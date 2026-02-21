Honey Bee: મધમાખીના ડંખથી શરીરમાં ઝેર ફેલાતું હોય ત્યારે જોવા મળતાં લક્ષણો, એક પણ લક્ષણ દેખાય તો પહોંચી જવું ડોક્ટર પાસે
Honey Bee Bite: મધમાખી કરડે તેને સામાન્ય ઘટના માનવામાં આવે છે પરંતુ એક નાનકડી મધમાખી ક્યારેય મોતનું કારણ બની જાય છે. ઘણા લોકોને મધમાખી કરડે પછી ઝેરી અસર થઈ શકે છે જેના કારણે મોત પણ થઈ શકે છે. મધમાખી કરડે પછી શરીરમાં આવા લક્ષણો જોવા મળે તો તુરંત ડોક્ટર પાસે સારવાર માટે પહોંચી જવું જોઈએ.
- ઘણા લોકોને મધમાખી કરડે પછી ઝેરી અસર થાય છે.
- મધમાખી કરડે પછી આવા લક્ષણો જોવા મળે તો તુરંત ડોક્ટર પાસે સારવાર માટે પહોંચી જવું.
- મધમાખી કરડે પછી તુરંત શું કરવું ?
Trending Photos
Honey Bee Bite: ઝાડ પર, ઘરની આસપાસ મધમાખી મધપૂડો બનાવે છે. કોઈ કારણોસર જ્યારે મધપૂડો તુટે કે કોઈ મધમાખીને છંછેડે તો પછી મધપૂડામાંથી મધમાખીઓ ઉડવા લાગે છે અને આ સ્થિતિમાં મધમાખી કોઈપણ વ્યક્તિને કરડી શકે છે. મધમાખી કરડે તો ભયંકર બળતરા, દુખાવો ઉપડે છે અને ડંખ હોય તે જગ્યાએ સોજો આવી જાય છે. મધમાખી કરડે તેની પીડા મોટાભાગે થોડા સમયમાં દુર થઈ જાય છે પરંતુ કેટલાક લોકો માટે મધમાખી જીવલેણ સાબિત થઈ શકે છે.
એવી ઘણી ઘટનાઓ વિશે તમે પણ સાંભળ્યું હશે જેમાં મધમાખીના ડંખ પછી વ્યક્તિનું મોત થયું હોય. થોડા સમય પહેલા અભિનેત્રીના પૂર્વ પતિ સંજય કપૂરનું મોત થયું હતું તેમાં પણ એવું સામે આવ્યું હતું કે મધમાખીના કારણે તેનું મોત થયું હતું. તો તમને પણ જણાવી દઈએ કે મધમાખીનો ડંખ કેટલીક સ્થિતિમાં જીવલેણ સાબિત થઈ શકે છે. તો ચાલો આજે જાણીએ મધમાખી કરડે પછી તેની ઝેરી અસર થતી હોય ત્યારે કેવા લક્ષણો જોવા મળે છે. આ લક્ષણો જોવા મળે તો તુરંત સારવાર માટે પહોંચી જવું જોઈએ.
મધમાખીમાં ઝેર ક્યાંથી આવે ?
મધમાખીના મધપૂડામાંથી મળતું મધ સ્વાસ્થ્ય માટે અમૃત હોય છે. તો પછી જે મધ મધમાખી બનાવે છે તેની અંદર જીવ લઈ શકે તેવું ઝેર ક્યાંથી આવે ? તેવો પ્રશ્ન થતો હોય તો તેનો જવાબ છે કે મધમાખી સહિત લાલ કીડી, વીંછી, ભરમી સહિતના જંતુઓના ડંખમાં ફોર્મિક એસિડ હોય છે. જ્યારે મધમાખી કરડે છે ત્યારે તેના ડંખના માધ્યમથી એસિડ શરીરમાં પહોંચી જાય છે. જેના કારણે સ્કિન સોજી જાય છે, દુખાવો કે બળતરા થાય છે. સામાન્ય રીતે ડંખની અસર એક કે બે દિવસ રહે છે.
