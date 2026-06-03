/Painkiller Side Effects: હાર્ટ એટેકનું જોખમ વધારે પેનકિલર્સ, જાણો પેનકિલર ખાવાનું બંધાણ શરીર માટે કેટલું જોખમી

Painkiller Side Effects: રોજિંદા જીવનમાં કેટલીક સમસ્યાઓ થવી સામાન્ય છે. જેમકે માથામાં દુખાવો, કમરમાં દુખાવો, સાંધામાં દુખાવો વગેરે. અલગ અલગ કારણોસર શરીરમાં આ પ્રકારના દુખાવા રહેતા હોય છે. યુવાવયમાં પણ ગરદનના દુખાવા, ખભામાં દુખાવા, મસલ્સમાં દુખાવા લોકોને પરેશાન કરે છે. જોકે શરીરમાં દુખાવો થવો તેના કરતાં પણ મોટી સમસ્યા છે દુખાવાથી રાહત મેળવવા પેનકીલર ખાઈ લેવી. કામકાજી લોકો આ ભૂલ સૌથી વધારે કરતા હોય છે. જે હાર્ટ એટેકનું જોખમ વધારે છે અને સાથે જ અન્ય ગંભીર નુકસાન પણ કરે છે.
માથાનો દુખાવો, કમરનો દુખાવો વગેરેથી છુટકારો મેળવી કામમાં ફોકસ કરવા માટે લોકો પેનકીલર ખાઈ લેતા હોય છે. વારંવાર પેનકીલર ખાવાનું શરુ થાય એટલે ધીરે ધીરે શરીરને પેનકીલર ખાવાની આદત પડી જાય છે. એક સમય પછી સ્થિતિ એવી આવે છે કે લોકો અવારનવાર પેનકીલર ખાવા લાગે છે. કારણ કે તેમની દુખાવો સહન કરવાની ક્ષમતા જ બચતી નથી.
જો કે પેનકીલર અંગે ડોક્ટર્સના જણાવ્યા અનુસાર ક્યારેક શરીરમાં અસહ્ય દુખાવો હોય અને ડોક્ટરની સલાહ અનુસાર દવા લેવી પડે તે અલગ વાત છે પરંતુ સામાન્ય માથાના દુખાવામાં, કમરના દુખાવામાં કે શરીરના કોઈપણ દુખાવામાં ડોક્ટરની સલાહ વિના વારંવાર પેનકીલર ખાવી હાનિકારક સાબિત થાય છે. પેનકીલર ખાઈ લેવાથી બે મોટા નુકસાન થાય છે. એક કે દુખાવાનું સાચું કારણ શું છે તે લાંબા સમય સુધી સામે આવતું નથી જેના કારણે બીમારી ગંભીર સ્ટેજમાં પહોંચી જાય છે. અને બીજું કારણ કે વારંવાર પેનકીલર ખાવાથી શરીરના મહત્વના અંગો જેમકે હાર્ટ, કિડની અને લીવર પર પણ અસર પડે છે.
ડોક્ટરના જણાવ્યા અનુસાર નેપ્રોક્સન, ઈબુપ્રોફેન, ડિક્લોફેનેક જેવી પેઈન કિલર જો લાંબા સમય. સુધી વારંવાર ખાવામાં આવે તો તેના કારણે પેટની તકલીફ વધી શકે છે જેમ કે પેટમાં બળતરા થવી, પેટમાં અલ્સર થઈ જવા અને ઘણી વખત બ્લીડિંગ થવાની સમસ્યા પણ વધે છે. કેટલાક કેસમાં આવી દવાની અસર હાર્ટ, કિડની અને લીવર પણ થાય છે.
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પેનકીલરથી વધતું હાર્ટ એટેકનું જોખમ
રિપોર્ટ અનુસાર લાંબા સમય સુધી વધારે માત્રામાં પેનકીલર લેવાથી હાર્ટ એટેકનું જોખમ અનેકગણું વધી જાય છે. કારણ કે દુખાવો બંધ કરવાની દવાઓ શરીરમાં નેચરલ કેમિકલ બેલેન્સ ખરાબ કરે છે જેના કારણે નસો સંકોચાઈ જાય છે અને બીપી વધી જાય છે. જે હાર્ટ એટેકનું રિસ્ક પણ વધારે છે. આ સિવાય બીપી અને એસ્પિરિન જેવી હાર્ટની દવાની અસરકારતા પણ પેનકીલર ઘટાડી નાખે છે જે જીવ પર જોખમ જેવી વાત છે.
પેનકીલરની કિડની અને લિવર પર થતી અસર
પેનકીલર શરીરમાં જાય પછી તેને પ્રોસેસ કરવામાં કિડની અને લીવર પર પણ પ્રેશર વધે છે. જેના કારણે લીવર અને કિડનીની કામ કરવાની ક્ષમતા પણ લાંબાગાળે પ્રભાવિત થાય છે. અને શરીરમાં પ્રવાહી એકત્ર થવા લાગે છે.
દુખાવાથી છુટકારા ને બદલે પ્રિવેન્શન પર ફોકસ કરવું
ડોક્ટર્સનું જણાવું છે કે દુખાવાથી તુરંત જ રાહત મેળવી લેવા માટે પેનકીલર ખાઈ લેવાને બદલે પ્રીવેન્શન પર ફોકસ કરવું જોઈએ. ઘણા લોકો આ કામ કરે પણ છે. પ્રીવેન્શન માટે નિયમિત સ્ટ્રેચિંગ કરો, કામની વચ્ચે બ્રેક લો, યોગ્ય પોશ્ચરમાં બેસો, પૂરતી ઊંઘ કરો અને દિવસ દરમિયાન શરીરને એક્ટિવ રાખો. હેલ્ધી આહાર અપનાવી નિયમિત લાઈફ સ્ટાઈલ જીવવાથી દુખાવા થવાનું પ્રમાણ ઘટી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)