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Rabies Injection Dose:કુતરું કરડે પછી 28 દિવસની અંદર કેટલા ઈન્જેકશન કેવી રીતે લેવા પડે જાણો

Rabies Injection Dose: પિટબુલ ડોગના હુમલાનો વીડિયો વાયરલ થયા પછી ફરી એકવાર રેબીઝ અંગે પણ ચર્ચા શરુ થઈ છે. રેબીઝ એટલે કે હડકવા જીવલેણ સ્થિતિ છે. કુતરા, બિલાડી, વાંદરા સહિતના પ્રાણીના કરડવાથી રેબીઝ થવાનું જોખમ વધી શકે છે. કુતરાના કરડ્યા પછી કેટલા સમયે રેબીઝના લક્ષણો દેખાય અને માણસમાં હડકવાના લક્ષણો કેવા હોય ચાલો જાણીએ.

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 14, 2026, 01:41 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 01:48 PM IST
Rabies Injection Dose:કુતરું કરડે પછી 28 દિવસની અંદર કેટલા ઈન્જેકશન કેવી રીતે લેવા પડે જાણો
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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