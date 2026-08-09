/હાઈ બીપીમાં કેટલું મીઠું (Salt) ખાવું જોઈએ? જાણો યોગ્ય પ્રમાણ

હાઈ બ્લડ પ્રેશર આજકાલ એક મોટી સમસ્યા બની ગઈ છે. ખાનપાનની સીધી અસર બ્લડ પ્રેશર પર પડી શકે છે. ખાસ કરી વધુ નમક ખાવું હાઈ બીપીના લોકોની મુશ્કેલી વધારી શકે છે. નમકમાં રહેલું સોડિયમ શરીરમાં વધુ પાણી જમા કરી શકે છે. તેનાથી લોહીની માત્રા વધી શકે છે, જેનાથી બ્લડ પ્રેશર વધી શકે છે. તેથી હાઈ બીપી થવા પર દરરોજ કેટલી માત્રામાં નમકનું સેવન કરવું જોઈએ, તે જાણવું જરૂરી છે.
ખાવામાં નમક ઓછું કરવાથી બ્લડ પ્રેશરને કંટ્રોલ કરવામાં મદદ મળી શકે છે. માત્ર ઉપર નાખવામાં આવેલું નમક જ નહીં, પરંતુ પેકેઝ્ડ અને પ્રોસેસ્ડ વસ્તુમાં રહેલ સોડિયમનું પણ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. તેથી હાઈ બીપીમાં નમકની યોગ્ય માત્રા વિશે જાણવું જરૂરી છે. આવો જાણીએ હાઈ બીપીમાં કેટલું નમક ખાવું જોઈએ, વધુ નમક ખાવાથી શું નુકસાન થઈ શકે છે અને કઈ વસ્તુમાં વધુ સોડિયમ હોય છે.
હાઈ બીપીમાં દરરોજ કેટલું નમક ખાવું જોઈએ?
અમેરિકન હાર્ટ એસોસિએશન અનુસાર હાઈ બીપીને કંટ્રોલ કરવા માટે દરરોજ 1500 મિલીગ્રામથી વધુ સોડિયમ ન લેવું જોઈએ. આ માત્રા આશરે 3.8 ગ્રામ નમકને બરાબર હોય છે. એક ચમચી નમકમાં લગભગ 2300 મિલીગ્રામ સોડિયમ હોય છે. તેથી માત્ર ખાવામાં ઉપરથી નાખવામાં આવેલા નમકનું નહીં, પરંતુ દિવસભરમાં ખવાતી વસ્તુમાં રહેલા સોડિયમનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે.
પેકેઝ્ડ વસ્તુના લેબલ પર સોડિયમની માત્રા જોવી પણ મદદરૂપ થઈ શકે છે. પરંતુ દરેક વ્યક્તિની જરૂરિયાત અલગ હોઈ શકે છે. તેથી હાઈ બીપી થવા પર ડોક્ટરની સલાહ અનુસાર નમકની માત્રા નક્કી કરવી યોગ્ય છે.
વધુ નમક ખાવાથી શું નુકસાન થઈ શકે છે
લાંબા સમય સુધી વધુ નમક ખાવાની આદત હાઈ બીપી કંટ્રોલ કરવું મુશ્કેલ બની શકે છે. આ સિવાય વધુ સોડિયમ લેવાથી હાર્ટ અને કિડનીના સ્વાસ્થ્ય પર ખરાબ અસર પડી શકે છે. તેથી હાઈ બીપીવાળાએ ખાસ કરી નમકની માત્રા પર ધ્યાન આપવું જોઈએ અને નમકીન વસ્તુને ઓછી ખાવી જોઈએ.
કઈ વસ્તુમાં છુપાયેલું હોય છે વધુ સોડિયમ?
ઘણા પેકેઝ્ડ અને પ્રોસેસ્ડ વસ્તુમાં પણ સોડિયમ હોઈ શકે છે. ચિપ્સ, નમકીન, ઈન્સ્ટેન્ટ નૂડલ્સ, પેકેઝ્ડ સૂપ, સોસ, અથાણા, પ્રોસેસ્ડ મીટ અને કેટલાક પેકિંગમાં આવતા નાસ્તામાં સોડિયમ વધુ હોઈ શકે છે. બહારના ભોજનમાં પણ સોડિયમની માત્રા વધુ હોઈ શકે છે.
તેથી પેકેટ પર આપવામાં આવેલા ન્યૂટ્રીશન ફેક્ટ્સમાં સોડિયમની માત્રા જરૂર જુઓ. ઓછો સોડિયમવાળો વિકલ્પ પસંદ કરવો અને ફ્રેશ ફળ-શાકભાજીને ડાયટમાં સામેલ કરવા જોઈએ.