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Cancer: કેન્સર કેવી રીતે શરુ થાય ? શરીરમાં કેવી રીતે વધે અને કેવી રીતે ફેલાય કેન્સરના સેલ્સ જાણો

Cancer: કેન્સરની વાત આવે એટલે મનમાં ડર ઊભો થાય છે. આ બીમારી જટીલ છે અને અનેક લોકો એવા હોય છે જેમને કેન્સર શરીરમાં ફેલાય પછી તો બીમારી વિશે ખબર પડે છે. જો કે કેન્સર અચાનક થતી સમસ્યા નથી. કેન્સર શરીરમાં શરુ થાય પછી ધીરેધીરે વધે છે. કેન્સર શરીરમાં ઉત્પન્ન થવાથી લઈ શરીરમાં ફેલાવાની પ્રક્રિયા કેવી રીતે થાય છે ચાલો જાણીએ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 11, 2026, 11:47 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 11:47 AM IST
Cancer: કેન્સર કેવી રીતે શરુ થાય ? શરીરમાં કેવી રીતે વધે અને કેવી રીતે ફેલાય કેન્સરના સેલ્સ જાણો
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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