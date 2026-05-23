/Hantavirus: હંતા વાયરસ કેટલો ઘાતક ? કોરોનાની જેમ આ વાયરસનો ચેપ લાગે ? હંતા વાયરસ વિશે મહત્વની જાણકારી

Hantavirus: હંતા વાયરસ છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ચર્ચામાં છે. કોરોના વાયરસનો પ્રકોપ જોયા પછી જ્યારે પણ કોઈ વાયરસનું નામ આવે છે ત્યારે લોકોના મનમાં કેટલાક પ્રશ્નો ઊભા થાય છે. જેમકે આ વાયરસ કેવી રીતે ફેલાય છે? વાયરસની સારવાર કેવી રીતે કરવી ?વાયરસના લક્ષણો શું છે વગેરે. હંતા વાઇરસના કેસ જ્યારથી સામે આવ્યા છે ત્યારથી લોકોના મનમાં હંતા વાયરસને લઈને પણ આવા જ પ્રશ્નો ઊભા થયા છે. જો તમે પણ હંતા વાયરસ વિશે સાંભળ્યું છે પરંતુ તમને આ વાયરસ વિશે ખબર નથી તો ચાલો તમને જણાવી દઈએ હંતા વાયરસ વિશે જાણવા જેવી દરેક વાત.
હંતા વાયરસના કેસ
હંતા વાઇરસની પુષ્ટિ એક લક્ઝરી ક્રુઝ શીપમાં બીમાર પડેલા લોકોના કારણે થઈ.. ડચ ઝંડા વાળા એક ક્રુઝ શીપમાં લોકોને શ્વાસ સંબંધિત રહસ્યમયી બીમારી થઈ.. જેમાં હંતા વાયરસ ફેલાવવાની પુષ્ટિ થઈ. આ ક્રુઝમાં સવાર 8 લોકોને આ રહસ્યમયી બીમારી થઈ હતી જેમાંથી 5 લોકોમાં હંતા વાયરસની પુષ્ટિ થઈ છે અને 3 લોકોના મોત થઈ ચૂક્યા છે. આ ઘટના પછીથી હંતા વાઇરસ ચર્ચામાં છે.
હંતા વાયરસ માણસથી માણસમાં ફેલાય ?
સૌથી મોટો પ્રશ્ન લોકોના મનમાં એ છે કે હંતા વાયરસ કોરોના વાયરસની જેમ માણસથી માણસમાં ફેલાય છે કે કેમ ? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે હંતા વાયરસ દર્દીના સંપર્કમાં આવવાથી ફેલાતો નથી, દર્દીની પાસે બેસવાથી કે તેને અડવાથી પણ હંતા વાયરસ ફેલાતો નથી. હંતા વાયરસ આ વાયરસથી પ્રભાવિત ઉંદરના સંપર્કમાં આવવાથી, ઉંદરના કરડવાથી કે પછી ઉંદરના મળ મૂત્ર વાળી જગ્યાએ હાથ અડી ગયા પછી તે હાથ આંખ, નાક કે ચહેરાને અડાડવામાં આવે તો વાયરસ ફેલાઈ શકે છે. એટલે કે હંતા વાઇરસ હજુ સુધી માણસથી માણસમાં ફેલાતો નથી. તે સંક્રમિત ઉંદરના સંપર્કમાં આવવાથી ફેલાય છે.
હંતા વાયરસ થઈ જાય તો શું થાય ?
જો હંતા વાયરસનો ચેપ કોઈ વ્યક્તિને લાગે તો વ્યક્તિને શ્વાસ સંબંધિત સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. હંતા વાઇરસના કારણે ફેફસા પર ગંભીર અસર પણ થાય છે. કેટલાક કેસમાં દર્દીના ફેફસામાં પાણી ભરાઈ જાય છે અને તેના કારણે વ્યક્તિનું મોત પણ થઈ શકે છે.
હંતા વાઇરસના લક્ષણો
હંતા વાયરસ પ્લોમનરી સિન્ડ્રોમ છે જેમાં થાક લાગવો, તાવ આવવો અને સ્નાયુમાં દુખાવા જેવી ફરિયાદ થાય છે. શરૂઆતમાં લક્ષણો નોર્મલ ફ્લુ જેવા દેખાય છે પરંતુ આ વાયરસના કારણે ફેફસા અને કિડની ડેમેજ થઈ શકે છે. હંતા વાયરસનો ચેપ લાગ્યા પછી આઠ કલાકમાં તેના લક્ષણો દેખાવા લાગે છે.
હંતા વાયરસ ચિંતાનો વિષય એટલા માટે છે કે આ વાયરસથી બચવાની કોઈપણ પ્રકારની દવા કે રસી ઉપલબ્ધ નથી. આ વાયરસનો ચેપ લાગે તો બીમારીથી બચવા માટે સપોર્ટિંગ કેરની જરૂર પડે છે.
