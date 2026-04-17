Daily Diet: ગરમીમાં દરરોજ કરો આ વસ્તુઓનું સેવન, દિવસભર રહેશે ઘોડા જેવી તાકાત

ગુજરાતી ન્યૂઝHealth

Daily Diet: ગરમીમાં નટ્સનું સેવન એક સાધારણ પરંતુ પ્રભાવી પદ્ધતિ છે. એક મુઠ્ઠી (લગભગ 28 ગ્રામ) નટ્સ ખાવાથી તમે પોષક તત્વોનો લાભ ઉઠાવી શકો છો અને વધારાની કેલેરી ખાવાથી બચી શકો છો.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 17, 2026, 02:51 PM IST
  • ગરમીમાં નટ્સનું સેવન કરવાથી શરીરને થશે ફાયદા
  • નટ્સના સેવનથી મળશે પ્રોટીન અને પોષકતત્વો
  • મગફળી, હેઝલનટ, પિસ્તાનું કરી શકો સેવન

Daily Diet: ગરમીની સિઝનમાં ભોજનમાં સંતુલન બનાવી રાખવું જરૂરી થઈ જાય છે. હળવું, ઉર્જા આપનાર અને કંઈક એવું જે તમને દર કલાકે કંઈક ખાવા મજબૂર ન કરે. આ બધી વાતો ખાસ કરી ફિટનેસપ્રેમીઓ માટે મહત્વપૂર્ણ છે. તેવામાં નટ્સ એક શાનદાર વિકલ્પ બની જાય છે. નટ્સ ન માત્ર પ્રોટીનથી ભરપૂર હોય છે, પરંતુ તેમાં સ્વસ્થ વસા અને પોષક તત્વો  (high energy dry fruits)  પણ હોય છે, જે સ્નાયુઓની રિકવરીથી લઈને લાંબા સમય સુધી ઉર્જા પ્રદાન કરવામાં મદદ કરે છે. યોગ્ય નટ્સની પસંદગી કરવી અને તેને સાવધાનીથી ખાવા જરૂરી છે. અહીં અમે તમને ગરમીમાં સેવન કરવા માટે છ પ્રોટીન યુક્સ નટ્સ વિશે જણાવીશું.

મગફળીઃ 28 ગ્રામમાં લગભગ 7 ગ્રામ પ્રોટીન હોય છે. તે પ્રોટીનનો શાનદાર સ્ત્રોત છે અને એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સથી ભરપૂર છે, જે ઉર્જા ઉત્પાદન અને સ્નાયુઓનું સમારકામ કરે છે. તેને શેકીને કે ચાટના રૂપમાં ખાઈ શકો છો.

બદામઃ 28 ગ્રામમાં લગભગ 6 ગ્રામ પ્રોટીન. તે ફાઇબર અને સ્વસ્થ વસાનો સારો સ્ત્રોત છે, જે લાંબા સમય સુધી પેટ ભરેલું રાખે છે. તેને આખી રાત પલાળી કે ઓટ્સની સાથે ખાઈ શકો છો.

પિસ્તાઃ 28 ગ્રામમાં લગભગ 5.7 ગ્રામ પ્રોટીન. પિસ્તા ફાઇબર અને મહત્વપૂર્ણ માઇક્રોન્યૂટ્રિએન્ટ્સ જેવા પોટેશિયમ અને વિટામિન બી6થી ભરપૂર હોય છે. 

કાજુઃ 28 ગ્રામમાં લગભગ 5 ગ્રામ પ્રોટીન. કાજુમાં મેગ્નીશિયમ અને આયરનની માત્રા વધુ હોય છે, જે ઉર્જા સ્તર બનાવી રાખવામાં મદદ કરે છે. તેને સ્મુધીમાં કે અન્ય વસ્તુ સાથે મિક્સ કરી ખાઈ શકાય છે.

હેઝલનટ્સઃ 28 ગ્રામમાં લગભગ 4.2 ગ્રામ પ્રોટીન. તે સ્વસ્થ વસા અને વિટામિન ઈથી ભરપૂર હોય છે, જે ગરમીમાં ત્વચાના સ્વાસ્થ્ય માટે લાભકારી છે. તેનું તમે વિવિધ રીતે સેવન કરી શકો છો.

અખરોટઃ 28 ગ્રામમાં લગભગ 4 ગ્રામ પ્રોટીન. આ ઓમેગા-3 ફેટી એસિડથી ભરપૂર હોય છે, જે સોજા ઘટાડી અને સ્નાયુઓની રિકવરીમાં મદદ કરે છે.

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

