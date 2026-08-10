Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Health
  • /Dengue Symptoms: વરસાદી વાતાવરણમાં તાવ સાથે આ લક્ષણો દેખાય તો ઈગ્નોર કરતાં નહીં, હોય શકે છે ડેન્ગ્યુની શરુઆત

Dengue Symptoms: વરસાદી વાતાવરણમાં તાવ સાથે આ લક્ષણો દેખાય તો ઈગ્નોર કરતાં નહીં, હોય શકે છે ડેન્ગ્યુની શરુઆત

Dengue Early Symptoms: ડેન્ગ્યુના કેસમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. સામાન્ય લોકોથી લઈ ટીવી સ્ટાર્સ પણ ડેન્ગ્યુનો શિકાર થઈ રહ્યા છે. ટીવી એક્ટ્રેસ અવિકા ગોરને પણ ડેન્ગ્યુ થયો છે. તેના પતિએ જણાવ્યું કે અવિકાને તાવ આવ્યો હતો પણ જ્યારે ટેસ્ટ કરાવ્યો તો ખબર પડી ડેન્ગ્યુ છે. ડેન્ગ્યુને ઓળખવામાં ભુલ ન થાય તે માટે તાવ સિવાયના ડેન્ગ્યુના લક્ષણોને પણ ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ. 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 10, 2026, 12:41 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 01:22 PM IST
Dengue Symptoms: વરસાદી વાતાવરણમાં તાવ સાથે આ લક્ષણો દેખાય તો ઈગ્નોર કરતાં નહીં, હોય શકે છે ડેન્ગ્યુની શરુઆત
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
સુરત રેગિંગ કાંડ: મોડાસામાં ડો. હર્ષ પંડ્યાની અશ્રુભીની આંખે અંતિમયાત્રા
2
3
4
5