મધમાખીના ડંખ પછી જોવા મળતાં ગંભીર લક્ષણો
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર મધમાખીના ડંખથી સામાન્ય સ્થિતિમાં એક કે બે દિવસમાં બધું નોર્મલ થઈ જાય છે પરંતુ કેટલાક કેસમાં દર્દીની સ્થિતિ ખરાબ પણ થઈ શકે છે. આવા કેસમાં દર્દીને ડંખ પછી કેટલાક લક્ષણોનો અનુભવ થાય છે. મધમાખી કરડે પછી શરીરમાં આવા ફેરફાર કે લક્ષણો જણાય તો દર્દીએ તુરંત સારવાર લેવી જોઈએ.
એલર્જી
જો મધમાખીના ડંખ પછી શરીરમાં એલર્જી જેવા લક્ષણો જોવા મળે તે એક કરતાં વધારે મધમાખી કરડે તો વ્યક્તિને તુરંત સારવારની જરૂર પડે છે. આ સ્થિતિમાં સારવાર ન મળે તો જીવ જોખમમાં મુકાઈ શકે છે.
શ્વાસ લેવામાં સમસ્યા
મધમાખીના ડંખ પછી બળતરા તો થાય છે પરંતુ તે થોડા સમયમાં ધીરે ધીરે ઓછી થવા લાગે છે. પરંતુ જો વ્યક્તિને ડંખના કલાકો પછી કે ફર્સ્ટ એડ લીધા પછી પણ બળતરા ન મટે અને તેને શ્વાસ લેવામાં સમસ્યા થવા લાગે તો તુરંત સારવાર માટે લઈ જવા.
જીભમાં સોજો
મધમાખી કરડે પછી તેની ઝેરી અસર થતી હોય તો વ્યક્તિને જીભમાં અથવા ગળામાં સોજો આવી જાય છે. આ સિવાય વ્યક્તિ બેભાન થવા લાગે તો પણ તુરંત હોસ્પિટલ પહોંચી જવું.
ડંખની જગ્યાએ લાલ નિશાન
મધમાખી ડંખ મારે ત્યાં લાલ નિશાન થઈ જાય છે અને સોજો પણ આવી જાય છે. આ સોજો ધીરેધીરે ઓછો થાય છે પરંતુ જો સોજો અને લાલા નિશાન ઓછા થવાને બદલે વધવા લાગે અથવા 2 દિવસ પછી પણ સોજો ન ઉતરે તો તે ગંભીર લક્ષણ હોય શકે છે.
સીરિયસ રિએક્શન
મધમાખી કરડે પછી દર્દીને સીરિયસ એલર્જી રિએકશન થઈ જાય તો તે મોતનું કારણ બની શકે છે. જેમકે સ્કિન પર તીવ્ર ખંજવાળ શરુ થઈ જવી અને સ્કિન પીળી પડી જવી. મધમાખી કરડે પછી શરીરમાં ગંભીર એલર્જી પ્રતિક્રિયા જોવા મળે તો તુરંત સારવાર લેવી.
બ્લડ પ્રેશર ઘટી જવું
વ્યક્તિને મધમાખી કરડે પછી તેનું બ્લડ પ્રેશર ઓછું થઈ જાય તો તે સ્થિતિમાં હાર્ટ એટેક પણ આવી શકે છે. તેથી બીપી લો થઈ જાય તો તુરંત સારવાર માટે જવું.
મધમાખી કરડે પછી તુરંત શું કરવું ?
ઉપર જણાવ્યાનુસારની ગંભીર સ્થિતિથી બચવાનો ઉપાય છે કે મધમાખી કરડે પછી યોગ્ય પ્રાથમિક સારવાર લેવી. જેના માટે મધમાખી કરડી હોય ત્યાંથી તુરંત ડંખ કાઢી લેવો, તેનાથી શરીરમાં ઝેર ફેલાતું અટકે છે. ડંખ હોય તે જગ્યાને એન્ટીસેપ્ટિકથી સાફ કરવી. ઘરમાં એન્ટી સેપ્ટિક ક્રીમ હોય તો પણ લગાડી શકો છો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે