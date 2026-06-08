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ખાધા-પીધા વગર કેટલા દિવસ જીવી શકે છે મનુષ્ય, જાણો ક્યારે શરીર છોડી દે છે સાથ અને કેવી રીતે થાય છે મોત?

Human Survive Without Food: માનવ શરીરની પોતાની એક ચોક્કસ અને મર્યાદિત આંતરિક ક્ષમતા હોય છે, જેના કારણે તે અન્ન-પાણી ન મળવા છતાં પણ થોડા સમય સુધી જીવન ટકાવી રાખવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ચાલો જાણીએ કે માણસનું મૃત્યુ ક્યારે થાય છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 08, 2026, 11:41 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 11:41 PM IST
ખાધા-પીધા વગર કેટલા દિવસ જીવી શકે છે મનુષ્ય, જાણો ક્યારે શરીર છોડી દે છે સાથ અને કેવી રીતે થાય છે મોત?

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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ખાધા-પીધા વગર કેટલા દિવસ જીવી શકે છે મનુષ્ય, જાણો ક્યારે શરીર છોડી દે છે સાથ?
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