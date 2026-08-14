/Rabies Injection Dose:કુતરું કરડે પછી 28 દિવસની અંદર કેટલા ઈન્જેકશન કેવી રીતે લેવા પડે જાણો

Rabies Injection Dose: સોશિયલ મીડિયા પર પટિયાલાના દંપતિ પર પિટબુલ ડોગે કરેલા હુમલાનો વીડિયો વાયરલ થયો ત્યારથી લોકોમાં ડોગ બાઈટ અને રેબીઝ સંબંધિત પ્રશ્નો ઊભા થવા લાગ્યા છે. કુતરાના કરડવાથી રેબીઝ થવાનું જોખમ વધે છે. જો કે રેબીઝ એવી સમસ્યા છે જેના લક્ષણો તુરંત જોવા મળતાં નથી. એટલે કે ડોગ બાઈટ પછી તુરંત સારવાર લીધા પછી પણ 1 થી 3 મહિના સુધી સાવધાન રહેવું જરૂરી છે.
રેબીઝના લક્ષણો
જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર માણસમાં હડકવાના લક્ષણો ડોગ બાઈટના 1 થી 3 મહિના સુધીમાં જોવા મળે છે. ઘણીવાર તો લાંબા સમય પછી પણ રેબીઝના લક્ષણો દેખાય છે. રેબીઝ થવાનું જોખમ અને ઝડપ કુતરાએ કઈ જગ્યાએ બટકું ભર્યું છે અને ઘા કેટલો ઊંડો છે તેના પર પણ આધાર રાખે છે. આ અંગેની જાણકારી વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠને પણ આપી છે.
રેબીઝની ઝડપી અસર ક્યારે થાય ?
જાણકારી અનુસાર માણસમાં રેબીઝની અસર ઝડપથી ત્યારે થઈ શકે છે જ્યારે કુતરું ચહેરા પર, ગરદન પાસે કે માથાની નજીકની જગ્યાએ બચકું ભરે. આ સ્થિતિમાં મગજ સુધી વાયરસ ઝડપથી પહોંચી શકે છે. આ સ્થિતિમાં ઘટનાના 2 સપ્તાહમાં પણ રેબિઝના લક્ષણો જોવા મળી શકે છે.
કુતરું કરડે પછી શું કરવાથી હડકવા ન થાય ?
કુતરું કરડે પછી રેબીઝ ન થાય તે માટે જરૂરી છે કે તુરંત ઈન્જેકશન લેવામાં આવે. કુતરું કરડે તો તુરંત વહેતા પાણી નીચે ઘા સાફ કરવો અને નજીકની હોસ્પિટલ સારવાર માટે પહોંચી જવું. કોઈ ઘરેલુ ઉપાય અપનાવવા નહીં. ડોક્ટરને ઘટના વિશે જણાવી તુરંત એન્ટી રેબીઝ વેક્સીન અને ટેટનસ ઈંજેકશન લેવું.
રેબીઝ વેક્સીનના કેટલા ઈન્જેકશન લેવાના હોય ?
પહેલાના સમયમાં રેબીઝ માટે 14 ઈન્જેકશન લેવા પડતા હતા. પરંતુ હવે કુતરા કે અન્ય કોઈપણ પ્રાણીના કરડવા પર એન્ટી રેબીઝ વેક્સનના 5 ડોઝ આપવામાં આવે છે. આ ઈન્જેકશન પેટમાં નથી અપાતા, એન્ટી રેબીઝ વેક્સીન હાથમાં કે સાથળના સ્નાયૂમાં આપે છે. ઈન્જેકશનના ડોઝ આ રીતે હોય છે.
પહેલો ડોઝ - કુતરું કરડે પછી તુરંત
બીજો ડોઝ - ઘટનાના 3 દિવસે
ત્રીજો ડોઝ - ડોગ બાઈટના 7 માં દિવસે
ચોથો ડોઝ- ડોગ બાઈટના 14 દિવસે
પાંચમો ડોઝ - કુતરું કરડ્યું હોય તેના 28 માં દિવસે
જો કે ઈન્જેકશનના શેડ્યુલ અલગ અલગ પણ હોય શકે છે. ઘાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને ડોક્ટર ઈન્જેકશનના ડોઝ નક્કી કરે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)