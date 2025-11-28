Cashew Benefits: 1 દિવસમાં કેટલા કાજુ ખાવા જોઈએ ? જાણી લો કેવી રીતે કાજુ ખાવાથી વધારે ફાયદો થાય
Cashew Benefits: બધા જ ડ્રાયફ્રુટમાંથી કાજુ સૌથી વધુ ટેસ્ટી હોય છે. તેથી ખાવામાં તેની માત્રા ઘણીવાર વધી પણ જાય છે. પરંતુ જો તમારે કાજુથી થતા ફાયદાનો લાભ લેવો હોય તો મર્યાદિત માત્રામાં કાજુ ખાવા જોઈએ. આજે તમને જણાવીએ એક દિવસમાં કેટલા કાજુ ખાઈ શકાય છે.
Cashew Benefits: ઠંડીમાં શરીરને ગરમ રાખવાથી લઈને ઇમ્યુનિટી બુસ્ટ કરવામાં કાજુ મદદ કરે છે. કાજુ ખાવામાં પણ સ્વાદિષ્ટ હોય છે અને તે શરીરને શક્તિ પણ આપે છે. ડ્રાયફ્રુટમાં કાજુ અને કિસમિસનો સ્વાદ સૌ કોઈને ભાવે છે. કાજુનો ઉપયોગ સ્નેકીંગમાં પણ થતો હોય છે. કાજુને અલગ અલગ ફ્લેવરમાં પણ તૈયાર કરી શકાય છે અને પ્લેન કાજુ પણ ખાઈ શકાય છે. ઘણા લોકો કાજુને રોસ્ટ કરી તેમાં મસાલા ઉમેરીને પણ ખાતા હોય છે. કાજુ ખાવાથી ફાયદા ચોક્કસથી થાય છે પરંતુ કાજુ ખાતા પહેલા એવા જ જાણવી જરૂરી છે કે એક દિવસમાં કેટલા કાજુ ખાવા જોઈએ અને કાજુ ખાવાથી કેવા ફાયદા થાય છે.
એક દિવસમાં કેટલા કાજુ ખાઈ શકાય ?
કાજુનો સ્વાદ એવો હોય છે કે એકવાર ખાવાનું શરૂ થાય તો મન ભરાતું નથી. પરંતુ રોજ કાજુ ખાવા હોય તો મર્યાદિત માત્રામાં જ કાજુ ખાવા જોઈએ. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર એક દિવસમાં ચારથી પાંચ કાજુ જ ખાવા જોઈએ કાજુ જ ખાવા જોઈએ. નાના બાળકોને રોજ બે કાજુ ખવડાવી શકાય છે. જો આટલી માત્રામાં કાજુ ખાશો તો ફાયદો પણ થશે અને ભૂખ પણ કંટ્રોલ થશે.
કાજુ કેવી રીતે ખાવા ?
કાજુને રોજ કાચા ખાઈ શકાય છે જો તમારે તેનો સ્વાદ વધારવો હોય તો તેને થોડા શેકી અને મીઠું ઉમેરીને પણ ખાઈ શકો છો. નાના બાળકોને કાજુ આપવા હોય તો મધ સાથે આપી શકાય છે. કોઈપણ વ્યક્તિ મધ સાથે કાજુ ખાઈ શકે છે. કાજુ અને મધ ખાવાથી ગટ હેલ્થ સુધરે છે. મધ અને કાજુ ખાવાથી બાળકોનું વજન પણ વધે છે. કાજુ અને મધ ખાવાથી શરીરને હેલ્દી ફેટ પણ મળે છે અને ત્વચા પણ હાઇડ્રેટ રહે છે.
કાજુ ખાવાથી થતા ફાયદા
- રોજ કાજુ ખાવાથી શરીરમાં ઝીંકની ખામી હોય તો તે દૂર થાય છે અને રોગપ્રતિકારક ક્ષમતા સુધરે છે.
- કાજુ હાર્ટ હેલ્થ માટે ફાયદાકારક છે, તે ગુડ કોલેસ્ટ્રોલ વધારવામાં મદદ કરે છે. કાજુ વિટામિન ઈથી ભરપૂર હોય છે જે સ્કીનને હેલ્ધી રાખે છે.
- કાજુ પાચન અને પેટ માટે સારા છે, તેમાં ડાયેટરી ફાઇબર હોય છે જે પાચન તંત્રને ઠીક કરવામાં મદદ કરે છે.
- કાજુથી શરીરને કેલ્શિયમ ભરપૂર માત્રામાં મળે છે. કાજુમાં સારી માત્રામાં મેગ્નેશિયમ હોય છે જે હાડકાને મજબૂત બનાવવામાં મદદ કરે છે.
- કાજુ મગજ માટે પણ સારા ગણાય છે. કાજુમાં પ્રોટીન અને હેલ્ધી ફેટ હોય છે.
