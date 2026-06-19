/પુરૂષોમાં પણ વધી રહ્યો છે થાઇરોઇડનો ખતરો, આ લક્ષણોને ભૂલમાં પણ ન કરો નજરઅંદાજ

Thyroid Symptoms: થાઇરોઇડ આજના સમયમાં એક સામાન્ય બીમારી બની ગઈ છે. ઘણા લોકો માને છે કે થાઇરોઇડ માત્ર મહિલાઓને થાય છે, પરંતુ તેવું નથી. કારણ કે તેના લક્ષણ પુરૂષોમાં પણ જોવા મળી રહ્યાં છે. તેનું કારણ ખરાબ લાઇફસ્ટાઇલ, ચિંતા, અનિયમિત ખાનપાન અને ઓટોઇમ્યુન બીમારીઓને કારણે પુરૂષોમાં થાઇરોઇડ ડિસઓર્ડરનો ખતરો વધી રહ્યો છે. સૌથી મોટી સમસ્યા છે કે પુરૂષો હંમેશા તેના શરૂઆતી લક્ષણોને સામાન્ય નબળાઈ કે વધતી ઉંમર સમજી નજરઅંદાજ કરે છે, જેનાથી સ્થિતિ ગંભીર બની જાય છે.
પુરૂષોમાં જોવા મળતા થાઇરોઇડના લક્ષણ
વજન વધવું
જો તમારૂ વચન અચાનક વધી રહ્યું છે તો તેને નજરઅંદાજ કરશો નહીં. કારણ કે થાઇરોઇડ થવા પર વજન વધવા લાગે છે અને પુરૂષોનું ફિગર વધારે ખરાબ લાગે છે.
સતત થાકનો અનુભવ થવો
ઊંઘમાં સમસ્યા થાય છે, જેથી આરામ થઈ શકતો નથી. કામ પર જવાનું મન કરતું નથી, જેથી પરેશાની થવા લાગે છે. કામમાં મન ન લાગવું થાઇરોઇડનો શરૂઆતી સંકેત હોઈ શકે છે.
વાળ ખરવા
જો અચાનક વાળ ખરવા લાગે તો પણ તે થાઇરોઇડનો સંકેત હોઈ શકે છે. જો તમારા વાળ વધુ ખરી રહ્યાં છે તો આવું હોર્મોન અસંતુલન થવાને કારણે થઈ શકે છે. ઘણીવાર લોકોના માથામાં ટાલ પણ પડી જાય છે.
જડતાની સમસ્યા
શરીરમાં દુખાવો, સ્નાયુઓમાં નબળાઈ અને સાંધા જકડાઈ જવાની સમસ્યા થાય છે. જો તમારા શરીરમાં પણ આવા સંકેત જોવા મળે તો તેને નજરઅંદાજ ન કરો.
ધ્યાન કેન્દ્રીત કરવામાં મુશ્કેલી
થાઇરોઇડમાં લોકોની ધ્યાન કેન્દ્રીત કરવાની શક્તિ ઓછી થવા લાગે છે. યાદશક્તિ નબળી પડવી, ભૂલી જવું અને એકાગ્રતામાં કમી પણ થાઇરોઇડના લક્ષણ હોઈ શકે છે.
થાઇરોઇડથી બચવા માટે શું કરવું?
જો તમે આ બીમારીથી બચવા ઈચ્છો છો તો તમારા આહાર પર ધ્યાન આપો. સાથે નિયમિત વ્યાયામ કરો અને ધૂમ્રપાનથી દૂર રહો. નિયમિત સમયે તમારૂ હેલ્થ ચેકઅપ કરાવતા રહો.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ સમાચાર લખવામાં અમે સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. જો તમને કોઈ સમસ્યા હોય તો તમે સંબંધિત ડોક્ટરની સલાહ લઈ શકો છો.