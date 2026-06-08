/ખાધા-પીધા વગર કેટલા દિવસ જીવી શકે છે મનુષ્ય, જાણો ક્યારે શરીર છોડી દે છે સાથ અને કેવી રીતે થાય છે મોત?

Human Survive Without Food: કુદરતે મનુષ્યના શરીરની રચના ખૂબ જ જટિલ અને મજબૂત બનાવી છે. જ્યારે પણ કોઈ વ્યક્તિ કોઈ અકસ્માત કે મજબૂરીના કારણે એવી પરિસ્થિતિમાં ફસાઈ જાય છે જ્યાં ખોરાક અને પાણીનું એક ટીપું પણ નસીબ નથી થતું, ત્યારે આપણું શરીર જીવતું રહેવા માટે આંતરિક સ્તરે એક જંગ શરૂ કરી દે છે. પરંતુ આ સહનશક્તિની પણ પોતાની એક છેલ્લી મર્યાદા હોય છે, જેને પાર કરતાની સાથે જ મૃત્યુ નિશ્ચિત થઈ જાય છે. વૈજ્ઞાનિક અને મેડિકલ રિસર્ચના આંકડાઓ દ્વારા એ સમજવું ખૂબ જ રસપ્રદ છે કે, અન્ન અને જળ વિના આપણું શરીર આખરે કેટલા દિવસો સુધી પોતાની અંદર જીવનની જ્યોતને પ્રજ્વલિત રાખી શકે છે. ચાલો જાણીએ.
પાણી વિના કેટલા દિવસ જીવી શકે છે માણસ
માણસને જીવતા રહેવા માટે ખોરાક કરતા પાણીની વધુ જરૂર હોય છે. મેડિકલ સાયન્સના જણાવ્યા અનુસાર, સામાન્ય પરિસ્થિતિઓમાં એક સ્વસ્થ માણસ પાણી વિના માત્ર 3 થી 5 દિવસ સુધી જ જીવતો રહી શકે છે. પાણીની અછત એટલે કે ડિહાઇડ્રેશન થતા જ આપણા શરીરની અંદર રહેલું લોહી ઘટ્ટ થવા લાગે છે અને કોષોમાં ઓક્સિજનનો પુરવઠો બંધ થઈ જાય છે. પાણી વિના માત્ર 3 દિવસ પસાર થતાં જ શરીરના મુખ્ય અંગો, ખાસ કરીને માણસનું મગજ, ઝડપથી કામ કરવાનું બંધ કરી દે છે, જેનાથી માણસ બેભાન થવા લાગે છે.
જ્યારે શરીરને સતત કેટલાક દિવસો સુધી પાણી મળતું નથી, ત્યારે આંતરિક તંત્ર સંપૂર્ણપણે તૂટી જાય છે. કિડની લોહીને સાફ કરવાનું બંધ કરી દે છે, જેના કારણે શરીરમાં ઝેરી તત્વો વધવા લાગે છે. પાણીની ભારે અછતના કારણે શરીરના તમામ જરૂરી અંગો એક પછી એક કામ કરવાનું બંધ કરી દે છે, જેને મેડિકલ સાયન્સની ભાષામાં 'મલ્ટિપલ ઓર્ગન ફેલિયર' કહેવામાં આવે છે. આ સ્થિતિમાં પહોંચ્યા પછી માણસનું બચવું અશક્ય બની જાય છે અને 3 થી 5 દિવસની અંદર જ વ્યક્તિ તરફડીને મૃત્યુ પામે છે.
પાણી મળતું રહે તો...
જો કોઈ માણસને ખોરાક ન મળે પરંતુ પૂરતી માત્રામાં પીવાનું શુદ્ધ પાણી મળતું રહે, તો તેનું શરીર માત્ર ઉર્જાના અભાવમાં ઘણો લાંબો સમય વિતાવી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં એક સામાન્ય માણસ લગભગ 1 થી 2 મહિના એટલે કે આશરે 30 થી 60 દિવસ સુધી ખોરાક વિના પણ જીવતો રહી શકે છે. ખોરાકના અભાવમાં શરીરને જીવંત રાખવા માટે આપણું તંત્ર પેટમાં જમા થયેલી જૂની ચરબી અને ઉર્જાના અન્ય સ્ત્રોતોનો ઉપયોગ કરવા લાગે છે, જેનાથી બહારના ખોરાક વિના પણ હૃદયના ધબકારા ચાલુ રહે છે.
ચરબી અને સ્નાયુઓને ઓગાળીને ઉર્જા બનાવે છે સિસ્ટમ
ખોરાક ન મળવા પર શરીરના કામ કરવાની પદ્ધતિ સંપૂર્ણપણે બદલાઈ જાય છે. બહારથી એનર્જી ન મળવાને કારણે સૌથી પહેલા શરીરમાં રહેલું ગ્લુકોઝ ખતમ થઈ જાય છે. આ પછી આપણું તંત્ર પોતાની જાતને બચાવવા માટે પહેલા શરીરમાં જમા થયેલી ફેટ એટલે કે ચરબીને ઓગાળવાનું શરૂ કરે છે. જ્યારે ફેટ પણ સંપૂર્ણપણે ખતમ થઈ જાય છે, ત્યારે શરીર પોતાના જ સ્નાયુઓના પ્રોટીનને ઓગાળીને જરૂરી ઉર્જા બનાવવા લાગે છે. આ પ્રક્રિયાના કારણે માણસનું આખું શરીર અંદરથી ખૂબ જ નબળું અને હાડપિંજર જેવું થવા લાગે છે.
વજન ઘટવાની સાથે જ હૃદયના ધબકારા બંધ થઈ જાય છે
ભૂખમરાના આ છેલ્લા તબક્કામાં જ્યારે શરીરનું કુલ વજન ઘટીને તેના મૂળ વજન કરતાં લગભગ 18 થી 20 ટકા જેટલું ઓછું થઈ જાય છે, ત્યારે મૃત્યુનો ખતરો તોળાવા લાગે છે. આ હદે વજન ઘટવાથી શરીરની અંદર ભયંકર કુપોષણ ફેલાઈ જાય છે અને આંતરિક અંગોની તાકાત સંપૂર્ણપણે ખતમ થઈ જાય છે. સ્નાયુઓ ઓગળવાને કારણે હૃદયની દીવાલો ખૂબ જ નબળી પડી જાય છે અને અંતે અચાનક હૃદયના ધબકારા બંધ થવાથી (હાર્ટ ફેલિયર) માણસનું તરફડીને મોત થાય છે.
હવામાન અને શારીરિક બાંધા પર ટકેલો છે છેલ્લો સમય
ભૂખ અને તરસ સામે લડવાની આ સમયમર્યાદા દરેક માણસ માટે બિલકુલ એકસરખી હોતી નથી, પરંતુ તે કેટલાક મુખ્ય પરિબળો પર આધાર રાખે છે. જે લોકોના શરીરનું વજન થોડું વધારે હોય છે અથવા જેમાં ફેટનું પ્રમાણ વધુ હોય છે, તેઓ ખૂબ પાતળા લોકોની સરખામણીમાં વધુ દિવસો સુધી ભૂખ્યા રહી શકે છે. આ ઉપરાંત બાળકો અને વૃદ્ધોની સહનશક્તિ પુખ્ત વયના પુરુષો અને મહિલાઓની સરખામણીમાં ઘણી ઓછી હોય છે. અતિશય ગરમીની ઋતુ હોવા પર પરસેવા દ્વારા શરીરનું પાણી ઝડપથી સુકાઈ જાય છે, જેનાથી મૃત્યુ વહેલું થઈ શકે છે.