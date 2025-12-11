કેટલી વાર પહેર્યા બાદ ધોવા જોઈએ મોજા, એક્સપર્ટે જણાવ્યું
Sock Wash: દેખીતી રીતે સ્વચ્છ વસ્તુ ફરીથી પહેરવાથી સ્વાસ્થ્ય માટે મોટો ખતરો ઉભો થઈ શકે છે. દિવસભર એટલી બધી ગંદકી અને જંતુઓ એકઠા થાય છે કે તેને ફરીથી પહેરવાથી ચેપ અને દુર્ગંધનું જોખમ ઝડપથી વધી શકે છે. જાણો શા માટે મોજાં ક્યારેય ફરીથી પહેરવા જોઈએ નહીં.
Sock Wash: આપણામાંથી મોટાભાગના લોકો સરળતાથી જીન્સ, ટી-શર્ટ અથવા જેકેટ ફરીથી પહેરી લે છે કારણ કે તે ખાસ ગંદા દેખાતા નથી. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે તમારા કપડામાં એક વસ્તુ એવી છે જે ધોયા વિના ફરીથી પહેરવી જોઈએ નહીં, છતાં તમે તેને ઘણી વખત પહેરો છો? આ વાંચીને, તમે કદાચ વિચારી રહ્યા હશો કે તે વસ્તુ શું છે. જો તમે આશ્ચર્ય પામી રહ્યા છો, તો તમારા મગજ પર વધુ ભાર ન આપો, કારણ કે અમે તમને કહીશું: મોજાં મોજાં છે.
આખો દિવસ પગ જૂતામાં બંધ... ફરતા ફરતા, પરસેવો, ધૂળ, અને પછી, જ્યારે તમે તેને ઉતારો છો, ત્યારે મોજાંમાંથી નીકળતી દુર્ગંધ તમારા નાકમાં આવે છે, ત્યારે તમને આશ્ચર્ય થાય છે કે આ કેવી રીતે થાય છે. ઘણા લોકો તેમને જીન્સ અને ટી-શર્ટની જેમ ફરીથી પહેરે છે, પરંતુ મારા પર વિશ્વાસ કરો... એકવાર તમે જાણશો કે મોજાં આટલી ઝડપથી ગંદા અને દુર્ગંધયુક્ત કેમ થાય છે, તો તમે કદાચ તેના વિશે ફરી ક્યારેય વિચારશો નહીં! મોજાં એકદમ સારા દેખાતા હોય છે, પણ દિવસભર તેમની અંદર શું જમા થાય છે તે સાંભળીને કોઈ પણ ચોંકી જશે.
તો ચાલો જાણીએ કે મોજાંમાંથી આટલી ઝડપથી દુર્ગંધ કેમ આવે છે. ગંદા મોજાં ફરીથી પહેરવાથી કઈ સમસ્યાઓ ઊભી થઈ શકે છે? અને તમારા પગ અને મોજાંને યોગ્ય રીતે કેવી રીતે સાફ કરવા?
મોજામાંથી આટલી ઝડપથી દુર્ગંધ કેમ આવે છે?
- પગમાં મોટી સંખ્યામાં પરસેવો ઉત્પન્ન કરતી ગ્રંથીઓ હોય છે. પરસેવામાંથી ગંધ આવતી નથી, પરંતુ પરસેવો અને મૃત ત્વચા બેક્ટેરિયાના સંપર્કમાં આવતાની સાથે જ ગંધ આવવા લાગે છે.
- મોજાં આ પરસેવાને સંપૂર્ણપણે શોષી લે છે, અને આ ભીનાશ બેક્ટેરિયા અને ફૂગ માટે એક સંપૂર્ણ સંવર્ધન સ્થળ બની જાય છે.
- વધુમાં, મોજાંમાં ફક્ત પગની ગંદકી જ નહીં, જમીન, જીમ, ઘર અથવા જૂતામાંથી વિવિધ જંતુઓ પણ ચાલતી વખતે તેમના પર ચોંટી જાય છે.
- સંશોધન તો એવું પણ સૂચવે છે કે મોજાંમાં ટી-શર્ટ કરતાં અનેક ગણા વધુ બેક્ટેરિયા હોય છે. આનો અર્થ એ છે કે મોજાં સ્વચ્છ દેખાઈ શકે છે, પરંતુ તેમાં ઘણી બધી ગંદકી અને જંતુઓ હોઈ શકે છે.
જો તમે ગંદા મોજાં ફરીથી પહેરો તો શું થઈ શકે છે?
- ગંદા મોજાંમાં રહેલા સૂક્ષ્મજંતુઓ ફક્ત તમારા પગ પર જ રહેતા નથી, પરંતુ તમારા પલંગ, ફ્લોર, સોફા અને જૂતામાં પણ ફેલાઈ શકે છે.
- વારંવાર આવા મોજાં પહેરવાથી ફંગલ ચેપનું જોખમ વધે છે, ખાસ કરીને એથ્લીટના પગ જેવી સમસ્યાઓ.
- જો તમને પહેલાથી જ ફંગલ સમસ્યા હોય, તો ગંદા મોજાં તે ચેપને વધુ ખરાબ કરી શકે છે.
- વધુમાં, જો તમારા જૂતા ભીના રહે અને તમે તેને વારંવાર પહેરો, તો ગંધ અને ચેપ બંને ઝડપથી વધી શકે છે.
પગ અને મોજાં યોગ્ય રીતે કેવી રીતે સાફ કરવા?
- દરરોજ નવા મોજાં પહેરો: એક વાર પહેરેલા મોજાં ક્યારેય ફરીથી ન પહેરો, ભલે તે સ્વચ્છ દેખાય. છુપાયેલી ગંદકી દેખાતી નથી.
- દિવસમાં બે વાર પગ ધોવા: તમારા પગને સાબુથી સારી રીતે ધોઈ લો અને પછી તેને સારી રીતે સૂકવી લો. ખાસ કરીને, અંગૂઠા વચ્ચેનો વિસ્તાર ભીનો રાખવાનું ટાળો.
- યોગ્ય પ્રકારના મોજાં પહેરો: કપાસ, વાંસ અથવા એન્ટિ-માઇક્રોબાયલ ફેબ્રિકથી બનેલા મોજાં ઓછા પરસેવાને ફસાવે છે અને ગંધ ઘટાડે છે.
મોજાં કેવી રીતે ધોવા?
બધી ગંદકી અને પરસેવો દૂર કરવા માટે મોજાં અંદરથી ધોઈ લો. ગરમ પાણી (લગભગ 60°C)માં ધોવા શ્રેષ્ઠ છે. આ બેક્ટેરિયા અને ફૂગનો નાશ કરે છે. જો તમે તેમને ઠંડા અથવા સામાન્ય પાણીમાં ધોતા હોવ, તો મોજાંને તડકામાં સૂકવી લો અથવા પછી ઇસ્ત્રી કરો.
