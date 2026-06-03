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Painkiller Side Effects: હાર્ટ એટેકનું જોખમ વધારે પેનકિલર્સ, જાણો પેનકિલર ખાવાનું બંધાણ શરીર માટે કેટલું જોખમી

Painkiller Side Effects: પેનકીલરથી કિડની અને લીવર પર થતી આડઅસરો વિશે તો તમે સાંભળ્યું હશે પરંતુ શું તમે જાણો છો કે પેનકીલર વારંવાર ખાવાની કુટેવ હાર્ટ એટેકનું રિસ્ક અનેકગણું વધારી શકે છે ? નથી જાણતા તો આ વાત આજે જ જાણી લો. અને એવા લોકોને પણ જણાવો જેઓ વારંવાર પેનકીલર ખાતા હોય.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 03, 2026, 02:16 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 02:16 PM IST
Painkiller Side Effects: હાર્ટ એટેકનું જોખમ વધારે પેનકિલર્સ, જાણો પેનકિલર ખાવાનું બંધાણ શરીર માટે કેટલું જોખમી
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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