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 07:59 AM IST
High Blood Pressure: રોજ ઓછી ઊંઘ કરતાં લોકો થઈ જાવ સાવધાન, અપુરતી ઊંઘ વધારી શકે હાઈપરટેન્શનનું જોખમ
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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રોજ ઓછી ઊંઘ કરતાં લોકો થઈ જાવ સાવધાન, અપુરતી ઊંઘ વધારી શકે હાઈપરટેન્શનનું જોખમ
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