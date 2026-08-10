/Dengue Symptoms: વરસાદી વાતાવરણમાં તાવ સાથે આ લક્ષણો દેખાય તો ઈગ્નોર કરતાં નહીં, હોય શકે છે ડેન્ગ્યુની શરુઆત

Dengue Early Symptoms: બાલિકા વધૂ ફેમ અવિકા ગોર ડેન્ગ્યુનો શિકાર થઈ છે. તેના પતિ મિલિંદ ચંદવાનીએ સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ શેર કરી જણાવ્યું હતું કે અવિકાને 104 ડિગ્રી તાવ હતો. ત્યારબાદ તેમણે ટેસ્ટ કરાવ્યો તો ખબર પડી કે ડેન્ગ્યુ છે. તેવામાં એ જાણવું જરૂરી હોય છે કે ડેન્ગ્યુમાં તાવ સિવાય કયા કયા લક્ષણો જોવા મળે છે. આ સીઝનમાં તાવ સાથે આ લક્ષણો જોવા મળે તો તેને સામાન્ય સમજી ઈગ્નોર કરવા નહીં. તાવ સાથે જોવા મળતી આ તકલીફો ડેન્ગ્યુના લક્ષણ હોય શકે છે.
ડેન્ગ્યુની શરુઆત કઈ રીતે થાય ?
ડેન્ગ્યુ એડીસ નામની માદા મચ્છરના કરડવાથી ફેલાય છે. જ્યારે સંક્રમિત મચ્છર વ્યક્તિને કરડે છે તો ડેન્ગ્યુના વાયરસ તેના શરીરમાં આવી જાય છે અને વ્યક્તિને ડેન્ગ્યુ થઈ જાય છે. ડેન્ગ્યુ થયો હોય ત્યારે સૌથી પહેલા તાવ આવે છે. ચોમાસા દરમિયાન ડેન્ગ્યુ ફેલાવતા મચ્છર વધારે સક્રિય હોય છે એટલે 2 વાતોનું ધ્યાન રાખવું એક તો મચ્છર કરડે નહીં અને બીજું જો તાવ આવે તો તુરંત હેલ્થ ચેકઅપ કરાવવું.
ડેન્ગ્યુના તાવ સિવાયના શરુઆતી લક્ષણો
ચોમાસામાં તાવ, શરદી, ઉધરસના કેસ વધી જતા હોય છે તેથી લોકો ડેન્ગ્યુને ઓળખવામાં પણ થાપ ખાઈ જાય છે. ડેન્ગ્યુની શરુઆતમાં પણ તાવ આવે છે પણ તેની સાથે અન્ય કેટલાક લક્ષણો પણ જોવા મળે છે. જે નીચે દર્શાવ્યા અનુસાર છે.
- આંખની પાછળના ભાગમાં દુખાવો થવો
- શરીર તુટે તેવો દુખાવો થવો.
- માથામાં દુખાવો થાય.
- સ્કિન પર લાલ નિશાન પડે.
- સ્નાયૂની સાથે હાડકા પણ દુખે.
- વધારે પડતો થાક લાગવો.
જો ચોમાસામાં તાવ સાથે આવા લક્ષણો જોવા મળે તો તેને વાયરસ તાવ સમજી દિવસો પસાર ન કરવા. તુરંત ડોક્ટરનો સંપર્ક કરી ડેન્ગ્યુ છે કે નહીં તે જાણવા માટેના ટેસ્ટ કરાવવા અને જરૂર જણાય તે સારવાર નિષ્ણાંતની મદદથી શરુ કરવી.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)