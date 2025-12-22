યુરિક એસિડને કારણે થાય છે દુખાવો, અપનાવો આ ઘરેલું ઉપાય, તત્કાલ મળશે આરામ
Uric Acid Home Remedies:કેટલાક ઘરેલું ઉપચાર એવા છે જે યુરિક એસિડના સ્તરમાં વધારો થવાની સમસ્યાને ઘણી હદ સુધી ઘટાડવામાં મદદરૂપ થઈ શકે છે. ચાલો જાણીએ આવા 5 અસરકારક ઘરેલું ઉપચાર વિશે જે યુરિક એસિડથી રાહત આપી શકે છે.
Trending Photos
Uric Acid Home Remedies: આજકાલ, ખોટી ખાવાની આદતો, તણાવ અને જીવનશૈલીના વિકારોને કારણે યુરિક એસિડની સમસ્યા સામાન્ય બની રહી છે. જ્યારે શરીરમાં યુરિક એસિડનું સ્તર વધે છે, ત્યારે સાંધામાં, ખાસ કરીને પગમાં દુખાવો, સોજો અને જડતા આવે છે. તેને સંધિવા પણ કહેવામાં આવે છે. જો સમયસર કાળજી લેવામાં ન આવે તો, આ સ્થિતિ ખૂબ જ પીડાદાયક બની શકે છે. જો કે, કેટલાક ઘરેલું ઉપાયો છે જે આ પીડા અને અગવડતાને ઘણી હદ સુધી ઘટાડવામાં મદદરૂપ થઈ શકે છે. ચાલો જાણીએ આવા 5 અસરકારક ઘરેલું ઉપાયો વિશે જે યુરિક એસિડથી રાહત આપી શકે છે.
યુરિક એસિડ ઘટાડવાના ઘરેલું ઉપાય (Home Remedies To Reduce Uric Acid)
1. એપલ સીડર વિનેગર
એપલ સીડર વિનેગર શરીરના pH સંતુલનને સુધારે છે અને યુરિક એસિડ દૂર કરવામાં મદદ કરે છે. તમે તેને તમારા રોજિંદા આહારમાં સેવન કરી શકો છો.
કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો:
એક ગ્લાસ નવશેકા પાણીમાં 1 ચમચી સફરજન સીડર સરકો ભેળવીને દિવસમાં બે વાર પીવો. ખાલી પેટે લેવામાં આવે તો તે વધુ અસરકારક રહે છે.
2. લીંબુ અને ગરમ પાણી
લીંબુમાં વિટામિન સી હોય છે, જે યુરિક એસિડને ઓગાળવા અને શરીરમાંથી બહાર કાઢવામાં સહાયક હોય છે. દરરોજ ગરમ પાણીમાં લીંબુ મિક્સ કરી સેવન કરો.
કઈ રીતે કરશો ઉપયોગ
સવારે ખાલી પેટ એક ગ્લાસ હુંફાળા પાણીમાં લીંબુનો રસ મિક્સ કરી પીવો
3. આમળા
આમળા એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ અને વિટામિન સીથી ભરપૂર હોય છે, જે યુરિક એસિડને કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરે છે. તેને પણ તમે ડાયટમાં સામેલ કરી શકો છો.
કઈ રીતે કરશો સેવન
એક ચમચી આમળા પાઉડર ગરમ પાણીની સાથે દરરોજ સવારે લો. તમે ઈચ્છો તો આમળાનું જ્યુસ પણ પી શકો છો.
4. આદુ અને હળદરનું મિશ્રણ
આદુ અને હળદર બંને કુદરતી બળતરા વિરોધી પદાર્થો છે. તે યુરિક એસિડને કારણે થતા સોજા અને દુખાવાને ઘટાડે છે.
ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો:
એક કપ પાણીમાં અડધી ચમચી હળદર અને થોડું આદુ ઉકાળો. ગાળીને પીવો.
આ દિવસમાં 1-2 વખત પી શકાય છે.
5. પુષ્કળ પાણી પીવો
પૂરતું પાણી પીવાથી કિડની સારી રીતે કાર્ય કરે છે અને વધારાનું યુરિક એસિડ શરીરમાંથી પેશાબ દ્વારા બહાર નીકળી જાય છે.
કેટલું પીવું:
દિવસભરમાં ઓછામાં ઓછું 8-10 ગ્લાસ પાણી પીવું.
નાળિયેર પાણી અથવા લીંબુ પાણી જેવા કુદરતી પીણાં પણ ફાયદાકારક છે.
સાવચેતી પણ મહત્વપૂર્ણ છે
હાઈ પ્રોટીન અને પ્યુરિનથી ભરપૂર ભોજન જેમ કે રેડ મીટ, માછલી, દાળ અને બીયરથી દૂર રહો.
સુગર અને જંક ફૂડથી અંતર રાખો
વજન કંટ્રોલમાં રાખો અને નિયમિત હળવી કસરત કરો.
જો તમને પણ યુરિક એસિડના કારણે પગમાં દુખાવો થઈ રહ્યો છે, તો આ ઘરેલું ઉપાયો તમારા માટે વરદાન સાબિત થઈ શકે છે. જો કે, જો દુખાવો લાંબા સમય સુધી રહે છે અથવા ખૂબ જ તીવ્ર હોય છે, તો ચોક્કસપણે ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરો.
ડિસ્ક્લેમર
આ લેખમાં આપવામાં આવેલી જાણકારીઓ પર અમે તે દાવો નથી કરી રહ્યાં કે સંપૂર્ણ સત્ય તથા સટીક છે. વધુ જાણકારી માટે તમે સંબંધિત ક્ષેત્રના નિષ્ણાંતની સલાહ લઈ શકો છો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે